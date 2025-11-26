2025年11月26日
Blog – Clash Royale
全新主題季：野豬也能飛
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
重製：三個火槍手
全新進化卡牌：皇家野豬
遊戲模式和挑戰
皇冠狂潮活動
部落遠航
系統維護
11月26日
溢出的進化碎片已被轉換
進化巨型雪球現在可對皇家塔造成傷害
16級皇家塔公主現在攻擊2次就能消滅迷你熔岩犬
骷髏召喚現在會播放部署音效
其他問題修復
11月17日
修復導致部分玩家遊戲閃退的問題。
重製
三個火槍手
揮砍。射擊。橫掃一切。
三個火槍手終於組成了一支小隊！裝備上全新刺刀後，她們既能夠遠程射擊，也能在近戰中造成額外傷害，子彈與尖刀齊上，撕裂敵軍陣線。
全新進化卡牌
皇家野豬
牠們現在能飛了？
皇家野豬飛上了天際！牠們振翅飛向皇家塔，在抵達或被擊中時掉落地面，並造成範圍傷害，然後繼續跑著衝向皇家塔。
遊戲模式和挑戰
進化皇家野豬選卡：11月3日至10日
有全新進化卡幫助的經典選卡模式！選卡構建牌組，用全新進化皇家野豬制霸競技場！
挑戰：11月7日至10日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
火槍手狂歡：11月17日至24日
聖水源源不斷！在7倍聖水的加持下，對戰節奏加快、局勢更加混亂，徹底陷入瘋狂。不停下牌，使用三個火槍手力壓對手！
挑戰：11月21日至24日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情