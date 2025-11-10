再也不用為了那些缺少的卡牌苦農每日獎勵，更新上線後大家可以直接用寶石購買需要的卡牌！

可能有人已經注意到，為了避免在調整前造成混淆，本月的天梯與榮耀之路已移除精英魔法外卡獎勵。

這代表我們朝著更簡單、更透明的系統邁出一大步，在這個系統中，推進進度始終都有意義，並與大家所使用的卡牌息息相關。

回歸基礎

除了移除精英魔法外卡，我們還在精簡一些功能重疊的物品，以簡化養成系統的核心。

我們看到很多玩家的魔法之書庫存早已堆滿，卻遲遲找不到合適的使用時機。我們還注意到魔法之書的價值在不同等級間不是很平衡，導致玩家覺得在低等級時使用它們並不划算。這不是我們想要的體驗——玩家花了太多時間在牌庫管理，而不是享受收集卡牌的樂趣。

更新後，大家的魔法之書（從普通到傳奇）將轉換為等量的魔法外卡，而魔法金幣則會轉換為金幣。全能之書將轉換為寶石，大家可以在上面提到的全新寶石經濟系統中使用這些寶石。為了讓體驗更加輕鬆，我們也將提升整個遊戲中獲得隨機卡牌的數量。

所有轉換率都是以國王塔的等級為基礎，根據新版下調後的升級所需卡牌和金幣數量等比例轉換（後文有詳細介紹）。轉換率大致相當於國王塔等級+1。例如，如果國王塔等級為10，大家將獲得足夠的魔法外卡，用於將一張卡牌從10級升至11級。對於國王塔等級低於6級的玩家，我們設定了最低轉換率，確保大家獲得的魔法外卡最低數量足夠將一張卡牌升級到7級。

以下是詳細的轉換率！