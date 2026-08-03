全新主題季：混沌K試煉
維京人、猛獸，還有超多的混沌試煉……還能出更多事嗎？本次更新的所有關鍵資訊如下：
全新勇者：瓦基麗武神和狂戰士
全新進化：精銳野蠻人
遊戲模式和挑戰
競技聯盟賽
全球聯賽
Ken的商店
全新勇者
勇者瓦基麗武神
技能：狂野旋風
旋風衝刺，勇武過人！
勇者瓦基麗武神歷經金甲騎士的嚴格考驗，終於順利出師！啟用技能時，她會旋轉衝向附近的敵人，一路揮砍。需要注意的是，旋轉攻擊期間她仍會受到傷害。
你可以透過升級皇室通行券來獲取勇者瓦基麗武神，也可以在主題季開始時使用勇者幣解鎖她。
勇者狂戰士
技能：野性爆發
釋放內心的猛獸！
最好離這孩子遠一點。啟用勇者狂戰士的技能時，她會釋放狂戰之力，提升攻擊速度，並持續幾秒鐘的無敵狀態，讓對手難以招架。
隨著Ken的選卡混沌試煉聯盟賽上線，勇者狂戰士的解鎖活動「猛獸出籠」也會同步開啟！
全新進化
進化精銳野蠻人
想狂暴一下嗎？
每隔幾秒，進化精銳野蠻人就會向遠處的敵人丟出帶有狂暴之力的長矛，為友軍打造一條狂暴之路。
你可以到Ken的商店免費獲得進化精銳野蠻人……但你能做到嗎？
遊戲模式
各種混沌試煉
每週都有全新的混沌試煉類型等你來體驗！還是大家熟悉又喜愛的模式，但這次加入更多玩法上的變化，讓整個賽季更精彩！
卡牌三選一混沌試煉：8月17日至9月7日
史詩卡限定混沌試煉：8月17日至24日
驟死賽混沌試煉：8月24日至31日
無限聖水混沌試煉：8月31日至9月7日
你還可以舉辦自訂混沌試煉選卡聯賽！
想要變得更加混沌嗎？沒問題！
競技聯盟賽
Ken的選卡混沌試煉聯盟賽：8月3日至17日
你扛得住這麼多混沌嗎？來看看這位創作者給這個人氣模式帶來哪些變化吧……
贏得15場勝利，即可獲得聯盟賽徽章！
全球聯賽
Ken的超級選卡混沌試煉：8月24日至29日
感覺自己超強嗎？來試試Ken在這次聯賽中的的狂野設計，看看你能不能讓他眼前一亮吧！
獲得專屬徽章，證明你的實力，享受無上榮耀。排名前10,000名的玩家還將獲得「登上排行榜」徽章。
Ken的商店
Ken帶來的不只有帥氣外表和趣味模式——隆重推出「混沌K代幣」和「Ken的商店」！
混沌K代幣是一種「又狂又礦」的限時貨幣，可透過活動、商店以及抽獎活動獲得。
感覺Ken的商店怪怪的嗎？先別急著下結論。一切都在按計劃進行。
別忘了！合成奇兵第11賽季將在9月1日開啟。關注我們的社群帳號，了解更多最新動態！
我們很樂意傾聽大家對全新活動、全新功能的任何意見！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的全新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發文分享！
我們競技場上見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊