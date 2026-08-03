烈焰精靈

冰雪精靈

治療精靈

閃電精靈

生命值：230→217（-6%）

不再主動跳向皇家塔。

現在會被弓箭手、弓箭女皇、炸彈兵、火槍手和特斯拉電磁塔一擊消滅。

自競技場誕生以來，復仇滾木就一直討厭狂暴伐木工，迷你皮卡也一直熱愛煎餅，而法術與核心卡牌一直是《部落衝突:皇室戰爭》穩健牌組的基石。當玩家開始把這些卡牌從牌組中拿掉時，通常代表目前的meta出了問題。

現在，許多牌組中的輔助軍隊和法術都被各種精靈取代，最後只包含1張法術，甚至完全不帶法術。牌組中放入多張精靈卡牌確實有優勢，因為它們不僅能讓你更快過牌、啟動卡牌的勇者和進化形態，也因為身為1費卡牌，它們的效益高得驚人。它們既能眩暈、治療、拉扯、清理小型單位，還能不斷消耗皇家塔生命值，同時幫助你快速過出核心卡牌。在絕大多數情況下，下一張精靈卡牌都能穩賺不賠。這種「穩賺」的確定性催生了一些打法——精靈可以在整場對戰中持續施壓，而且幾乎沒有風險，也讓對手的對戰體驗變差。

不意外的是，2026年以來，四張精靈卡牌在頂尖玩家（前200名）中的綜合使用率高達53%，在天梯中也達到31%。降低生命值後，精靈的價值將更加取決於實際對局情況，而不是每次使用都能穩賺不賠。同時，我們也移除它們持續消耗皇家塔的能力，讓它們更加專注於拉扯、過牌和控場，使每次下牌都更具策略意義。在接下來的幾個月裡，我們將持續觀察它們在職業賽場與榮耀之路中的使用率和勝率，並關注玩家是否仍會繼續用精靈取代輔助軍隊和法術。