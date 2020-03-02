Part 3：皇室急轉彎

活動時間

2020/3/11、3/12、3/13每日晚上會公布題目

留言時間：2020/3/11(三)題目公布後~2020/3/14(六) 23:59分止

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活動辦法

發揮你的邏輯性與反應力！在活動期間，參與回答每日於18:00後發佈的腦筋急轉彎問題，就有機會獲得獎勵！

留言格式

玩家ID：XX-XXXXXX + 你的答案

活動獎勵

4TH小快樂：飛龍寶寶玩偶x1，共1名

煎餅小可愛：迷你皮卡公仔x1，共1名

皇室小夥伴：皇室徽章x1，共3名

皇室小天才：CRL賽事限量T恤x1(不挑款)，共10名

皇室小機靈：CRL賽事限量帽子x1(不挑色)，共10名

皇室小幸運：CRL賽事限量提袋x1，共10名

注意事項：

1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後於3月22日前將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室急轉彎】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。

3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

4、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎，敬請留意。

5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

6、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。