合成奇兵第7賽季平衡性調整
4月2日
部隊
骷髏巨人
炸彈範圍傷害：從300/600/1200/2400調整為200/400/800/1600（-33%）▼
暈眩持續時間：從全等級2秒調整為1/2/3/5秒▲
由於骷髏巨人的功能與哥布林爆破狂類似，我們決定強化他的控場能力，讓他更有辨識度。
皮卡超人
生命值：從1400調整為1600（+14%）▲
作為坦克，皮卡超人坦傷害的能力還有待加強。
吹箭哥布林
攻擊範圍：從5格調整為4格（-20%）▼
攻擊傷害：從70調整為80（+14%）▲
對於吹箭哥布林來說，額外射程似乎作用不大。為了彌補射程的縮短，我們提升了他的傷害。
3月16日
統帥
哥布林女皇
生成哥布林的機率：從25%調整為33%（+32%）▲
哥布林女皇之前一直缺少一點火花，讓她難以成為史上最偉大的哥布林領袖。現在她更兇狠、更狂野了！
戰爭機器
升級後的建築攻擊速度提升：從1調整為1.2（+20%）▲
在對戰後期，升級建築帶來的效果並不明顯，因此我們提升了建築隨等級提升的攻擊速度，以確保它們能跟上部隊的強度。
飛刀女爵
飛刀的攻擊速度加成：從150%調整為180%（+20%）▲
「女爵飛刀」需要更高的爆發力，才能讓裝備它的部隊真正領略到它的強大。
部隊
飛龍寶寶
傷害：從130調整為100（-23%）▼
射程：從3調整為2（-33%）▼
飛龍寶寶的爆發範圍傷害太過OP，縮短射程後，牠應該不能一直躲在安全的位置發動攻擊了。
弓箭女皇
啟用技能所需的攻擊次數：從5/4/3/2調整為4/3/2/1（+20%/+25%/+33%/+50%）▲
攻擊速度：從1.67秒調整為1.42秒（+15%）▲
弓箭女皇技能重製後的表現未能達到其應有的皇家水準。現在她的強度應該配得上她5費的價值了。
羈絆
龍族
傷害減免效果：從50%調整為33%（-34%）▼
額外傷害效果：從50%調整為33%（-34%）▼
經過上一次對龍族羈絆的加強，這些飛行單位變得過於強勢。我們希望透過本次下調重新平衡整體強度。
勇士
啟用時間：從8秒調整為4秒（-50%）▲
額外傷害效果：
2/4：從30%調整為40%（+33%）▲
4/4：從60%調整為80%（+33%）▲
攻擊速度提升：
2/4：從30%調整為40%（+33%）▲
4/4：從60%調整為80%（+33%）▲
勇士的技能啟用太過緩慢，導致他們難以對戰局產生足夠的影響。我們相信他們潛力巨大，因此縮短了他們的技能啟用時間。
問題修復
女巫
修復她召喚出的骷髏兵生命值與傷害高於預期數值的問題。
骷髏飛龍
修復它會分裂出滿血骷髏飛龍的問題。
2月23日
統帥
哥布林女皇
哥布林羈絆計數：從不計入改為計入1（+100%）▲
生成哥布林機率：從33%降低至25%（-24%）▼
為什麼？哥布林女皇這段時間都看起來偏弱。調整後，她自身也會被計入哥布林羈絆的人數中，應該能讓她更快地組織起一支哥布林大軍！
喚影聖者
升級時生命值加成：從170%降低至150%（-12%）▼
為什麼？靈台聖影的實力相當可觀，甚至有點超出預期。生命值提升的幅度降低後，他們在競技場上的強度應該會更平衡。
部隊
吹箭哥布林
聖水花費：從3費降低至2費▲
生命值：從550降低至350（-36%）▼
為什麼？吹箭哥布林的聖水花費降低將大幅提升其價值，但我們也不希望他比其他2費輸出單位強太多。
皇家巨人
聖水花費：從2費提升至3費▼
生命值：從900提升至1000（+11%）▲
傷害：從80提升至100（+25%）▲
攻擊速度：從1.66秒調整為2秒（變慢20%）▼
為什麼？聖水花費更高的單位，實力自然也會更強一些——很合理吧！
皮卡超人
聖水花費：從3費提升至4費▼
生命值：從1200調整為1400（+17%）▲
傷害：從330提升至350（+6%）▲
技能：可造成遠程範圍傷害，因此更符合她重劍橫掃的動作效果。
為什麼？皮卡超人擁有技能後會變得格外強大，因此需要整體進行平衡性調整。
王子
聖水花費：從3費提升至4費▼
生命值：從800調整為1100（+38%）▲
攻擊速度：從1.42秒調整為1.66秒（變慢16%）▼
為什麼？聖水花費越高，能力自然也越強。
弓箭女皇
傷害：從90提升至100（+11%）▲
攻擊速度：從1.25秒調整為1.66秒（變慢32%）▼
技能：從單次觸發調整為多次觸發▲
為什麼？弓箭女皇重製後可以多次觸發隱形並快速開火的技能，所以需要整體進行平衡性調整。
羈絆
王牌
調整前：王牌單位獲得額外傷害和額外攻擊速度
調整後：王牌單位獲得額外傷害
額外傷害：
2/4：40
4/4：從70提升至100（+43%）▲
每次擊殺治療量：
2/4：從40提升至50（+25%）▲
4/4：從70降低至50（-28%）▼
為什麼？王牌可提供的增益類型過於豐富，所以我們對其進行了精簡，以強調角色本身的實力。
部落
調整前：部落單位迅速恢復生命值且提升攻擊速度
調整後：隊伍獲得額外生命值，部落單位獲得雙倍
為什麼？部落羈絆成型後的多重增益，往往能讓他們勢如破竹地解決對手。因此，我們也精簡了這一羈絆的效果，讓它變得更簡單直接、更好應對。
泰坦
調整前：泰坦擁有減傷效果
調整後：各個泰坦單位獲得不同的強化效果
巨人及其四周友軍所受傷害降低
皇家 巨人及其四周友軍造成額外傷害
為什麼？我們希望泰坦能提供更多策略上的選擇，因此我們為他們設計了不同的增益效果。
焰族
調整前：焰族擊殺敵人時會獲得可疊加的額外傷害效果
調整後：各個焰族單位獲得不同的強化效果
法師每次攻擊造成額外傷害，最多疊加6次
飛龍寶寶及其四周友軍的攻擊速度和移速提升
為什麼？我們也希望焰族能為玩家帶來更多樣的策略，所以也為他們設計了不同的增益效果。
貴族
調整前：前兩排貴族所受傷害降低，後兩排貴族獲得額外傷害
調整後：相鄰貴族單位所受傷害降低並獲得額外傷害
為什麼？我們希望讓這個羈絆的效果更直觀易懂，所以對其進行了精簡。簡潔有力才更高貴！
巨星
填滿技能進度條：
2/4：從三分之一提升至50%（+50%）▲
4/4：從三分之二提升至100%（+50%）▲
為什麼？上限？真正的巨星從來沒有上限。這些巨星現在應該可以大展身手囉！
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊