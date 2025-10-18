挑戰者們，大家好！

還記得皇室俠客盃（CRXL）第一季高手們緊張刺激的對戰嗎？

你也想與同好、各路好手切磋技術？現在機會來囉！

由Xiake舉辦的皇室俠客盃第二季賽事即將到來！

第二季聯賽相關資訊（台北/香港/吉隆坡時間）如下：

賽程時間

月賽#1：2025年10月18日至19日20點

月賽#2：2025年11月15日至16日20點

月賽#3：2025年12月13日至14日20點

月賽#4：2026年1月17日至18日20點

決賽：2026年2月14日至15日20點

賽制規則

月賽：

首日賽程：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名。聯賽結束前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽，取前8名選手晉級次日賽程

次日賽程：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級2月決賽

決賽：

由月賽晉級的8位選手與4位特邀選手進行對戰，共計12位選手

每月月賽第1名晉級選手直接晉級決賽勝者組第2輪

除勝者組決賽（含加賽）採Bo5決鬥模式外，其餘對戰均為Bo3決鬥模式

賽事獎勵

除月賽前4名能獲得獎勵外，參加聯賽者也有機會抽中皇室通行券！

決賽1至12名皆有獎勵，在直播聊天室還會抽出5張通行券！

詳情參考以下圖片說明