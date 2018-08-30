甫拿下亞運會皇室戰爭項目金牌的選手─BenZer Ridel來自印尼蘇拉威西島上的美娜多（距離雅加達約4小時的飛行時間），1年半前開始接觸皇室戰爭，並曾與CRL亞洲賽區中的Chaos Theory成員JayTV、RayBagus等人同個部落，在印尼的皇室戰爭玩家中更享有盛名。
BenZer今年7月剛滿16歲，在朋友的告知下，知道印尼正在徵選皇室戰爭項目的國家代表選手，於是參加選拔並順利取得代表資格，爾後，加入CRL亞洲賽區Chaos Theory戰隊，與JayTV、RayBagus和另一名新成員─Carrollus準備CRL亞洲賽區第二賽季的比賽。
8月27日皇室戰爭首次於亞運會登場，同時也是BenZer首次站上皇室戰爭大型賽事舞台的日子。在參加亞運會之前，他從未到過雅加達，更未參加過其他國際賽事，然而初生之犢不畏虎，在10小時的賽程中，他擊敗多位皇室戰爭頂尖職業選手─來自越南的Legend與香港的Aaron，以及奪冠熱門中國大陸選手─諾克發的力量，最終拿下金牌。
拿到金牌後，他的下一個目標就是參加CRL亞洲賽區比賽，而在亞洲賽區中他最想和X-bow Master一決高下，但他也明瞭與亞運會個人作戰不同，CRL是戰隊形式，不過他並不擔心，他相信只要自己與隊友團結努力，就能拿出很好的表現，同時他也期望所屬戰隊能拿下賽區冠軍，並前往世界賽。
對於參加比賽要遠離家鄉，並且暫停學業，對他來說是非常大的挑戰，但為了追尋自己的夢想，把握難得的機會，他毅然決然來到台灣─這片陌生的土地上展開他的職業選手生涯。
8月31日(五）18:00 BenZer所屬戰隊Chaos Theory，將與東南亞分區另外三支強隊─ahq eSports club、Bren Esports、KIX展開對決，究竟他是否會上場？又將遇上哪些勁敵？ 會拿出什麼樣的牌組？
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