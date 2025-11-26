Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年11月26日
Blog – Clash Royale

全新主題季：野豬也能飛

閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：

  • 重製：三個火槍手

  • 全新進化卡牌：皇家野豬

  • 遊戲模式和挑戰

  • 皇冠狂潮活動

  • 部落遠航

系統維護

11月26日

  • 溢出的進化碎片已被轉換

  • 進化巨型雪球現在可對皇家塔造成傷害

  • 16級皇家塔公主現在攻擊2次就能消滅迷你熔岩犬

  • 骷髏召喚現在會播放部署音效

  • 其他問題修復

11月17日

  • 修復導致部分玩家遊戲閃退的問題。

重製

三個火槍手

揮砍。射擊。橫掃一切。

三個火槍手終於組成了一支小隊！裝備上全新刺刀後，她們既能夠遠程射擊，也能在近戰中造成額外傷害，子彈與尖刀齊上，撕裂敵軍陣線。

全新進化卡牌

皇家野豬

牠們現在能飛了？

皇家野豬飛上了天際！牠們振翅飛向皇家塔，在抵達或被擊中時掉落地面，並造成範圍傷害，然後繼續跑著衝向皇家塔。

遊戲模式和挑戰

進化皇家野豬選卡：11月3日至10日

有全新進化卡幫助的經典選卡模式！選卡構建牌組，用全新進化皇家野豬制霸競技場！

  • 挑戰：11月7日至10日

  • 獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

火槍手狂歡：11月17日至24日

聖水源源不斷！在7倍聖水的加持下，對戰節奏加快、局勢更加混亂，徹底陷入瘋狂。不停下牌，使用三個火槍手力壓對手！

  • 挑戰：11月21日至24日

  • 獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

皇冠狂潮活動

還想要更多獎勵？沒問題！本次主題季將推出最多5輪皇冠狂潮活動，具有豐厚獎勵，其中包括：

  • 3塊骷髏氣球進化碎片

  • 史詩卡牌之書

  • 三重威脅幸運寶箱

  • 酷炫外觀

  • 還有更多超讚獎勵！

記得留意我們的社群帳號，第一時間獲取本次主題季活動的更多資訊。

部落遠航

本季將開啟兩輪遠航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要記得趕快加入一個部落唷！你可以加入我們的Discord伺服器，尋找合適的部落。

我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發帖分享！

我們競技場上見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊