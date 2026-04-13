博學多聞的智者，通曉護盾的無窮奧秘。大守護者以無與倫比的力量，賦予友軍自信與勇氣……還會在對戰中提供護盾！

在第5秒和第15秒時，大守護者會為生命值百分比最低的友軍提供一個隨機護盾。第二個護盾被打破時，會波及3格範圍內的部隊。

統帥獎勵之路

大守護者帶來的不只是力量和護盾。他還為自己和聖水神龍帶來了全新造型和進攻特效，這些內容可透過他們的升級獎勵之路獲得！在星章之路獲得他們的統帥卡牌，即可解鎖他們。