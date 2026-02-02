2026年2月2日
Blog – Clash Royale
全新主題季：午夜惡作劇
準備迎接一個充滿惡作劇的神秘主題季！閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
全新勇者：勇者哥布林和勇者重甲亡靈
遊戲模式和挑戰
皇冠狂潮活動
部落遠航
全新勇者
勇者哥布林
技能：戰旗小隊
成群結隊的哥布林！
最後一名勇者哥布林英勇倒地時，會留下一面戰旗，使用技能可在原地召喚增援。但戰旗不會一直留在那裡，請務必把握時機，在戰旗消失前召喚第二波哥布林！
勇者重甲亡靈
技能：趁虛而入
等等，他去哪了？
立刻傳送至競技場上生命值上限最低的敵人身邊！勇者重甲亡靈的傳送能力不受距離限制。
勇者重甲亡靈的搶先體驗將於2月13日在商店中開啟，並將於兩週後（3月2日）加入召喚卡池。
遊戲模式和挑戰
勇者哥布林選卡：2月2日至9日
有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選卡組建牌組，用全新勇者哥布林制霸競技場！戰敗3場，挑戰結束！
挑戰：2月6日至9日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
四卡大亂鬥：2月16日至23日
只有4張卡牌，聖水源源不斷。超級大亂鬥一觸即發！精心搭配牌組，在混亂中智取對手。戰敗3場，挑戰結束！
挑戰：2月20日至23日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
遊戲模式
達陣聯盟賽
2月6日至16日，將任意部隊（從骷髏軍團到超級騎士）送入達陣區，奪取勝利！所有卡牌最高等級為11級。
在對戰中獲勝，贏得達陣徽章，勇闖皇室天梯。進入前10,000名即可升級徽章，展示你的實力！