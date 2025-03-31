对战奖励现在包括幸运惊喜、额外奖励和皇冠。这项额外奖励既可能是随机卡牌，也可能是金币。随机卡牌会从你已经解锁的卡牌中挑选，稀有度可能是普通、稀有或史诗，具体取决于你当前竞技场等级解锁了哪些稀有度。

新对战奖励系统详解

每天的前3次获胜*可以赢得幸运惊喜、额外奖励和皇冠！继续对战，接下来的7场胜利可获得额外奖励和皇冠。此后，你可以继续通过对战赢取皇冠。

*更新上线后的前4周，我们可能会测试不同的奖励，具体胜场数也可能会有所变化。如果你获得的奖励与朋友不一样，请别担心！