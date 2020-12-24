不論你是聽過CRL的玩家，還是熱愛賽事觀看直播的觀眾，又或者是跟隨聯賽一同成長的選手，這是寫給你的一封信，期盼你親自開啟！



2018年CRL全球啟航，來自全世界的天才們在這裡踏上夢想的旅程。3年時間，我們歷經聯賽的發展和成長，見證無數明星選手的誕生，CRL今天的榮耀，屬於每一位玩家，感謝你們的支持和陪伴，讓職業聯賽永保活力！在2020即將過去的今天，CRL也將告別過往、重裝升級，全新2021的賽季，請跟隨我們踏上一段全新的旅程！



2021 CRL迎來全方位的改變！在人員部分，我們組織了全新的CRL賽事團隊，其中包含CR遊戲開發團隊的成員，讓遊戲與賽事能夠相輔相成，大家熟悉的Seth和Drew也將成為其中的一份子，當然團隊中還有許多從2018至2020一路相伴並熱愛賽事的專業夥伴。在遊戲部分，我們為賽事打造的專屬功能會陸續實裝，希望帶給大家更加暢快的電競體驗。



在賽事部分，2021 CRL將重啟1V1個人賽模式，總獎金超過160萬美元，全球所有玩家都可以參與，並觀看這場電競盛宴。 2021 CRL將分為8個賽季，從1月持續到9月，每個賽季都包括皇室全員賽（遊戲內全球排行榜）、月度資格賽和月度決賽，打進月度資格賽32強即可獲得獎金，8個賽季月度賽事總獎金池超過60萬美元，選手們還將根據戰績和名次獲得全球總決賽積分。全新的BO3決鬥模式賽制，更將大大考驗選手的組牌能力和牌組深度。



要如何參賽？

遊戲內全球排行榜前1,000名就能獲得參賽機會！以2021 CRL第一個賽季為例，第一賽季的皇室全員賽將在明年1月4日開始，全球玩家可在賽季中不斷贏得獎盃，當賽季全球排行榜前1,000名的玩家將在賽季結束之後，於遊戲內收到一封邀請參加月度資格賽的郵件。接著所有參加月度資格賽的選手將於線上陸續決出32強、8強，明年2月，8強將在全球直播的月度決賽中一較高下。



每月月度賽事獎金分配 冠軍：20,000美元

亞軍：10,000美元

季軍：6,000美元

殿軍：4,000美元

5至6名：3,000美元

7至8名：2,000美元

9至16名：1,500美元

17至32名：1,000美元



明年9月份8個賽季全部結束後，全球總積分最高的24名選手將晉級2021CRL全球總決賽。明年10月，24名之後、積分排名較前的選手還有機會參加最終席位資格賽，爭奪最後8個全球總決賽參賽名額。明年的CRL全球總決賽，全世界最頂尖的32名皇室戰爭選手將展開終極對決，爭奪100萬美元總獎金以及2021全球總冠軍榮耀。



全球總決賽獎金分配 冠軍：200,000美元

亞軍：100,000美元

季軍、殿軍：70,000美元

5至8名：35,000美元

9至16名：25,000美元

17至32名：15,000美元



※以上總獎金池及獎金分配為暫訂，實際請以未來將公布的《2021皇室戰爭職業聯賽規則》為準。



如大家所見，2021 CRL最大的改變就是處處都在改變，全新的個人賽制，讓全球所有玩家都有逐夢機會，每個月上演顛峰對決，讓全球高手都能一展身手，此外，全新加入的BO3決鬥模式與全年總獎金超過160萬美元（4500萬台幣）、年末為更盛大的全球總決賽，這一切都讓人心潮澎湃！新一年的CRL已是蓄勢待發，更多賽事細節將在明年1月份公佈，請鎖定皇室戰爭粉絲專頁與遊戲內電競賽事新聞，了解最新消息唷 ！



最後，再次感謝大家一路以來對CRL的支持與陪伴，讓我們再啟新的旅程，下一站，CRL 2021！



獻上美好祝福！



CRL賽事團隊

