1月27日在2018台北國際電玩展將迎來台灣菁英賽！

台灣菁英賽採戰隊形式，三人一隊，共分四隊。

四大戰隊隊長是從激烈投票活動中脫穎而出的俠客、Aaron、堯堯與冰珔晶，

現在就先帶大家稍微了解隊長們的實力與戰績吧！

俠客（TMD Xiake）

現役職業選手＆YouTube實況主，擅長骷髏召喚牌組

隸屬Hong Kong Esports巨龍戰隊（Team Massive Dragons,TMD)

戰績：

2017 ESWC亞太區 代表

2017 ESR校際電競天使聯賽第二賽季 冠軍

2017 皇冠錦標賽東南亞賽區 亞軍

2017 傳奇公開賽第二賽季 八強

2017 皇冠錦標賽台港澳賽區 亞軍

2017 台灣公開賽 四強

2016 中國電子競技嘉年華 亞軍

阿王（Nova l Aaron）

現役職業選手＆YouTube實況主，人稱飛龍王

隸屬Nova eSports

戰績：

2017 國王盃II 季軍（戰隊形式）

2017 皇冠錦標賽東南亞賽區 八強

2017 亞洲皇冠盃 冠軍

2017 皇冠錦標賽台港澳賽區 冠軍

2017 傳奇公開賽第二賽季 第八周冠軍

2016 中國電競俠團隊賽 亞軍

2016 上海錦標賽 八強

2016 中國電子競技嘉年華 季軍

堯堯（Nova l YaoYao）

現役職業選手，招牌手勢手槍手

隸屬Nova eSports

戰績：

2017 國王盃II 殿軍（戰隊形式）

2017 皇冠錦標賽東南亞賽區 八強

2017 皇冠錦標賽台港澳賽區 八強

2017 傳奇公開賽第二賽季 第五周冠軍

2017 台灣公開賽 四強

2016 國王盃 冠軍

2016 上海錦標賽 八強

2016 IGL夏季賽冠軍

冰珔晶

大學生，最年輕的戰隊隊長

戰績：

2017皇冠錦標賽台港澳賽區 八強

2017台灣公開賽 冠軍

隊長確定了，那戰隊成員該如何選出呢？

各戰隊另外兩位成員將由戰隊隊長自行選擇，

那麼隊長們會選擇那些成員呢？

我們將在下週為大家介紹，敬請留意唷！