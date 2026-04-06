已經見怪不怪了？先別急著下結論。現在氣球兵會發射骷髏兵，砸向距離最近的目標並在落地時造成傷害，之後繼續在地面上戰鬥。

這不是御風術，這叫空氣動力學。

和進化亡靈大軍一樣，勇者氣球兵也是皇室通行券的自選獎勵，選擇後就能立即解鎖；你也可以在第一天就到勇者商店使用200勇者幣來獲得！

玩家社群活動

氣球競速：4月20日至27日

起飛起飛！出發囉！和玩家社群齊心協力，一起幫助藍氣球搶在紅氣球之前衝過終點線。

你贏得的對戰越多，你的氣球就會前進得越遠！此外，為你的隊伍加油打氣還能獲得額外積分。

後續將公布活動詳情與獎勵資訊，敬請關注！

遊戲模式和挑戰

勇者選卡模式：4月6日至13日

有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選擇卡牌組建牌組，用全新勇者氣球兵制霸競技場！

水淹競技場選卡：4月27日至5月4日

競技場被洪水淹沒了，但對戰仍在繼續！用法術和空中部隊組建牌組，擊潰對手。