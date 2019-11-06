Nova Esports可說是全球最知名的職業戰隊，除在中國大陸賽區已抱回四座總冠軍外，更是2018年CRL全球總冠軍，戰績輝煌，人稱紫金王朝！

雖然今年在S2賽季的季賽表現不佳，以第四名邊線之姿擠進季後賽，但全戰隊選手眾志成城，在季後賽中大爆發，擊敗勁敵─LGD Gaming和W.EDGM，上演各種神級操作預判。

該隊中除Lciop外，還有Little Chen、Joseph等知名選手，去年他們讓全球玩家記住NOVA之名，今年他們同樣鎖定全球總冠軍頭銜，希望抱回第二座全球總冠軍！



本隊重點選手─Lciop，在中國大陸賽區連續獲得兩次MVP，更拿下亞運亞軍，是中國大陸最知名的明星選手，牌組多樣，並擁有極高的抗壓性，在中國大陸總冠軍賽，雙方僵持進入KOH後，直接一穿三，讓對手毫無回手之力，幫助戰隊拿下冠軍。他在2018年全球總決賽對決戰Javi14一役讓眾人印象深刻，今年是否將再度重演史詩級對決，也備受大家期待。