全新主題季：圍城掠影
這個主題季，國王的宮廷變成了巨石投手的籃球場，還有一位新盟友也準備好衝鋒陷陣，給敵方皇家塔重重一擊！以下是你需要了解的所有資訊：
全新勇者：黑暗王子和巨石投手
相冊活動
遊戲模式和挑戰
超級選卡全球聯賽
驟死聯盟賽
皇冠狂潮
部落遠航
全新勇者
勇者黑暗王子
技能：暴力下馬
什麼比衝鋒的戰馬更強？當然是衝鋒的犀牛！
這頭犀牛和牠的主人一樣身經百戰。如今牠與勇者黑暗王子聯手出擊，無論是皇家塔還是骷髏兵，都擋不住他們前進的腳步。
冷知識：黑暗王子曾嘗試獨自發起衝鋒。真是個大膽的舉動，可惜結果不太理想……
勇者巨石投手
技能：巨石旋風
從俐落全倒到完美三分球，他是不折不扣的競技場傳奇。
在拆了棒球場的看台、撞飛足球場上的所有哥布林後，他和他的巨石終於踏上了籃球場。發動技能時，勇者巨石投手會穩住重心，在競技場上投出完美三分球。請把握他的射程，讓每次投籃都發揮最大威力！
勇者巨石投手可透過「巨石投手集錦」相冊活動免費獲得，也可使用200勇者幣購買。
相冊活動
巨石投手集錦
全新相冊活動閃亮登場！國王等級達到8級即可解鎖相冊活動。
這一季，收集拼圖即可完成6個場景。這些場景的靈感來自勇者巨石投手最近對球場的著迷。每完成一個場景，都會解鎖對應獎勵。
拼圖具有不同類型和稀有度。有些拼圖屬於某個特定場景，其他拼圖則更難獲得。拼圖分為普通、稀有、史詩、傳奇四種稀有度。
你可以透過每日對戰獎勵（每天最多4次）、活動或商店取得拼圖。
如果取得已擁有的拼圖，就會被視為重複拼圖！你可以使用6塊重複拼圖兌換一塊專屬拼圖，專屬拼圖必定是你尚未擁有的新拼圖。
不同稀有度的拼圖可提供的重複拼圖數量也不同。
|拼圖
|重複拼圖
|普通
|3
|稀有
|4
|史詩
|5
|傳奇
|6
完成「巨石投手集錦」相冊後，你可解鎖終極獎勵：勇者巨石投手，以及一款特殊皇家塔造型和一款表情！
完成相冊後，所有額外收集到的拼圖都會轉換為額外獎勵。
遊戲模式和挑戰
勇者選卡：5月4日至11日
有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選擇卡牌組建牌組，用全新勇者黑暗王子和勇者巨石投手稱霸競技場！
金庫攻防戰：5月11日至18日
皇家塔會被一座沒有防禦能力的金庫取代，摧毀對方的金庫即可獲勝！
挑戰：5月15日至18日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
全球聯賽
超級選卡：5月5日至10日
在這次全球聯賽中，你和對手將從包含36張卡牌的共用卡池中輪流挑選卡牌。該模式沒有皇家塔部隊、進化卡牌和勇者卡牌，且所有卡牌最高等級為11級。
此外，我們將選卡時間從15秒縮短為10秒，請務必看準你需要的卡牌，否則就要錯失良機了！
贏得對戰，不斷解鎖獎勵！勝場累積到12場時，真正的挑戰才剛剛開始——登頂排行榜，證明你的超強實力。
此外，還有皇室聯賽徽章等你獲取，如果排名進入前10,000名，還可獲得「登上排行榜」徽章！
競技聯盟賽
驟死賽模式：5月18日至28日
驟死賽模式可不是為膽小鬼準備的。一座皇家塔被摧毀，勝負就此底定。
一路攀上競技聯盟賽排行榜。在這裡，每個皇冠都很重要，你需要和各路頂尖玩家一較高下。
贏得15場對戰可獲得聯盟賽徽章，排名進入前10,000名可獲得「登上驟死聯盟賽排行榜」徽章！
皇冠狂潮活動
本季將推出多輪皇冠狂潮等活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：
巨石投手和黑暗王子卡牌
進化寶箱
拼圖
戰旗
還有更多內容！
部落遠航
與部落成員一同遠航，橫跨皇室海洋尋找深海寶藏，齊心協力贏取勇者黑暗王子表情！