學習遊戲中一些主流牌組！這些可以被稱為主流牌組，是因為每套牌組都有其獨特的玩法和進攻手段。
小提醒：這些牌組在1v1和挑戰中的表現也很出色！
明智的使用聖水！進攻思路：等到雙倍聖水時，放下巨人，搭配哥布林投矛手/哥布林大隊，然後可考慮讓兩名王子於另一路進攻。
這套牌組是利用聖水優勢去支援戈侖石人，雙倍聖水開始，將戈侖石人下於皇家塔附近，然後在他身後增加輔助部隊，緩慢地展開進攻。戰略性的放置聖水收集器！
進攻思路：用於防守的皮卡超人；掘地礦工、攻城槌搭配毒藥。這套牌組很靈活，只需要確保放下皮卡超人後留意聖水量（那會是你的對手將要採取進攻的時機點）
用熔岩獵犬坦住並控制天空，使用氣球作為進攻手段，並且搭配亡靈展開攻擊，使用骷髏墓碑、骷髏守衛與重甲亡靈進行防守。
快速循環使用卡牌給對手施壓。如果你的對手強勢進攻，將他們的部隊拉至中間，透過快速轉牌進行防禦，之後以哥布林飛桶進攻，並迫使對手進行防禦。
以野豬騎士作為進攻手段 - 在面先放戈侖冰人或冰雪精靈（在部署野豬騎士之前）支援他進攻。快速重複的轉牌。
必須明智的使用聖水。戰略性的放置聖水收集器（不要把它放在對手進攻的塔附近）。三槍對進攻和防守來說都很棒。主要的進攻手段是野蠻人攻城槌和掘地礦工。
存聖水並在橋頭放置X連弩，使用復仇滾木或火球去處理對手防守的部隊...這樣X連弩就能鎖定他們的塔！防守則可賴地獄塔與支援部隊。
這套牌組中大部分的牌都會造成傷害，這代表他們可以一次傷害許多部隊。使用巨石投手作為坦，並將毒藥和骷髏召喚疊加在敵方塔上。
三衝電擊車代表在橋頭放置許多張卡，請務必留意你的聖水量，在橋上放大量部隊容易讓你遇到對手從另一路反擊的狀況。
我們希望大家能喜歡這些牌組，一起玩並學習一些新事物吧！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊