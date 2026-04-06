全新主題季：氣球嘉年華！
本次主題季，我們將飛向天空！閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
全新進化：亡靈大軍
全新勇者：氣球兵
社群活動：氣球競速！
遊戲模式和挑戰
卡牌三選一聯盟賽
全球聯賽
節日市集
皇冠狂潮
部落遠航
全新進化和勇者
進化亡靈大軍
依舊頑皮，現在還會隱形了。
亡靈大軍現已進化！他們不再只是依靠數量優勢，現在每個亡靈在受到傷害後，都會進入隱形且無敵的狀態，持續數秒。但變強的代價是……隱形後，他們的攻擊和移動速度都會降低。
進化亡靈大軍將在主題季開始時，作為皇室通行券的自選獎勵登場，你也可以使用6塊魔法碎片來解鎖。
勇者氣球兵
**技能：**棺中奇才
天上掉下來的……是骨頭嗎？
已經見怪不怪了？先別急著下結論。現在氣球兵會發射骷髏兵，砸向距離最近的目標並在落地時造成傷害，之後繼續在地面上戰鬥。
這不是御風術，這叫空氣動力學。
和進化亡靈大軍一樣，勇者氣球兵也是皇室通行券的自選獎勵，選擇後就能立即解鎖；你也可以在第一天就到勇者商店使用200勇者幣來獲得！
玩家社群活動
氣球競速：4月20日至27日
起飛起飛！出發囉！和玩家社群齊心協力，一起幫助藍氣球搶在紅氣球之前衝過終點線。
你贏得的對戰越多，你的氣球就會前進得越遠！此外，為你的隊伍加油打氣還能獲得額外積分。
後續將公布活動詳情與獎勵資訊，敬請關注！
遊戲模式和挑戰
勇者選卡模式：4月6日至13日
有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選擇卡牌組建牌組，用全新勇者氣球兵制霸競技場！
水淹競技場選卡：4月27日至5月4日
競技場被洪水淹沒了，但對戰仍在繼續！用法術和空中部隊組建牌組，擊潰對手。
**挑戰：**5月1日至4日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
競技聯盟賽
卡牌三選一聯盟賽：4月17日至26日
卡牌三選一回歸，現在還有獎勵與全球排行榜！
每次從三張卡牌中挑選一張，一步步組建你的牌組。同時，你也會看到對手選擇的卡牌，因此選卡時更要講究策略，搶得先機。
贏得15場對戰可獲得聯盟賽徽章，排名進入前10,000名可獲得「登上卡牌三選一聯盟賽排行榜」徽章！
全球聯賽
皇室聯賽：4月8日至13日
在這次全球聯賽中，你將體驗到毫無限制、原汁原味的《部落衝突:皇室戰爭》，也就是說，所有卡牌、進化和勇者都會解鎖，但卡牌上限為11級。
贏得對戰，不斷解鎖獎勵！勝場累積到12場時，真正的挑戰才剛剛開始——登頂排行榜，證明你的超強實力。
此外，還有皇室聯賽徽章等你獲取，如果排名進入前10,000名，還可獲得「登上排行榜」徽章！
節日市集
本季競技場將迎來全新市集！
從滿是酷炫獎勵的獎勵池中，選擇你想要的獎勵。所有人都能在這裡找到適合自己的獎勵：資源、卡牌、幸運寶箱和外觀。
節日代幣為限時貨幣，可透過活動、商店以及抽獎活動獲得。好好規劃如何使用吧！
和所有盛大的狂歡節一樣，這裡有多個「攤位」等你探索。在節日市集中花費節日代幣，不斷推進進度，解鎖更高等級的獎勵。每一頁的獎勵都比上一頁更好，所以記得規劃好路線，直奔你最心儀的大獎。
到達節日市集最後一頁可解鎖終極獎勵：一個5星魔法幸運寶箱。你有一整季的時間來解鎖這項獎勵，快快行動吧！
皇冠狂潮活動
本季將推出多輪皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：
進化寶箱
節日代幣
魔法幸運寶箱
外觀
還有更多超讚獎勵！
部落遠航
本季將開啟兩輪史詩遠航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要記得趕快加入一個部落唷！不知道該選哪個部落？加入我們的Discord伺服器，幫你找到最適合的夥伴。
我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的意見！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發文分享！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊