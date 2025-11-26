皇家野豬飛上了天際！牠們振翅飛向皇家塔，在抵達或被擊中時掉落地面，並造成範圍傷害，然後繼續跑著衝向皇家塔。

遊戲模式和挑戰

進化皇家野豬選卡：11月3日至10日

有全新進化卡幫助的經典選卡模式！選卡構建牌組，用全新進化皇家野豬制霸競技場！