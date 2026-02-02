Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年2月2日
Blog – Clash Royale

全新主題季：午夜惡作劇

準備迎接一個充滿惡作劇的神秘主題季！閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：

  • 全新勇者：勇者哥布林和勇者重甲亡靈

  • 遊戲模式和挑戰

  • 皇冠狂潮活動

  • 部落遠航

全新勇者

勇者哥布林

技能：戰旗小隊

成群結隊的哥布林！

最後一名勇者哥布林英勇倒地時，會留下一面戰旗，使用技能可在原地召喚增援。但戰旗不會一直留在那裡，請務必把握時機，在戰旗消失前召喚第二波哥布林！

勇者重甲亡靈

技能：趁虛而入

等等，他去哪了？

立刻傳送至競技場上生命值上限最低的敵人身邊！勇者重甲亡靈的傳送能力不受距離限制。

勇者重甲亡靈的搶先體驗將於2月13日在商店中開啟，並將於兩週後（3月2日）加入召喚卡池。

遊戲模式和挑戰

勇者哥布林選卡：2月2日至9日

有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選卡組建牌組，用全新勇者哥布林制霸競技場！戰敗3場，挑戰結束！

  • 挑戰：2月6日至9日

  • 獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

四卡大亂鬥：2月16日至23日

只有4張卡牌，聖水源源不斷。超級大亂鬥一觸即發！精心搭配牌組，在混亂中智取對手。戰敗3場，挑戰結束！

  • 挑戰：2月20日至23日

  • 獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

遊戲模式

達陣聯盟賽

2月6日至16日，將任意部隊（從骷髏軍團到超級騎士）送入達陣區，奪取勝利！所有卡牌最高等級為11級。

在對戰中獲勝，贏得達陣徽章，勇闖皇室天梯。進入前10,000名即可升級徽章，展示你的實力！

皇冠狂潮活動

本次主題季將推出皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：

  • 3個骷髏軍團進化碎片

  • 勇者寶箱

  • 魔法幸運寶箱

  • 主題季外觀

  • 還有更多超讚獎勵！

部落遠航

召集部落成員，一起揚帆開啟海上冒險吧！如果你尚未加入部落，一定要記得趕快加入一個部落唷！不知道該選哪個部落？加入我們的Discord伺服器，幫你找到最適合的夥伴。

我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的意見！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發文分享！

如果你看過《TV Royale》，就會知道電競全球聯賽將在3月回歸！如需了解詳情，請留意我們即將發布的下一次更新。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊