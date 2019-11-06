Xiake選手、Tatoos選手、そしてTaoki選手に続く台湾からの新たな刺客、Mr.T選手！
デビューを果たした『2021 AME Tournament』では3位という好成績を残しています。
16歳の若きチャレンジャーがアジアの強豪相手に挑みます！
OGN Entus - CRL亞洲賽區
Fav Gaming (@fav_gaming) - CRL亞洲賽區
ztephan @ZtephanCR（韓国）
Nova Esports (@NovaEsportsTeam) - CRL中國大陸賽區
Nova Esports可說是全球最知名的職業戰隊，除在中國大陸賽區已抱回四座總冠軍外，更是2018年CRL全球總冠軍，戰績輝煌，人稱紫金王朝！
雖然今年在S2賽季的季賽表現不佳，以第四名邊線之姿擠進季後賽，但全戰隊選手眾志成城，在季後賽中大爆發，擊敗勁敵─LGD Gaming和W.EDGM，上演各種神級操作預判。
該隊中除Lciop外，還有Little Chen、Joseph等知名選手，去年他們讓全球玩家記住NOVA之名，今年他們同樣鎖定全球總冠軍頭銜，希望抱回第二座全球總冠軍！
本隊重點選手─Lciop，在中國大陸賽區連續獲得兩次MVP，更拿下亞運亞軍，是中國大陸最知名的明星選手，牌組多樣，並擁有極高的抗壓性，在中國大陸總冠軍賽，雙方僵持進入KOH後，直接一穿三，讓對手毫無回手之力，幫助戰隊拿下冠軍。他在2018年全球總決賽對決戰Javi14一役讓眾人印象深刻，今年是否將再度重演史詩級對決，也備受大家期待。
W.EDGM - CRL中國大陸賽區
韓国からの精鋭がまた1人「スターピラミッド」に現れました。
8000トロフィー超えの18歳の彼は『2019 WCG』の地域決勝戦で3位にランクインしています。
ztephan選手は5人目の韓国人スタープレイヤーになれるでしょうか！
SK Gaming (@SKGaming) - CRL西方賽區
Team Liquid (@TeamLiquid) - CRL西方賽區
Asher @Asher_CR（韓国）
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讓我們洛杉磯見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊