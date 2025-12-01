皇冠狂潮活動

想要更多獎勵？沒問題！本次主題季將推出多輪皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：

200塊勇者碎片（等於一位勇者）

3塊烈焰熔爐進化碎片

薑餅幸運寶箱

酷炫外觀

還有更多超讚獎勵！

Clash聖誕節12天大狂歡

實際時間開始時間：12月14日

在Clash聖誕節的第12天，我的摯愛給我送來了……一個5星魔法幸運寶箱！

誰在競技場上奮戰，誰又在家裡睡懶覺，國王都知道，所以記得收集足夠數量的皇冠，以領取這份Clash聖誕節超級大禮！