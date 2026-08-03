勇者瓦基麗武神歷經金甲騎士的嚴格考驗，終於順利出師！啟用技能時，她會旋轉衝向附近的敵人，一路揮砍。需要注意的是，旋轉攻擊期間她仍會受到傷害。

你可以透過升級皇室通行券來獲取勇者瓦基麗武神，也可以在主題季開始時使用勇者幣解鎖她。