2026年2月2日
Blog – Clash Royale

合成奇兵2026年2月賽季

飛躍棋盤，主宰全局！這個賽季將於2月2日開始——精靈女王回歸星章之路、全新升級的隨機事件，還有為排名前1,000的玩家推出的新版徽章系統。

回歸統帥

精靈女王

技能合成遠見

等待幾位新統帥輪番登場之後，精靈女王回歸競技場！她的技能可在每次合成時額外提供1聖水。

造型

如果你錯過了精靈女王最初登場時的活動，也不必擔心！本賽季你也可以取得更多精靈女王統帥卡，在她的升級獎勵之路上免費解鎖造型！如果你已獲得這些內容，我們還在她的升級獎勵中準備了全新造型和進攻特效。

  • 常春藤女王

  • 緋浪靈漩

  • 金色女王

  • 繁星強襲✨

  • 地獄女王✨

武士女王（造型）和武將赤焰（進攻特效）

為你的統帥換上造型，讓她騎上精靈飛龍，準備大顯身手！

這些內容可在合成奇兵統帥造型商店中取得！

2月賽季隨機事件

全新隨機事件

星級壓制（青銅III）

高星部隊對低星部隊造成傷害更高、所受傷害更低。

鋒芒畢露（白銀I）

3星和4星部隊獲得額外生命值和傷害。

合成增援（黃金III）

合成單位會額外提供一個剛合成的1星基礎單位。

隨機事件調整

現在所有建築隨機事件會在對戰第5輪提供一個3星建築，而不是在第3輪開始時提供一個2星建築。

現在所有地塊隨機事件會在對戰開始時出現兩個特殊地塊，不再是一個！

全新徽章系統

如果你在合成奇兵2月賽季中名列前1,000名，賽季結束時，你將獲得一枚特別徽章，用來展示你的排行榜排名。

這枚徽章將永久保存在你的收藏中，且只有當你在未來賽季獲得更高排名時才會更新，確保你的徽章永遠展示你的最高排名！

我們很樂意傾聽大家對新內容、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的DiscordReddit中發文分享！

統帥就位，奇兵出擊！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊