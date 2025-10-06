全新主題季：搖滾之夜
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
全新進化：骷髏軍團和皇家幽靈
遊戲模式和挑戰
皇冠狂潮活動
部落遠航
全新進化
骷髏軍團
蓋利總是都被萊利的鋒芒所掩蓋，但這次不會了！
骷髏軍團出動，生者當心！上將蓋利在場時，它忠心耿耿的骷髏兵們會進入隱形且無敵的狀態。一旦上將蓋利倒下，軍隊將分崩離析，隨之消散。
皇家幽靈
還有什麼比幽靈士兵更能代表驚悚主題季呢？
進化皇家幽靈現身時，會召喚兩個幽靈士兵作為護衛。幽靈士兵登場時還會造成傷害。停止攻擊休息一段時間後，它們也會像皇家幽靈一樣隱身。誰會不喜歡鬧鬼的競技場呢？
登場時間：10月17日
遊戲模式和挑戰
進化骷髏軍團選卡：10月6日至13日
有全新進化助力的經典選卡模式！選卡構建牌組，率領全新進化骷髏軍團所向披靡！
挑戰：10月10日至13日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
進化皇家幽靈選卡：10月17日至24日
有全新進化助力的經典選卡模式！選卡構建牌組，用全新進化皇家幽靈制霸競技場！
挑戰：10月17日至20日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
20勝挑戰：10月24日至29日
檢驗技術、考驗策略的終極挑戰重磅回歸！你能在輸掉3場對戰之前，取得20場勝利嗎？快做好準備，與對手一較高下吧！
獎勵包括：
普通金幣箱
幸運寶箱
20勝表情
達成20勝之後，你還能獲得一款特別的2025CRL20勝挑戰徽章！
皇冠狂潮活動
覺得皇冠已經夠多了？不可能！本次主題季將推出最多5輪集皇冠狂潮活動，具有豐厚獎勵，其中包括：
3個女巫進化碎片
1本普通卡牌之書
驚魂幸運寶箱和魅影幸運寶箱
酷炫造型
精彩內容多多，透過本文了解一下吧！
記得留意我們的社群平台帳號，第一時間獲取本次主題季活動的更多資訊。
部落遠航
在皇室海域與部落成員一起揚帆啟航，開啟兩場競賽，獲取皇冠和戰利品。別忘了在活動開始前先加入一個部落哦！你可以加入我們的Discord伺服器，尋找合適的部落。
我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發帖分享！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊