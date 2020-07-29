由於玩家們對皇室戰爭電競賽事的支持與熱愛，自2017年開始，一年一度的皇室戰爭全球總決賽成為手遊電競一大盛事。2017年於倫敦舉辦的CCGS全球總決賽，SergioRamos成為最大贏家，獨享15萬美元的獎金。2018年在東京舉辦的CRL全球總決賽，NOVA登峰造極問鼎世界冠軍。去年於洛杉磯舉辦的CRL全球磯總決賽，則由勢不可擋的TEAM LIQUID加冕為王。

今年，我們將連續第四年舉辦全球總決賽，也是第三屆CRL全球總決賽，比賽地點將在上海—火柴電競館。但考慮到今年全球特殊的疫情形勢，CRL全球總決賽的具體參賽方式和售票資訊，將根據下半年疫情的走勢而定，我們會在日後公佈最後的決定，敬請期待。

