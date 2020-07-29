挑戰者們，大家好！
我們非常高興和大家宣佈，2020皇室戰爭職業聯賽（簡稱CRL）全球總決賽將於12月5日至12月6日在上海舉辦，來自東方賽區和西方賽區的八支隊伍將爭奪豐厚的獎金和總冠軍的金盃。古老的東方，將見證第三屆CRL世界冠軍的誕生！
由於玩家們對皇室戰爭電競賽事的支持與熱愛，自2017年開始，一年一度的皇室戰爭全球總決賽成為手遊電競一大盛事。2017年於倫敦舉辦的CCGS全球總決賽，SergioRamos成為最大贏家，獨享15萬美元的獎金。2018年在東京舉辦的CRL全球總決賽，NOVA登峰造極問鼎世界冠軍。去年於洛杉磯舉辦的CRL全球磯總決賽，則由勢不可擋的TEAM LIQUID加冕為王。
今年，我們將連續第四年舉辦全球總決賽，也是第三屆CRL全球總決賽，比賽地點將在上海—火柴電競館。但考慮到今年全球特殊的疫情形勢，CRL全球總決賽的具體參賽方式和售票資訊，將根據下半年疫情的走勢而定，我們會在日後公佈最後的決定，敬請期待。
一年一度的電競盛宴，將在12月5日至12月6日火熱展開，全世界的目光將聚焦東方。今年的CRL全球總決賽，參賽隊伍數量將增加至八支，賽程則將持續兩天，這是全球總決賽舉辦以來首次調整。
今年，也是CRL東方賽區和西方賽區各自完成合併後的首次對抗，整合資源後的兩大賽區，勢必將派出最強戰隊打響最終一戰。更多的參賽隊伍，更長的賽程安排，東西方兩大賽區顛峰對決，必將為大家帶來更加暢快的觀賽體驗。
全球總決賽的號角再次吹響，哪八支頂尖戰隊能決戰上海，爭奪2020CRL全球總決賽的冠軍獎盃？12月5日至12月6日，2020CRL全球總決賽於上海震撼開戰，我們不見不散！