合成奇兵第7賽季平衡性調整
2月23日
統帥
哥布林女皇
**哥布林羈絆計數：**從不計入改為計入1（+100%）▲
**生成哥布林機率：**從33%降低至25%（-24%）▼
**為什麼？**哥布林女皇這段時間都看起來偏弱。調整後，她自身也會被計入哥布林羈絆的人數中，應該能讓她更快地組織起一支哥布林大軍！
喚影聖者
升級時生命值加成從170%降低至150%（-12%）▼
**為什麼？**靈台聖影的實力相當可觀，甚至有點超出預期。生命值提升的幅度降低後，他們在競技場上的強度應該會更平衡。
部隊
吹箭哥布林
**聖水花費：**從3費降低至2費▲
**生命值：**從550降低至350（-36%）▼
**為什麼？**吹箭哥布林的聖水花費降低將大幅提升其價值，但我們也不希望他比其他2費輸出單位強太多。
皇家巨人
**聖水花費：**從2費提升至3費▼
**生命值：**從900提升至1000（+11%）▲
傷害：從80提升至100（+25%）▲
攻擊速度：從1.66秒調整為2秒（變慢20%）▼
**為什麼？**聖水花費更高的單位，實力自然也會更強一些——很合理吧！
皮卡超人
**聖水花費：**從3費提升至4費▼
**生命值：**從1200調整為1400（+17%）▲
傷害：從330提升至350（+6%）▲
技能：可造成遠程範圍傷害，因此更符合她重劍橫掃的動作效果。
**為什麼？**皮卡超人擁有技能後會變得格外強大，因此需要整體進行平衡性調整。
王子
**聖水花費：**從3費提升至4費▼
**生命值：**從800調整為1100（+38%）▲
**攻擊速度：**從1.42秒調整為1.66秒（變慢16%）▼
**為什麼？**聖水花費越高，能力自然也越強。
弓箭女皇
**傷害：**從90提升至100（+11%）▲
攻擊速度：從1.25秒調整為1.66秒（變慢32%）▼
技能：從單次觸發調整為多次觸發▲
**為什麼？**弓箭女皇重製後可以多次觸發隱形並快速開火的技能，所以需要整體進行平衡性調整。
羈絆
王牌
調整前：王牌單位獲得額外傷害和額外攻擊速度
調整後：王牌單位獲得額外傷害
額外傷害：
2/4：40
4/4：從70提升至100（+43%）▲
每次擊殺治療量：
2/4：從40提升至50（+25%）▲
4/4：從70降低至50（-28%）▼
**為什麼？**王牌可提供的增益類型過於豐富，所以我們對其進行了精簡，以強調角色本身的實力。
部落
調整前：部落單位迅速恢復生命值且提升攻擊速度
調整後：隊伍獲得額外生命值，部落單位獲得雙倍
**為什麼？**部落羈絆成型後的多重增益，往往能讓他們勢如破竹地解決對手。因此，我們也精簡了這一羈絆的效果，讓它變得更簡單直接、更好應對。
泰坦
調整前：泰坦擁有減傷效果
調整後：各個泰坦單位獲得不同的強化效果
巨人及其四周友軍所受傷害降低
皇家 巨人及其四周友軍造成額外傷害
**為什麼？**我們希望泰坦能提供更多策略上的選擇，因此我們為他們設計了不同的增益效果。
焰族
調整前：焰族擊殺敵人時會獲得可疊加的額外傷害效果
調整後：各個焰族單位獲得不同的強化效果
法師每次攻擊造成額外傷害，最多疊加6次
飛龍寶寶及其四周友軍的攻擊速度和移速提升
**為什麼？**我們也希望焰族能為玩家帶來更多樣的策略，所以也為他們設計了不同的增益效果。
貴族
調整前：前兩排貴族所受傷害降低，後兩排貴族獲得額外傷害
調整後：相鄰貴族單位所受傷害降低並獲得額外傷害
**為什麼？**我們希望讓這個羈絆的效果更直觀易懂，所以對其進行了精簡。簡潔有力才更高貴！
巨星
填滿技能進度條：
2/4：從三分之一提升至50%（+50%）▲
4/4：從三分之二提升至100%（+50%）▲
**為什麼？**上限？真正的巨星從來沒有上限。這些巨星現在應該可以大展身手囉！
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊