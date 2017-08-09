歡迎參加《部落衝突:皇室戰爭》（以下簡稱《皇室戰爭》）官方全球電競賽事

——2017年皇冠錦標賽秋季賽。



2017年的秋季賽將會從皇冠錦標賽挑戰（又稱20勝挑戰）拉開序幕。賽事規模將會進一步擴大。

皇冠錦標賽挑戰隆重登場

皇冠錦標賽挑戰將於8月16日（三）15:00開始，一直持續至8月21日（一）15:00。

勝出的條件是什麼？

單次挑戰中獲勝20場，同時戰敗場數少於3場。

這個挑戰和終極挑戰類似，但難度更大，獎勵也更加豐富。

在皇冠錦標賽挑戰中勝出的玩家將贏得豐厚的遊戲內獎勵。

另外，您也將有機會獲得所在賽區皇冠錦標賽下一階比賽的晉級資格，全球總獎金池高達一百萬美金！

在秋季賽結束的同時，各個賽區將會決定出冠軍代表，晉級12月份的皇冠錦標賽全球總決賽。

如何參加皇冠錦標賽挑戰？

只要您的《皇室戰爭》國王塔達到8級，您就可以參加挑戰！

參賽資格說明（挑戰取得20勝後）：

1、參賽選手必須年滿16歲才能獲得晉級資格，但未滿18歲的選手，若需參加後續的線下賽，則必須額外取得家長同意，並於線下賽前提交相關同意書。

2、皇冠錦標賽全球系列賽事分為八大賽區─北美洲、拉丁美洲、歐洲、中國、日本、韓國、東南亞與ROW賽區，除了日本與中國賽區以外，其他地區的參賽者都必須參加皇冠錦標賽挑戰並取得20勝後，才能夠參加所屬地區的第二階段官方錦標賽。

3、賽區規劃方面，台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國、菲律賓等9個地區，將劃分在東南亞賽區中，無法參與其他賽區。只要是這9個地區的公民，提交相關證明資料皆可參加。

4、後續若晉級線下賽，官方將負擔選手個人食宿與交通費用。若選手未滿18歲，家長欲陪同參賽，則家長需自行負擔相關費用，且無法進入選手比賽後台，敬請留意。

5、所有參加本次錦標賽挑戰的玩家都有機會獲得遊戲內的獎勵。

獎勵內容如下：

