皇冠狂潮活動

本次主題季將推出皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：

3個骷髏軍團進化碎片

勇者寶箱

魔法幸運寶箱

主題季外觀

還有更多超讚獎勵！

部落遠航

召集部落成員，一起揚帆開啟海上冒險吧！如果你尚未加入部落，一定要記得趕快加入一個部落唷！不知道該選哪個部落？加入我們的Discord伺服器，幫你找到最適合的夥伴。

我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的意見！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發文分享！

如果你看過《TV Royale》，就會知道電競全球聯賽將在3月回歸！如需了解詳情，請留意我們即將發布的下一次更新。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊