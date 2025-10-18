2025年10月18日
Blog – Clash Royale
【第三方賽事】皇室俠客盃第二季賽事資訊
挑戰者們，大家好！
還記得皇室俠客盃（CRXL）第一季高手們緊張刺激的對戰嗎？
你也想與同好、各路好手切磋技術？現在機會來囉！
由Xiake舉辦的皇室俠客盃第二季賽事即將到來！
第二季聯賽相關資訊（台北/香港/吉隆坡時間）如下：
賽程時間
月賽#1：2025年10月18日至19日20點
月賽#2：2025年11月15日至16日20點
月賽#3：2025年12月13日至14日20點
月賽#4：2026年1月17日至18日20點
決賽：2026年2月14日至15日20點
賽制規則
月賽：
首日賽程：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名。聯賽結束前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽，取前8名選手晉級次日賽程
次日賽程：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級2月決賽
決賽：
由月賽晉級的8位選手與4位特邀選手進行對戰，共計12位選手
每月月賽第1名晉級選手直接晉級決賽勝者組第2輪
除勝者組決賽（含加賽）採Bo5決鬥模式外，其餘對戰均為Bo3決鬥模式
賽事獎勵
除月賽前4名能獲得獎勵外，參加聯賽者也有機會抽中皇室通行券！
決賽1至12名皆有獎勵，在直播聊天室還會抽出5張通行券！
詳情參考以下圖片說明