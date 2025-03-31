我们彻底移除了宝箱队列、开箱时间和宝箱钥匙！
我们的目标是让大家可以按自己的规划赢取奖励。因此，我们简化了对战奖励机制，将其与每日获胜奖励整合到一起。
现在，你可以随心所欲地进行对战，没有任何限制，而且对战结束就能立刻拿到丰厚奖励！
对战奖励现在包括幸运惊喜、额外奖励和皇冠。这项额外奖励既可能是随机卡牌，也可能是金币。随机卡牌会从你已经解锁的卡牌中挑选，稀有度可能是普通、稀有或史诗，具体取决于你当前竞技场等级解锁了哪些稀有度。
每天的前3次获胜*可以赢得幸运惊喜、额外奖励和皇冠！继续对战，接下来的7场胜利可获得额外奖励和皇冠。此后，你可以继续通过对战赢取皇冠。
*更新上线后的前4周，我们可能会测试不同的奖励，具体胜场数也可能会有所变化。如果你获得的奖励与朋友不一样，请别担心！
每天的前3场对战，你每场可以赢取5个额外皇冠，每天最多15个。
如果你的队列中有等待开启的宝箱，它们会立即开启，将奖励发放给你。宝箱钥匙会被移除，但会提供相应的金币作为补偿。
1把宝箱钥匙可转换为5000金币，最多转换30把宝箱钥匙（150000金币）。
本次更新，我们还会关闭当前版本的主题季商店、移除主题季代币，并将其中的奖励分配到游戏的其他地方。
尽管主题季商店中有很多超赞奖励，但它在玩家间的人气不是很高。有些玩家不参加主题季活动，还有些甚至都不知道有这样一个商店。
我们希望让所有玩家都能拿到丰厚奖励，让大家都能随意畅玩自己喜欢的模式，而不是强制大家参加主题季活动。
从4月主题季开始，魔法碎片会加到免费令牌奖励之路上，而觉醒碎片和卡牌之书则可通过达成里程碑、参加社区活动获取
本次主题季奖励系统重做还涉及战旗宝箱和战旗券——它们也被移除了。战旗背景和装饰仍可通过挑战、活动、幸运惊喜和皇室令牌获得，也可以从商店中购买。
更新上线时，战旗券会被移除，但会提供相应的金币作为补偿。主题季商店中的战旗券也会同步移除。
100战旗券可转换为2000金币，最多转换2000战旗券（40000金币）。
全新英雄：刺客头领
刺客头领是游戏中首位6费英雄！
她的设计凸显了“高风险，高回报”的特征。与普通幻影刺客一样，她也可以向敌人发动突袭，同时还具有额外能力。
她的主动技能“逃生手榴弹”能让她向后传送，以便再次发动突袭。别急，还没说完呢！她的生命值降低至50%以下时，主动技能的冷却就会重置，让玩家有机会发挥操作、扭转局势！
全新觉醒卡牌：飞斧屠夫
飞斧屠夫升级了自己的斧子，现在可以对附近单位造成额外伤害，并且将其击退！这使得他的近距离攻击更加凶猛，也更难被击倒，足以主宰整个竞技场！
刺客头领和觉醒飞斧屠夫会在4月7日加入竞技场。
我们对军队的寻路系统进行了大幅优化！
军队和建筑：军队现在能提前确认建筑位置，并调整行进路线，而不是等到撞上后才绕行。
军队和路径：军队现在更少依赖固定路径。之前，军队会先水平移动至固定路径再前进，现在改为更自然地斜向移动。
虽然军队的核心移动逻辑有所调整，但我们尽可能保留了原有交互机制。我们的目标是让移动更加稳定、可预测，并修复相关问题，同时不想让这一调整影响游戏版本环境或推翻现有的卡组和策略。
现在每个幸运惊喜都有更高几率解锁新卡牌！
4星幸运惊喜现在有机会升级为5星。2星和3星幸运惊喜有更高几率升级为4星，但升至5星的几率降低。
此外，3星幸运惊喜现在可以开出皇家塔部队。
每日连续打卡现已与对战奖励合并，但视觉效果仍会保留，而且比以往更酷炫。当你保持连续打卡时，你的个人资料界面也会燃起来！
你当前的连续打卡记录也会显示在你的个人资料中！
新增“再来一场”按钮，对战结束后，点击该按钮即可开始匹配同模式的下一场对战。但在部落战、锦标赛或挑战中达到负场上限后，该按钮不可用。
猪猪存钱罐现已移至商店
网络延迟得到改善
装扮选择体验优化：卡组收藏界面现在会显示你当前的皇家塔皮肤，并且还新增了一个编辑选项，更方便你选择启用的装扮
幸运惊喜的开启速度更快
狂暴法术现在会提升飞斧屠夫和蛮羊骑士的攻击速度
所有部署后能产生3个或以上单位的卡牌，在竞技场两侧部署时排列方式都会完全对称，涉及的卡牌包括皇家卫队、皇家野猪、骷髅守卫、绿林团伙、哥布林团伙、野蛮人、骷髅军团、骷髅气球、电击车小队、蝙蝠、亡灵、亡灵大军
不同稀有度卡牌之间的数值成长更一致
新增选项：长按个人锦标赛名称可复制其链接
队友退出聊天时不会再关闭好友请求弹窗
修复了觉醒猎人不会网住其他单位的各种情况
修复了空中军队被觉醒猎人网住后，不会被当成地面军队攻击的问题
修复了军队卡在空中或卡在地面的视觉问题
修复了军队被觉醒超级骑士击飞时，会意外穿过河道的问题。
修复了雷电巨人被觉醒超级骑士攻击时，未能正常被击退的问题
修复了关于符文巨人附魔的一些问题
修复了盖世武僧的技能“超然物外”的一些问题
修复了部分军队上方不显示觉醒标识的问题
修复了皇家大厨煎饼增益效果异常的问题
修复了部分军队（如野蛮人攻城槌和圣水戈仑）被皇家大厨强化后，不会召唤单位的问题
符文巨人被觉醒哥布林牢笼拉进牢笼后，不会再提供附魔
觉醒雷电飞龙被符文巨人附魔后，造成额外伤害的节点改为每第三次攻击，而不是每第三次雷电传递
皇家大厨的煎饼现在可以命中突进单位和地下的威猛矿工。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队