2026年2月2日
合成奇兵2026年2月賽季
飛躍棋盤，主宰全局！這個賽季將於2月2日開始——精靈女王回歸星章之路、全新升級的隨機事件，還有為排名前1,000的玩家推出的新版徽章系統。
回歸統帥
精靈女王
技能：合成遠見
等待幾位新統帥輪番登場之後，精靈女王回歸競技場！她的技能可在每次合成時額外提供1聖水。
造型
如果你錯過了精靈女王最初登場時的活動，也不必擔心！本賽季你也可以取得更多精靈女王統帥卡，在她的升級獎勵之路上免費解鎖造型！如果你已獲得這些內容，我們還在她的升級獎勵中準備了全新造型和進攻特效。
常春藤女王
緋浪靈漩
金色女王
繁星強襲✨
地獄女王✨
武士女王（造型）和武將赤焰（進攻特效）
為你的統帥換上造型，讓她騎上精靈飛龍，準備大顯身手！
這些內容可在合成奇兵統帥造型商店中取得！
2月賽季隨機事件
全新隨機事件
星級壓制（青銅III）
高星部隊對低星部隊造成傷害更高、所受傷害更低。
鋒芒畢露（白銀I）
3星和4星部隊獲得額外生命值和傷害。
合成增援（黃金III）
合成單位會額外提供一個剛合成的1星基礎單位。
隨機事件調整
現在所有建築隨機事件會在對戰第5輪提供一個3星建築，而不是在第3輪開始時提供一個2星建築。
現在所有地塊隨機事件會在對戰開始時出現兩個特殊地塊，不再是一個！