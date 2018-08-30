8月27日皇室戰爭首次於亞運會登場，同時也是BenZer首次站上皇室戰爭大型賽事舞台的日子。在參加亞運會之前，他從未到過雅加達，更未參加過其他國際賽事，然而初生之犢不畏虎，在10小時的賽程中，他擊敗多位皇室戰爭頂尖職業選手─來自越南的Legend與香港的Aaron，以及奪冠熱門中國大陸選手─諾克發的力量，最終拿下金牌。

拿到金牌後，他的下一個目標就是參加CRL亞洲賽區比賽，而在亞洲賽區中他最想和X-bow Master一決高下，但他也明瞭與亞運會個人作戰不同，CRL是戰隊形式，不過他並不擔心，他相信只要自己與隊友團結努力，就能拿出很好的表現，同時他也期望所屬戰隊能拿下賽區冠軍，並前往世界賽。

