冰霜墓碑
從幽深的地底到遼闊的冰原，本主題季將帶來豐富多彩的內容和激動人心的活動！閱讀本文，了解即將上線的精彩內容：
全新進化卡牌：公主
全新勇者卡牌：骷髏墓碑
遊戲模式和挑戰
競技聯盟賽
全球聯賽
亡者市集
皇冠狂潮活動
部落遠航
全新進化和勇者卡牌
進化公主
**進化所需次數：**2
現在她的箭袋裡多了寒冰箭囉！
進化公主能使敵人減速，將她部署在競技場上後，她的第一次攻擊和之後的每第三次攻擊都會射出一支寒冰箭。和冰雪精靈當朋友是有好處的。
勇者骷髏墓碑
技能：亡者歸來
有沒有想過骷髏墓碑下方還有其他東西？
墓碑女皇已從沉睡中甦醒，只要受到召喚便會加入戰鬥！啟用技能，將她召喚到競技場上，成為你的制勝核心！她只攻擊建築和皇家塔，並且會沿途召喚骷髏兵。
這張勇者卡牌可在主題季開始後使用勇者幣獲取，也可以作為亡者市集的終極獎勵免費獲得。
遊戲模式和挑戰
進化公主選卡：6月1日至8日
有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選卡組建牌組，用全新進化公主制霸競技場！
無盡骷髏：6月22日至29日
競技場上隨機出現骷髏墓碑，被摧毀後，骷髏之王和皇家幽靈等皇室成員將復甦歸來！
競技聯盟賽
公主對弈：6月10日至20日
公主接管了競技場，而國王卻不知去向！
在這個聯盟賽中，你將用40張卡牌組成的輪替卡組參加對戰，對戰採用驟死賽模式規則。進化卡牌和勇者卡牌無需蓄能，可直接啟用。每場對戰開始時，你會看到哪些卡牌和形態可以使用。
在這個模式中，你可以使用個人牌庫中的卡牌和卡牌等級。
獲勝15場可獲得聯盟賽徽章，排名前10,000名可獲得「登上排行榜」徽章！
全球聯賽
三倍聖水：6月2日至6日
三倍速玩《部落衝突:皇室戰爭》！
快速展開對戰，每場勝利都可解鎖獎勵。贏得12場勝利即可開啟真正的挑戰：攀登排行榜！
獲得專屬徽章，證明你的實力，享受無上榮耀。排名前10,000名的玩家還將獲得登上排行榜徽章。
亡者市集
亡者復甦，他們的市集也再次開張囉！
墓碑女皇和她的骷髏兵正在擺攤，用骨頭交換商品。資源、卡牌、幸運寶箱，還有一張免費勇者卡牌……這裡應有盡有！
墓碑代幣為限時貨幣（也是身體部位），可透過活動、商店以及贈禮活動獲得。
這次市集還將提供不同的獎勵等階，你的進度推進越快，可獲得的獎勵就越好。要解鎖新等階，一定要花費足夠的代幣，讓亡靈們為你敞開大門。
墓碑女皇會在最後一個攤位等候你的大駕光臨，你可以用收集來的所有骨頭找她換取勇者骷髏墓碑！
皇冠狂潮活動
本季將推出多輪皇冠狂潮活動，可贏取豐厚獎勵，其中包括：
勇者骷髏墓碑
墓碑代幣
進化寶箱
酷炫外觀
還有更多超讚獎勵！
部落遠航
本季還將開啟兩輪部落遠航，和部落一起探索皇室海域！如果你尚未加入部落，一定要記得趕快加入一個部落唷！不知道該選哪個部落？加入我們的Discord伺服器，幫你找到最適合的夥伴。
我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的意見！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發文分享！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊