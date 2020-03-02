感謝每位挑戰者們支持！
皇室戰爭滿四歲啦！
今年有哪些慶祝活動呢？一起來看看吧！
Part 1：四周年同歡
活動時間：
★第一階段：
2020/3/2(一) 20:00-21:00（兩場）--已結束，獎勵已發送
2020/3/4(三) 20:00-21:00（兩場）--已結束，獎勵已發送
2020/3/15(日) 20:00-21:30（三場）
2020/3/2(一) 21:00-22:00（兩場）--已結束，獎勵已發送
2020/3/7(六) 20:00-21:00（兩場）
2020/3/14(六) 20:00-21:30（三場）
2020/3/2(一) 22:00-23:00（兩場）--已結束，獎勵已發送
2020/3/6(五) 21:00-22:30（三場）
2020/3/10(二) 21:00-22:00（兩場）
★第二階段：
2020/3/22(日) 20:00-21:30（三場）
2020/3/28(六) 20:00-21:30（三場）
2020/3/21(六) 20:30-22:00（三場）
※以上時間為創作者暫訂時間，創作者若遇特殊狀況(如：個人狀況、遊戲維護等）將會調整時間，請留意創作者的相關社群平台與直播，了解活動最新消息！
活動辦法：
參加指定創作者的千人聯賽，就能獲得皮卡超人生日表情獎勵。
活動獎勵：
參加千人聯賽並至聯賽結束（1至1,000名）：可獲得皮卡超人生日表情
注意事項：
1、若未完整參加千人聯賽，於結算前退出將導致無法獲獎。
2、每個玩家ID僅能獲得一次皮卡超人生日表情，請勿重複參加。
3、進入千人聯賽後必須至少進行一場對戰，才符合獲取表情資格。
4、所有活動獎勵預計將於一個月工作天內發送。
5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
6、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
Part 2：人氣大考驗（活動已結束）
活動時間：
2020/3/4(三)~2020/3/10(二) 23:59分止
活動辦法：
登入Google帳號於Google活動表單頁面進行投票，就有機會獲得獎勵。
活動頁面>>>傳送門<<<
活動獎勵：
最可愛4你獎：飛龍寶寶玩偶x1，共1名
最美4你獎：弓箭手公仔x1，共1名
最帥4你獎：法師公仔x1，共1名
哥布林愛4你獎：哥布林公仔x1(不挑款），共3名
神手4你獎：CRL賽事限量T恤(不挑款）x1，共10名
吉人4你獎：CRL賽事限量帽子(不挑色)x1，共10名
幸運兒4你獎：CRL賽事限量提袋x1，共10名
注意事項：
1、得獎名單將於活動結束後7天內公布於粉絲團。
2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後於3月20日前將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【人氣大考驗】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
4、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎，敬請留意。
5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
6、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
Part 3：皇室急轉彎
活動時間
2020/3/11、3/12、3/13每日晚上會公布題目
留言時間：2020/3/11(三)題目公布後~2020/3/14(六) 23:59分止
3/11題目頁面>>>傳送門<<<
3/12題目頁面>>>傳送門<<<
3/13題目頁面>>>傳送門<<<
活動辦法
發揮你的邏輯性與反應力！在活動期間，參與回答每日於18:00後發佈的腦筋急轉彎問題，就有機會獲得獎勵！
留言格式
玩家ID：XX-XXXXXX + 你的答案
活動獎勵
4TH小快樂：飛龍寶寶玩偶x1，共1名
煎餅小可愛：迷你皮卡公仔x1，共1名
皇室小夥伴：皇室徽章x1，共3名
皇室小天才：CRL賽事限量T恤x1(不挑款)，共10名
皇室小機靈：CRL賽事限量帽子x1(不挑色)，共10名
皇室小幸運：CRL賽事限量提袋x1，共10名
注意事項：
1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後於3月22日前將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室急轉彎】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
4、若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎，敬請留意。
5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
6、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
請大家到時候記得來參加活動唷！
我們競技場見！