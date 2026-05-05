在拆了棒球場的看台、撞飛足球場上的所有哥布林後，他和他的巨石終於踏上了籃球場。發動技能時，勇者巨石投手會穩住重心，在競技場上投出完美三分球。請把握他的射程，讓每次投籃都發揮最大威力！

勇者巨石投手可透過「巨石投手集錦」相冊活動免費獲得，也可使用200勇者幣購買。

相冊活動

巨石投手集錦

全新相冊活動閃亮登場！國王等級達到8級即可解鎖相冊活動。

這一季，收集拼圖即可完成6個場景。這些場景的靈感來自勇者巨石投手最近對球場的著迷。每完成一個場景，都會解鎖對應獎勵。

拼圖具有不同類型和稀有度。有些拼圖屬於某個特定場景，其他拼圖則更難獲得。拼圖分為普通、稀有、史詩、傳奇四種稀有度。

你可以透過每日對戰獎勵（每天最多4次）、活動或商店取得拼圖。

如果取得已擁有的拼圖，就會被視為重複拼圖！你可以使用6塊重複拼圖兌換一塊專屬拼圖，專屬拼圖必定是你尚未擁有的新拼圖。

不同稀有度的拼圖可提供的重複拼圖數量也不同。

拼圖 重複拼圖 普通 3 稀有 4 史詩 5 傳奇 6

完成「巨石投手集錦」相冊後，你可解鎖終極獎勵：勇者巨石投手，以及一款特殊皇家塔造型和一款表情！

完成相冊後，所有額外收集到的拼圖都會轉換為額外獎勵。

遊戲模式和挑戰

勇者選卡：5月4日至11日

有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選擇卡牌組建牌組，用全新勇者黑暗王子和勇者巨石投手稱霸競技場！

金庫攻防戰：5月11日至18日

皇家塔會被一座沒有防禦能力的金庫取代，摧毀對方的金庫即可獲勝！