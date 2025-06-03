2025年6月3日
Blog – Clash Royale
全新主題季：馴龍能手！
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
進化地獄飛龍
2v2聯盟賽
里程碑活動
遊戲模式和挑戰
全新進化卡牌：
地獄飛龍
有了全新升級的烈焰儲罐2.0™加持，
進化地獄飛龍即使沒有鎖定目標也能保持蓄能狀態，絲毫不影響其危險性！不過，即使是最先進的儲罐，也有時間限制。
2v2聯盟賽精彩回歸！
和好友組隊或隨機配對隊友，一起攀登天梯。
2v2模式考驗的是團隊合作、遊戲技巧和運氣——你的隊友會迎難而上，還是躺平等你carry？
里程碑活動
除了2v2聯盟賽外，這個主題季還將包含兩項里程碑活動！各項活動都有豐厚獎勵等你贏取，其中包括3塊狂暴伐木工進化碎片、史詩卡牌之書，還有超讚酷炫外觀！
皇冠狂潮#1
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+史詩卡牌之書
皇冠狂潮#2
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+3塊狂暴伐木工進化碎片
競技場等級達到7階，即可參加上述里程碑活動。
遊戲模式和挑戰
進化地獄飛龍選卡：6月2日至9日
經典選卡模式搭配進化卡牌！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！
⚔️挑戰：6月6日至9日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
進化大亂鬥：6月9日至16日
使用最多4張進化卡牌組建牌組，制霸競技場！
⚔️挑戰：6月13日至16日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
魔法三人組：6月16日至23日
空氣中瀰漫著魔法的味道，這支夢幻隊伍終於合體登上競技場！
⚔️挑戰：6月20日至23日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
4卡決勝負：6月23日至30日
你只有4個選擇，要好好利用唷！
⚔️挑戰：6月27日至30日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
進化大狂歡：6月30日至7月7日
使用最多8張進化卡牌組建牌組，制霸競技場！
⚔️挑戰：7月4日至7日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊