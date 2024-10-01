從10月2日的更新開始，iOS 12以下版本，以及Android 6.0以下版本的裝置將無法繼續執行遊戲。我們做出這個決定是因為舊裝置的效能問題和技術限制。因此，如果玩家使用的是上述作業系統的裝置，則無法繼續在這些裝置上執行《部落衝突:皇室戰爭》，必須將裝置系統升級至更高版本。

iOS

不再支援iOS 12和iOS 13，代表iPhone 5s、iPhone 6和iPhone 6 Plus等裝置將無法繼續執行遊戲。

Android

執行Android 5.0（Lollipop）和Android 6.0（Marshmallow）的裝置將無法繼續執行遊戲。

你需要做什麼

如果你的裝置其作業系統版本會受到影響，我們建議你更新到較新的版本。

更新iOS版本請至Apple支援網站說明，更新Android請參考Google支援網站。

要了解如何將遊戲轉移到新裝置或為你的遊戲帳號綁定Supercell ID，請查看我們的常見問題解答。

感謝大家的理解和一如既往的支持！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊