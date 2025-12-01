Skip to content
2025年12月1日
全新主題季：勇者節日

閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：

  • 全新勇者登場：迷你皮卡、火槍手、巨人、騎士

  • 特別節日活動：Clash聖誕節12天大狂歡

  • 遊戲模式和挑戰

  • 皇冠狂潮活動

  • 2v2聯盟賽

  • 部落遠航

全新勇者

勇者迷你皮卡

看他大秀廚藝！

勇者迷你皮卡的實力足夠將敵人一舉殲滅！他能透過吃煎餅來提升自己的等級。等待的時間越長，出鍋的煎餅就越多，提升的等級也就越多。但也要注意別等太久——他最多烹飪5塊煎餅，也就是為自己提升5級。

勇者火槍手

當心她的炮台！

勇者火槍手可在前方召喚一座近射程自動炮台，部署落地時可造成範圍傷害。齊心協力，守衛榮譽！

勇者巨人

新銳明星四分衛！

勇者巨人雙臂的怪力，絕對不容小覷！勇者巨人使用技能時，會將範圍內生命值最高的敵方軍隊扔到競技場另一路，該軍隊落地時會被眩暈並受到傷害。

勇者騎士

大家注意，看這裡！

在勇者騎士的帥氣鬍鬚面前，其他人的鬍子都顯得黯然失色了。藉由標誌性的帥氣鬍鬚，勇者騎士可以吸引敵方火力，同時利用手中閃亮又可靠的盾牌保護自己。

遊戲模式和挑戰

經典煥新：12月1日至8日

在對戰中使用你最愛的經典軍隊，體驗三種不同形態！

  • 挑戰：12月5日至8日

  • 獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

野豬歡樂節：12月8日至15日

節日野豬騎士要來啦！在這個充滿禮物與榮譽的季節，播撒充滿節日氣息的獎勵！

  • 挑戰：12月12日至15日

  • 獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

皇冠狂潮活動

想要更多獎勵？沒問題！本次主題季將推出多輪皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：

  • 200塊勇者碎片（等於一位勇者）

  • 3塊烈焰熔爐進化碎片

  • 薑餅幸運寶箱

  • 酷炫外觀

  • 還有更多超讚獎勵！

Clash聖誕節12天大狂歡

實際時間開始時間：12月14日

在Clash聖誕節的第12天，我的摯愛給我送來了……一個5星魔法幸運寶箱！

誰在競技場上奮戰，誰又在家裡睡懶覺，國王都知道，所以記得收集足夠數量的皇冠，以領取這份Clash聖誕節超級大禮！

2v2聯盟賽

和好友組隊，一起攀登天梯，邁向競技聯盟賽！做好準備，角逐最強雙人組！

部落遠航

本季將開啟兩輪遠航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要記得趕快加入一個部落唷！你可以加入我們的Discord伺服器，尋找合適的部落。

我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發帖分享！

我們競技場上見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊