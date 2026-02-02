如果你在合成奇兵2月賽季中名列前1,000名，賽季結束時，你將獲得一枚特別徽章，用來展示你的排行榜排名。

這枚徽章將永久保存在你的收藏中，且只有當你在未來賽季獲得更高排名時才會更新，確保你的徽章永遠展示你的最高排名！

我們很樂意傾聽大家對新內容、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Discord或Reddit中發文分享！

統帥就位，奇兵出擊！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊