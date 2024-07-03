2024年7月平衡性調整
哥布林詛咒
🟢 範圍: 從4縮小至3（-25%）
💥 傷害加成效果：
從35%降低至20%
哥布林詛咒不僅範圍大，還能提供傷害加成，因此能在橋頭攻防中佔據優勢。尤其是與狂暴法術和電擊法術配合使用時，它的優勢更加明顯。透過本次調整，我們希望能限制這類法術組合的威力、提高操作難度，並減少哥布林詛咒影響的軍隊數量。
哥布林爆破狂
💥 死亡附加傷害：
從465降低至404（-13%）
🟢 死亡附加傷害範圍：從3縮小至2.5（-17%）
⏱️攻擊速度：
從1.1秒延長至1.2秒（+9%）
在阻擋敵方推進、對皇家塔造成傷害這兩方面，哥布林爆破狂實在是太強了。這主要是由於他的死亡附加傷害範圍很大、傷害也很高。
哥布林機甲
❤️生命值：
從2598降低至2196（-15%）
⏱️第一次出手速度：從0.2秒延長為0.5秒（+150%）
憑藉強力的火箭攻擊，哥布林機甲往往很難被對手消滅。本次調整我們降低了他的生命值，讓他和其他5費近戰軍隊保持在相同水準。
王子
📏衝鋒觸發距離：
從150提升至200（33%）
蠻羊騎士
📏衝鋒觸發距離：
從150提升至200（33%）
我們很高興看到王子和蠻羊騎士能在目前版本中崛起，但我們之前對他們的加強似乎有點過頭了。我們回調了部分加強效果，同時移除一些反直覺的衝鋒互動。
特斯拉電磁塔
💥傷害：
從230降低至220（-4%）
⏱️攻擊速度：
從1.1秒延長至1.2秒（+9%）
特斯拉電磁塔是目前版本最強勢的防禦建築，而且它的進化強度也是遊戲中數一數二的。因此，我們對其進行了一些調整。
進化法師
❤️護盾生命值：
從371降低至296（-20%）
進化法師的護盾實在是太厚了。本次調整後，萬箭齊發將可打破他的護盾。
飛刀女爵
⏱️ 飛刀蓄能：
從0.8秒延長至0.9秒（13%）
⏱️攻擊速度：
從0.35秒延長至0.45秒（+29%）
調整前，即使飛刀女爵的飛刀用光了，對手也很難對她造成太大威脅。此外，她在飛刀充足時的爆發傷害也過高了。現在，她攻擊敵方單位的速度會變慢，並且補充飛刀所需的時間也更長了。