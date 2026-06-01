墓碑女皇已從沉睡中甦醒，只要受到召喚便會加入戰鬥！啟用技能，將她召喚到競技場上，成為你的制勝核心！她只攻擊建築和皇家塔，並且會沿途召喚骷髏兵。

這張勇者卡牌可在主題季開始後使用勇者幣獲取，也可以作為亡者市集的終極獎勵免費獲得。

遊戲模式和挑戰

進化公主選卡：6月1日至8日

有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選卡組建牌組，用全新進化公主制霸競技場！

無盡骷髏：6月22日至29日

競技場上隨機出現骷髏墓碑，被摧毀後，骷髏之王和皇家幽靈等皇室成員將復甦歸來！

競技聯盟賽

公主對弈：6月10日至20日

公主接管了競技場，而國王卻不知去向！

在這個聯盟賽中，你將用40張卡牌組成的輪替卡組參加對戰，對戰採用驟死賽模式規則。進化卡牌和勇者卡牌無需蓄能，可直接啟用。每場對戰開始時，你會看到哪些卡牌和形態可以使用。

在這個模式中，你可以使用個人牌庫中的卡牌和卡牌等級。