全新主題季：勇者節日
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
全新勇者登場：迷你皮卡、火槍手、巨人、騎士
特別節日活動：Clash聖誕節12天大狂歡
遊戲模式和挑戰
皇冠狂潮活動
2v2聯盟賽
部落遠航
全新勇者
勇者迷你皮卡
看他大秀廚藝！
勇者迷你皮卡的實力足夠將敵人一舉殲滅！他能透過吃煎餅來提升自己的等級。等待的時間越長，出鍋的煎餅就越多，提升的等級也就越多。但也要注意別等太久——他最多烹飪5塊煎餅，也就是為自己提升5級。
勇者火槍手
當心她的炮台！
勇者火槍手可在前方召喚一座近射程自動炮台，部署落地時可造成範圍傷害。齊心協力，守衛榮譽！
勇者巨人
新銳明星四分衛！
勇者巨人雙臂的怪力，絕對不容小覷！勇者巨人使用技能時，會將範圍內生命值最高的敵方軍隊扔到競技場另一路，該軍隊落地時會被眩暈並受到傷害。
勇者騎士
大家注意，看這裡！
在勇者騎士的帥氣鬍鬚面前，其他人的鬍子都顯得黯然失色了。藉由標誌性的帥氣鬍鬚，勇者騎士可以吸引敵方火力，同時利用手中閃亮又可靠的盾牌保護自己。
遊戲模式和挑戰
經典煥新：12月1日至8日
在對戰中使用你最愛的經典軍隊，體驗三種不同形態！
挑戰：12月5日至8日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
野豬歡樂節：12月8日至15日
節日野豬騎士要來啦！在這個充滿禮物與榮譽的季節，播撒充滿節日氣息的獎勵！
挑戰：12月12日至15日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
皇冠狂潮活動
想要更多獎勵？沒問題！本次主題季將推出多輪皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：
200塊勇者碎片（等於一位勇者）
3塊烈焰熔爐進化碎片
薑餅幸運寶箱
酷炫外觀
還有更多超讚獎勵！
Clash聖誕節12天大狂歡
實際時間開始時間：12月14日
在Clash聖誕節的第12天，我的摯愛給我送來了……一個5星魔法幸運寶箱！
誰在競技場上奮戰，誰又在家裡睡懶覺，國王都知道，所以記得收集足夠數量的皇冠，以領取這份Clash聖誕節超級大禮！
2v2聯盟賽
和好友組隊，一起攀登天梯，邁向競技聯盟賽！做好準備，角逐最強雙人組！