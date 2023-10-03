以下平衡性调整将于10月3日实装
觉醒骑士
生命值：降低8%
觉醒后的骑士以绝对实力碾压其他卡牌。虽然已经被削弱过一次，我们还是给他进行了调整，修了修胡子，还稍微降低了他的生命值，使其在强度方面与其他觉醒卡牌更加一致。
觉醒野蛮人
觉醒野蛮人生命值：降低8%
伤害：降低8%
觉醒野蛮人一直保持着版本强势地位。这次调整降低了这些野蛮人可以造成的伤害总量，同时略微削弱他们的生存能力，让他们没那么难对付。
炸弹塔
攻击速度：从1.6秒调整为1.8秒（减慢13%）
炸弹塔现在的使用率在建筑卡牌中稳居第一，遥遥领先。这次调整就是为了给其他建筑卡牌一个出头的机会。
神箭游侠
首次出手速度：从500调整为800（减慢60%）
神箭游侠的登场率在当前版本迎来飙升，这主要归功于他的远程蹭塔能力。这次调整将让对手有更多时间应对他的蹭塔行为。
熔岩猎犬
**生命值：**降低6%
熔岩猎犬卡组在当前版本展现出强大的统治力。作为一个飞行肉盾，熔岩猎犬的主要作用是吸引火力，我们希望通过这次调整削弱它这方面的强度。
觉醒骷髅兵
召唤上限：从6个增加至8个
虽然已经下调过一次觉醒蓄能次数，但觉醒骷髅兵的表现还是比不上其他觉醒卡牌。这次加强应该能为这张卡牌注入更多觉醒力量。
戈仑冰人
减速持续时间：从1.5秒提升至2秒
在当前版本中，戈仑冰人是一张冷门的拉扯型卡牌。增加他的减速持续时间相当于大大增强其死亡附加效果，应该能让他变得更好用。
巨人
射程：从“近战距离：中”调整为“近战距离：长”（+33%）
巨人一直跟着瓦基丽武神上瑜伽课，想让自己的出拳距离更长，这个目标终于实现啦。射程变长，意味着他可以更快锁定目标发动攻击。
哥布林牢笼
哥布林硬汉生命值：从485提升至510
哥布林牢笼的使用率严重偏低，这个情况已经持续了一段时间。略微提升哥布林硬汉的生命值，可以让他在场上撑得更久一点，从而打出更多伤害。
大雪球
减速持续时间：从2.5秒提升至3秒（+20%）
伤害：降低7%
同样作为低费法术，大雪球的人气明显比不上电击法术、滚木等卡牌。延长大雪球的减速持续时间后，它将发挥更大的作用，而不是局限于直接造成伤害。