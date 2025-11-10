Skip to content
2025年11月10日
Blog – Clash Royale

即將到來的更新……

接下來的幾個月，《部落衝突:皇室戰爭》將推出一系列激動人心的新內容：

  • 2v2聯盟賽閃亮回歸！

  • 全新進化卡牌寶箱——獲取進化卡牌的全新方式！

  • 新主題季將帶來節日氛圍濃厚的新內容，包括全新的主題季幸運寶箱，以及獎勵豐厚的Clash聖誕節活動。

  • 榮耀之路將迎來重製。

  • 以及這次更新中最重磅的內容：某個很勇的內容即將登場！它將把遊戲體驗提升到全新高度……不過我們等等再聊這個！

首先，我們來聊聊與每位玩家息息相關的一件事……

來聊聊養成系統吧！

隨著時間推移，《部落衝突:皇室戰爭》的養成系統變得越來越龐大。從金幣、魔法金幣、魔法之書到精英魔法外卡，升級卡牌的方式變得稍顯複雜。有的玩家會囤積資源等待「最佳時機」，而另一些玩家則不知道該如何使用或獲取精英魔法外卡和魔法之書這類物品。

11月24日的更新中，我們將讓養成系統變得更簡單、更一致，回報更豐厚。

精英魔法外卡，再見！

我們在推出精英等級時，原本希望精英魔法外卡成為一種被動獲取的養成資源——它的獲取節奏更慢，但仍然能給玩家帶來足夠的興奮感和回報。我們後來發現玩家的實際體驗並非如此，而且該系統本身有點令人困惑，不像直接收集並升級卡牌那樣讓人滿意。

因此，我們決定移除精英魔法外卡。

所有庫存中剩餘的精英魔法外卡將自動轉換為寶石。透過即將推出的寶石經濟系統重製，大家可以用寶石購買 任意想要的卡牌

再也不用為了那些缺少的卡牌苦農每日獎勵，更新上線後大家可以直接用寶石購買需要的卡牌！

可能有人已經注意到，為了避免在調整前造成混淆，本月的天梯與榮耀之路已移除精英魔法外卡獎勵。

這代表我們朝著更簡單、更透明的系統邁出一大步，在這個系統中，推進進度始終都有意義，並與大家所使用的卡牌息息相關。

回歸基礎

除了移除精英魔法外卡，我們還在精簡一些功能重疊的物品，以簡化養成系統的核心。

我們看到很多玩家的魔法之書庫存早已堆滿，卻遲遲找不到合適的使用時機。我們還注意到魔法之書的價值在不同等級間不是很平衡，導致玩家覺得在低等級時使用它們並不划算。這不是我們想要的體驗——玩家花了太多時間在牌庫管理，而不是享受收集卡牌的樂趣。

更新後，大家的魔法之書（從普通到傳奇）將轉換為等量的魔法外卡，而魔法金幣則會轉換為金幣。全能之書將轉換為寶石，大家可以在上面提到的全新寶石經濟系統中使用這些寶石。為了讓體驗更加輕鬆，我們也將提升整個遊戲中獲得隨機卡牌的數量

所有轉換率都是以國王塔的等級為基礎，根據新版下調後的升級所需卡牌和金幣數量等比例轉換（後文有詳細介紹）。轉換率大致相當於國王塔等級+1。例如，如果國王塔等級為10，大家將獲得足夠的魔法外卡，用於將一張卡牌從10級升至11級。對於國王塔等級低於6級的玩家，我們設定了最低轉換率，確保大家獲得的魔法外卡最低數量足夠將一張卡牌升級到7級。

以下是詳細的轉換率！

魔法之書轉換率

國王塔等級每本普通魔法之書對應的普通魔法外卡每本稀有魔法之書對應的稀有魔法外卡每本史詩魔法之書對應的史詩魔法外卡每本傳奇魔法之書對應的傳奇魔法外卡每本全能之書對應的寶石
110020104400
210020104400
310020104400
410020104400
510020104400
610020104400
720050104400
8400100104400
9800200204400
101,000300304400
111,500400506800
122,5005507092,000
133,500750100123,200
145,5001000130144,400
157,5001400180206,000

魔法金幣轉換率

國王塔等級每枚魔法金幣對應的金幣
18,000
28,000
38,000
48,000
58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
1015,000
1125,000
1240,000
1360,000
1490,000
15120,000

全新卡牌等級和升級

在新增精英等級後，我們發現養成體驗遠不如預期那樣直觀。精英魔法外卡系統讓一些玩家感覺升級變得更困難了，許多玩家在達到滿級後感到停滯不前。

這個系統也與我們的升級理念與目標產生衝突——我們希望將《部落衝突:皇室戰爭》打造成一款充滿活力、歷久彌新，能讓玩家長期享受樂趣的遊戲。

現在系統變得更簡單了，我們準備好進行下一步了！

在我們的下一次更新中，我們將推出16級。這是一個新的里程碑，也是為那些牌組已經滿級並尋找新目標的玩家提供持續的成長體驗，同時使前期升級更輕鬆，確保整個升級過程仍然感覺平順自然。

我們還降低了中期等級的卡牌升級所需的卡牌和金幣數量，使養成進度平穩連貫。這種僅使用卡牌和金幣就能升級的感覺，應該就和之前升到14級一樣。

大家可以透過點擊下方的下拉選單比較新舊數值。

卡牌等級x升級所需卡牌數量

目前所需卡牌數量

卡牌等級普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
11
22
341
4102
5204
650101
7100202
8200504
9400100101
10800200202
111,0004004041
121,5005005062
133,000750100108
145,0001,2502002020
1550,000張精英魔法外卡50,000張精英魔法外卡50,000張精英魔法外卡50,000張精英魔法外卡50,000張精英魔法外卡

新版所需卡牌數量

卡牌等級普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
11
22
341
4102
5204
650101
7100202
8200504
9400100101
10800200202
111,000300 ▼30 ▼41
121,500400 ▼5062
132,500 ▼550 ▼70 ▼9 ▼5 ▼
143,500 ▼750 ▼100 ▼12 ▼8 ▼
155,5001,0001301411
167,5001,4001802015

目前所需金幣數量

卡牌等級普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
解鎖
25
320
45050
5150150
6400400
71,0001,000400
82,0002,0002,000
94,0004,0004,000
108,0008,0008,0005,000
1115,00015,00015,00015,000
1235,00035,00035,00035,00035,000
1375,00075,00075,00075,00075,000
14100,000100,000100,000100,000100,000
1500000

新版所需金幣數量

卡牌等級普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
解鎖
25
320
45050
5150150
6400400
71,0001,000
82,0002,0002,000
94,0004,0004,000
108,0008,0008,0005,000
1115,00015,00015,00015,000
1225,000 ▼25,000 ▼25,000 ▼25,000 ▼25,000 ▼
1340,000 ▼40,000 ▼40,000 ▼40,000 ▼40,000 ▼
1460,000 ▼60,000 ▼60,000 ▼60,000 ▼60,000 ▼
1590,00090,00090,00090,00090,000
16120,000120,000120,000120,000120,000

常見問題解答

如果我已經開始升級一張14級卡牌了怎麼辦？

如果大家已經為某張卡牌投入了一部分精英魔法外卡，這些精英魔法外卡將轉換為該卡牌，確保目前的升級進度會被完整保留並用於升級至下一等級。例如，你的國王塔是14級，並且已經在一張普通卡（例如14級騎士）上投入了25,000張精英魔法外卡，那麼當更新上線時，你將獲得2,750張騎士，直接應用到下一等級的升級進度中。

我的魔法外卡庫存已滿怎麼辦？

透過魔法之書獲得的、超出庫存上限的魔法外卡將處於溢出狀態，大家仍然可以使用它們來將卡牌升級到新等級。

天梯中的卡牌最高等級還是15級嗎？

沒錯！根據我們在15級發布時收到的回饋，在16級發布後的前6個月內（直到2026年5月主題季），天梯中的卡牌等級上限仍會維持在15級，以便給大家時間將卡牌升至16級。

在新系統中，16級卡牌的溢出卡牌會怎樣？

滿級卡牌的溢出卡牌現在將轉換為水晶！水晶是一種全新貨幣，可在商店中兌換外觀，第一批可以兌換的外觀是一系列專屬表情。我們將在臨近更新時分享更多相關資訊！

榮耀之路延長和天梯調整

更新上線後，榮耀之路將延長至12,000盃，在10,000盃至12,000盃之間將推出四個全新競技場。這次更新為高級玩家帶來了新的里程碑和更多獎勵！

全新榮耀之路競技場

最低獎盃要求
25階競技場10,000
26階競技場10,500
27階競技場11,000
28階競技場11,500

玩家在解鎖每個全新競技場時可以繼續獲得獎勵。

這些全新競技場加入遊戲時，賽季競技場將暫停，讓高級玩家有機會解鎖28階競技場，而無需擔心錯過賽季內容。

天梯門檻更新

不再需要完成整個榮耀之路才能進入天梯！

現在，當大家達到該賽季所需的獎盃里程碑時即可解鎖天梯：

賽季解鎖天梯所需獎盃數
11月10,000
12月10,500
1月11,000
2月11,500

此外，在天梯中進入冠軍聯盟賽的玩家在下個賽季還是會直接解鎖天梯模式，這和之前一樣。

別忘囉，更新發布時，天梯中的卡牌將限制在15級，直到2026年5月賽季。

精簡版

11月24日更新內容：

  • 卡牌升級現在主要依賴於卡牌、金幣和魔法外卡這幾種核心資源，而寶石將作為可選的捷徑。

  • 現有資源將自動轉換：

    • 魔法之書→魔法外卡/寶石

    • 魔法金幣→金幣

    • 精英魔法外卡→寶石

  • 為卡牌已經滿級的玩家新增16級

  • 天梯對戰中卡牌將保持15級的上限，直至2026年5月

  • 升級成本已調整，使等級提升更平順。

別忘囉

養成系統調整，包括推出16級，並非《部落衝突:皇室戰爭》今年最後一次更新帶來的全部內容。12月還將有一種全新形態的超勇內容即將登場，敬請期待！更新預告將從下週開始。

我們一直在尋找更好的方式服務玩家社群，尤其是在遊戲發生重大變化的時候。請在RedditDiscord上與我們分享你對這些更新內容的看法！

**請注意，以上所有轉換內容後續可能有所調整。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊