在準備《部落衝突:皇室戰爭》10月主題季的同時，我們也對皇室通行券進行了一些令人興奮的調整。其中最重大的一項更新就是移除了皇室通行券系統中的黃金通行券，取而代之的是全新鑽石通行券以及重做之後的免費通行券。本次更新的所有關鍵資訊如下：

❓為什麼要移除黃金通行券？

移除黃金通行券是為了簡化皇室通行券系統。從現在起，付費通行券只有一個選項：鑽石通行券，它提供了更豐富的的獎勵和好處。免費通行券在這兩方面也都有所增加，從而為所有玩家都帶來更好的體驗。

📅重要日期和內容：

9月25日：黃金通行券無法再透過Supercell商店購買。

10月2日：全新遊戲更新推出，但9月主題季和通行券仍將在短時間內有效。

10月7日：黃金通行券無法在遊戲內購買，全新鑽石通行券將在10月主題季開始時正式推出。還有一系列超讚獎勵，包括外觀、金幣、戰旗和專屬表情。

💎鑽石通行券有什麼新內容？

鑽石通行券提供超讚專屬獎勵，包括：

專屬外觀 ，如皇家塔造型和表情。🎨

更高級的寶箱 ，如 皇家外卡寶箱 和 傳奇國王寶箱 ，提供珍貴的遊戲內獎勵。

幸運寶物已經加入通行券中，提升獲得更高階獎勵的機率。

🆓所有玩家都可獲取的免費通行券重製

免費通行券獎勵大幅增加，現在每個里程碑都會提供獎勵。獎勵的重要優化包括：