八月最終平衡性調整
八月平衡性調整的目的是調整目前版本meta，讓那些被冷落的卡牌重新獲得發揮空間，並重製一些有問題的機制。
感謝大家在社群媒體上分享的所有回饋！最終版已經上線，我們也會持續關注大家的回饋與討論。
精靈削弱
烈焰精靈
冰雪精靈
治療精靈
閃電精靈
生命值：230→217（-6%）
不再主動跳向皇家塔。
現在會被弓箭手、弓箭女皇、炸彈兵、火槍手和特斯拉電磁塔一擊消滅。
自競技場誕生以來，復仇滾木就一直討厭狂暴伐木工，迷你皮卡也一直熱愛煎餅，而法術與核心卡牌一直是《部落衝突:皇室戰爭》穩健牌組的基石。當玩家開始把這些卡牌從牌組中拿掉時，通常代表目前的meta出了問題。
現在，許多牌組中的輔助軍隊和法術都被各種精靈取代，最後只包含1張法術，甚至完全不帶法術。牌組中放入多張精靈卡牌確實有優勢，因為它們不僅能讓你更快過牌、啟動卡牌的勇者和進化形態，也因為身為1費卡牌，它們的效益高得驚人。它們既能暈眩、治療、拉扯、清理小型單位，還能不斷消耗皇家塔生命值，同時幫助你快速過出核心卡牌。在絕大多數情況下，下一張精靈卡牌都能穩賺不賠。這種「穩賺」的確定性催生了一些打法——精靈可以在整場對戰中持續施壓，而且幾乎沒有風險，也讓對手的對戰體驗變差。
不意外的是，2026年以來，四張精靈卡牌在頂尖玩家（前200名）中的綜合使用率高達53%，在天梯中也達到31%。降低生命值後，精靈的價值將更加取決於實際對局情況，而不是每次使用都能穩賺不賠。同時，我們也移除它們持續消耗皇家塔的能力，讓它們更加專注於拉扯、過牌和控場，使每次下牌都更具策略意義。在接下來的幾個月裡，我們將持續觀察它們在職業賽場與榮耀之路中的使用率和勝率，並關注玩家是否仍會繼續用精靈取代輔助軍隊和法術。
請注意：待確定版平衡性調整中包含兩種精靈削弱方案，在收到大家反饋後，我們最終選擇削減生命值，而不是速度。為什麼？
我們認為削減生命值的影響更大，因為這樣會改變更多關鍵的防守互動，同時又不會改變它們的移動方式。不過，我們仍有可能會在未來的平衡性調整中降低它們的速度！
勇者與英雄
技能：冷卻時間→單次使用
我們認為，技能冷卻機制帶來的策略深度，不足以抵消其設定上的複雜度。因此，除了刺客首領（她的技能本來就是為快速連續施放而設計的），所有技能都將改為一次性使用。因此，我們會加強幾張表現較弱的英雄卡牌，並在接下來的幾個月裡持續關注勇者與英雄卡牌，針對受影響最大的部分卡牌進行調整。
科學怪哥布林
博士傷害：92→135（+47%）
技能每秒傷害值：214→188（-12%）
小王子
攻擊速度保留時間：0秒→0.3秒
專屬護衛傷害：217→232（+7%）
現在，小王子在移動時，可保留疊加後的攻擊速度0.3秒。
威猛礦工
基礎傷害：40→43（+6%）
所有等級的威猛礦工現在都可透過兩次攻擊消滅骷髏兵。
問題修復
浪人
首次出手速度：0.3秒→0.4秒（+33%）
此前浪人在與衝鋒中的黑暗王子交戰時，會在同一幀的同時造成格擋反擊傷害和近戰傷害，導致黑暗王子的護盾互動表現異常，現在這個問題已經修復。此外，浪人的格擋不再會打斷金甲騎士的衝鋒。
X連弩
攻擊速度：0.3秒→0.4秒（+33%）
傷害：43→58（+35%）
箭矢飛行速度：1400→1600（+14%）
當X連弩攻擊位於射程邊緣的目標時，常常會在目標已被消滅後浪費一次攻擊。我們調整它的屬性，以修正這個互動問題。X連弩的整體每秒傷害值提升了1.4%。
重製
這些重製是為了調整那些曾催生不健康玩法的卡牌，用某些玩家的話來說，其中一些卡牌是「被砍到不能玩了」。如果這些調整沒有達到預期效果，我們也不排除後續再調回來。
勇者戈侖冰人
第3次爆炸：冰凍效果→減速效果
每次爆炸傷害：38→69（+80%）
勇者戈侖冰人的冰凍爆炸在與野豬騎士搭配時壓制力過強，因此我們將第3次爆炸的冰凍效果調整為減速效果。現在，所有爆炸的總傷害可以消滅哥布林。
進化女巫
每個骷髏兵治療量：53→153（+186%）
最大生命值：1040→1451（+40%）
現在只能透過召喚的第一波骷髏兵獲得治療
雖然進化女巫在榮耀之路中非常熱門，但她持續不斷的自我治療能力也讓對手十分頭痛。整體而言，我們認為這種持續治療機制目前在《部落衝突:皇室戰爭》中並不是健康的設計。因此，我們也藉此機會對戰爭天使進行了全面重製。
戰爭天使
傷害：148→268（+81%）
攻擊速度：1.5秒→2秒（+33%）
生命值：1717→1920（+12%）
治療範圍：4000→3000（-25%）
不再治療自身
哥布林詛咒
對敵人的減速效果：0%→15%
哥布林詛咒從好同伴毒藥法術那裡學到了幾招。現在，敵方軍隊要在變成哥布林之前逃出詛咒區域會更難了。
哥布林機甲
火箭飛行速度：250→350（+40%）
火箭攻擊速度：3.5秒→5秒（+43%）
近戰傷害：212→232（+9%）
生命值：2150→2265（+5%）
符文巨人
生命值：2662→2816（+6%）
附魔施放時間：1秒→0秒
不再為「自毀型」單位施加附魔
符文巨人停下來為友軍附魔時，常常會被後方的輔助部隊超過。現在她可以邊移動邊附魔。
虛空法術
聖水花費：3→5
攻擊間隔：1秒→1.2秒（+20%）
對1個目標的傷害：340→696（+105%）
對2-4個目標的傷害：161→294（+83%）
對5個及更多目標的傷害：76→153（+100%）
對1座皇家塔的傷害：48→97（+100%）
對2-4座皇家塔的傷害：25→51（+100%）
對5座及更多皇家塔的傷害：17→35（+100%）
《部落衝突:皇室戰爭》中許多高生命值的遠程卡牌，通常只能靠6費法術處理。我們打算重製虛空法術，讓它成為第一張5費傷害法術卡牌，並能有效針對巨石投手、飛斧屠夫和獵人等生命值較高的遠程單位。
勇者重甲亡靈
對皇家塔造成的減傷效果：50%→75%（+25%）
對皇家塔造成的減傷效果持續時間：5秒→永久
傳送傷害：373→399（+7%）
勇者重甲亡靈的技能現在將更專注於消滅部隊，而不是拆皇家塔。
迫擊炮、野蠻人、哥布林
比起對應的進化形態和勇者形態，這些卡牌的基礎形態存在感明顯不足，因此我們決定把一部分強度還給這些經典的基礎卡牌。
迫擊炮和進化迫擊炮
迫擊炮攻擊速度：5秒→4.7秒（-6%）
進化迫擊炮攻擊速度：4秒→4.7秒（+18%）
野蠻人和野蠻人大進化
野蠻人生命值：691→716（+4%）
進化野蠻人生命值加成：10%→0%
進化野蠻人狂暴持續時間：3秒→5秒（+67%）
哥布林和勇者哥布林
戰旗小隊哥布林數量：3→2
戰旗小隊 部署時間：1.3秒→1秒（-23%）
哥布林傷害：120→125（+4%）
順帶一提，小屋玩家們，我們可沒忘記你們。野蠻人小屋這次來不及納入調整，但它已經排在我們重點名單的很前面了。
削弱
這些進化卡牌已經強勢一年多的時間，相較於基礎形態，明顯過於強大了。我們也會加強部分進化卡牌，目標是為目前的進化meta帶來新的變化。
進化弓箭手
勁射傷害：168→140（-17%）
進化巨型雪球
滾動距離：4.5格→4格（-11%）
進化哥布林飛桶
哥布林假人傷害：89→66（-26%）
進化哥布林牢籠
進化所需次數：1→2
每秒傷害值：337→366
捕捉冷卻時間：0.5秒→0.3秒
進化超級騎士
上勾拳：每次攻擊→每第2次攻擊
對重型部隊的擊退距離：2.5格→4格（+60%）
進化瓦基麗武神
旋風傷害：84→42（-50%）
巨石投手
彈道射程：7.5格→7格（-7%）
飛斧屠夫
彈道射程：7.5格→7格（-7%）
巨石投手和飛斧屠夫從橋後攻擊時，不會再波及皇家塔。
哥布林鑽地機
移除登場時對皇家塔造成的傷害
哥布林鑽地機將不再能穩定對皇家塔造成傷害，但它召喚出的哥布林傷害提升4%。
攻城炸彈人
傷害：350→281（-20%）
攻城炸彈人的實用性極高，既能拉扯、吸引火力、對部隊造成傷害，又能在沒人處理時威脅皇家塔，造成700點傷害。現在，如果沒有及時解決掉他們，造成的後果也不會那麼嚴重。
神箭射手
傷害：143→135（-5%）
皇家快遞
傷害：437→384（-12%）
電擊車小隊
攻擊速度：2.1秒→2.2秒（+5%）
加強
勇者骷髏墓碑
傷害：320→422（+32%）
視野範圍：5.5格→7格（+27%）
生命值：4044→4224
勇者骷髏墓碑的推出本來就帶有實驗性質，因為透過技能解鎖肉盾核心卡牌的機制，在遊戲中前所未見。如果墓碑女皇在這次加強後仍無法進入主流卡牌，我們會考慮重製這張卡牌，讓她改以攻擊部隊為目標。
進化亡靈大軍
攻擊速度降低：50%→33%（-17%）
進化公主
每3次攻擊減速→每第2次攻擊減速
減速持續時間：7秒→5.5秒（-21%）
哥布林投矛手
攻擊速度：1.7秒→1.6秒（-6%）
雖然上次射程削弱成功減輕他們對皇家塔的壓制力，但因為每秒傷害值不高，哥布林投矛手在防守端還是不夠可靠。
可疑草叢
草叢哥布林生命值：304→337（+11%）
雖然最近一次削弱讓這張卡牌的行為模式變得更容易預測，但草叢哥布林本身確實也需要一點加強。
烈焰熔爐
召喚速度：7秒→5秒（-29%）
由於這次烈焰精靈的削弱會對非進化形態的烈焰熔爐造成較大影響，因此我們將透過提高召喚速度來彌補這一點。
**請注意！**所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場上見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊