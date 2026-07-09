挑戰者們，大家好！

由全球電子競技總會 (GEF) 主辦的 2026 全球電競錦標賽 (GEG26) 將《部落衝突:皇室戰爭》列為比賽項目之一。目前中華代表隊選拔賽已開放報名，並將於7月15日18:00截止報名（台北時間），遴選名額為公開組一名以及女子組一名。

詳細規則與其他資訊請見👉 報名頁面

賽事重點如下：

需年滿18歲以上，並為中華民國國籍。

獲選者需於2026年7月23日前繳交有效期在2027年6月8日後之中華民國護照電子檔

賽程： 海選賽（ 線上 賽） 7月18日（週六） 以遊戲內聯賽進行 8強賽與冠軍賽（ 線下 賽） 7月19日（週日） 新北電競基地（地址：新北市三重區重新路一段87號3樓） 8強賽以決鬥模式進行，為BO3（三戰兩勝） 冠軍賽與加賽（若有）以決鬥模式進行，為BO5（五戰三勝） 區域預賽 8月舉辦線上區域預賽，日期、晉級名額、規則依GEF公告為準。 正賽：準決賽及決賽 12月2日（週三）至12月6日（週日） 美國洛杉磯舉辦，實際日期和地點依GEF公告為準。



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如有賽事相關問題，請至 賽事指定伺服器 裡與賽務人員或主辦聯絡！

※本賽事由GEF及中華民國電子競技運動協會籌辦，非《部落衝突:皇室戰爭》官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場