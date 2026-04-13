合成奇兵第8賽季更新
這將是合成奇兵史上最盛大的一個賽季！全新統帥、全新隨機事件和回歸部隊都將於4月13日登場。一起來看看吧！
全新統帥
大守護者
技能：護盾支援
博學多聞的智者，通曉護盾的無窮奧秘。大守護者以無與倫比的力量，賦予友軍自信與勇氣……還會在對戰中提供護盾！
在第5秒和第15秒時，大守護者會為生命值百分比最低的友軍提供一個隨機護盾。第二個護盾被打破時，會波及3格範圍內的部隊。
統帥獎勵之路
大守護者帶來的不只是力量和護盾。他還為自己和聖水神龍帶來了全新造型和進攻特效，這些內容可透過他們的升級獎勵之路獲得！在星章之路獲得他們的統帥卡牌，即可解鎖他們。
闇黑守護者
鍍金守護者
紫芒閃擊（進攻特效）
暗影神龍
螺旋衝擊（進攻特效）
泡泡守護者及其皂泡海嘯進攻特效將於賽季開始時加入合成奇兵統帥造型商店。
如果你等不及了，也可以直接購買這款全新套裝，立即解鎖大守護者！
黑白神龍和牠的萌拳出擊進攻特效將於五月加入合成奇兵統帥造型商店。
如果你還沒解鎖，也可以直接購買這套經典套裝，立即解鎖聖水神龍！
部隊
這次沒有部隊會離開卡池，但一些熟悉的面孔將回歸合成奇兵！
3費部隊
飛斧屠夫
王牌和干擾者
向距離最近的目標投擲迴旋飛斧，可穿透多格範圍內的敵人。
皇家幽靈
刺客和亡靈
每過幾秒就會隱形，持續3秒。
4費部隊
幻影刺客
王牌和刺客
每攻擊幾次後，向3格內距離最遠敵人發動突襲，對路徑上所有敵人造成傷害並使其暈眩1秒。
公主
貴族和干擾者
向距離最遠的敵人發射燃燒箭矢，並對該敵人2格的範圍內造成傷害。
其他部隊調整
為了適配更大的部隊卡池，我們將每輪提供的聖水提高1點，現在每輪可獲得5聖水。這代表使用聖水神龍時，他的統帥技能將讓你每輪獲得6聖水！
更多部隊也代表更有機率湊出更強的羈絆能力！
王牌、刺客和干擾者羈絆現在支援4部隊羈絆增益。
貴族和亡靈羈絆在高貴血脈隨機事件中支援6部隊羈絆增益。
第8賽季部隊和羈絆
第8賽季隨機事件
全新隨機事件
全新護盾隨機事件類型上線，這可是大守護者的私人收藏！護盾隨機事件的機制和地塊隨機事件類似，但使用大守護者時，你也可以在對戰中獲得隨機護盾。
每個護盾隨機事件都會為站在地塊上的部隊提供一個護盾。而且不只這樣唷！護盾破碎時，還會觸發對應效果。
狂暴護盾（青銅III）
該地塊上的部隊及其周圍友軍的攻擊速度和移動速度提升50%，持續8秒。
減速護盾（白銀II）
該地塊上的部隊使周圍敵人的攻擊速度和移動速度降低35%，持續8秒。
升星護盾（黃金II）
該地塊上的部隊及其周圍友軍升星。
熔岩護盾（鑽石）
該地塊上的部隊對周圍敵人造成持續8秒的傷害（-10%最大生命值/秒）。
不過，護盾並不是唯一的新內容！本賽季還有另外4個隨機事件加入輪換池。
贏者恆贏（青銅II）
獲勝+2聖水。
3星奇蹟（白銀I）
3星部隊+100%生命值、+50%傷害。
羈絆饋贈（白銀II）
每輪戰鬥結束時：已啟用的每個羈絆都會+1聖水。
英雄之勢（黃金I）
5費部隊+50%生命值、+30%傷害。