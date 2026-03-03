在過去幾個月裡，我們收到了大家反映的許多意見，內容涵蓋遊戲進度、勇者、獎勵及整體平衡性等方面。其中有些調整需要時間才能發揮效果，但我們始終在傾聽所有玩家的想法，並致力讓《部落衝突:皇室戰爭》變得更好。

在下一次更新中，我們將推出一系列為2026年精心準備的調整。部分調整我們已經反覆考量了一段時間，也有些調整是我們對大家的意見做出的直接回應。

在2月23日的更新裡，我們已推出其中一部分調整，並同步帶來精彩的全新功能。大家可以查看更新詳情，了解完整更新內容。

現在就來看看具體介紹吧！

2月23日上線

不會重複獲得滿級卡牌

水晶系統讓許多玩家感到壓力，尤其是拿到重複的16級卡牌時。

為了改善這種情況，我們先從幸運寶箱著手，降低重複卡牌出現的機率，直到你牌庫裡的滿級卡牌更多為止。

自2月23日起：

如果你的 滿級卡牌少於60張 ，將不會再獲得重複的滿級卡牌。

如果你的滿級卡牌多於60張，滿級卡牌的掉落權重將降低90%。

更早解鎖勇者 - 5階競技場

我們注意到，在遊戲初期，特別是對新玩家而言，解鎖勇者往往顯得遙不可及。

現在勇者欄位將在5階競技場解鎖，讓玩家在遊戲初期就能更早體驗這個功能。

我們會持續關注這項調整對上手難度與整體進度的影響。

從三月開始

牌組欄位精簡（從4個改為3個）

我們將特殊欄位的總數從4個減少為3個。

新的標準牌組包含：

1個進化欄位

1個勇者欄位

1個任意欄位（可放勇者卡，也可放進化卡）

這一調整適用於：

榮耀之路

天梯

挑戰

這麼做是為了保留牌組配置的靈活性，同時減少現有4欄位模式帶來的干擾。

移除勇者解鎖的隨機性

勇者解鎖將不再隨機。

玩家現在可以自行選擇要用碎片解鎖哪位勇者。

因此，我們也會更新隨機勇者免費解鎖活動內容，讓玩家能選擇想解鎖的勇者。

作為本次更新的一部分，自三月開始，每個主題季的免費通行券獎勵一定會包含75個勇者碎片。

免費解鎖一位勇者！

為了幫助大家更順利地從隨機獲得勇者，過渡到自行選擇勇者：

凡是達到5階競技場後完成勇者解鎖步驟的玩家，我們將贈送200塊勇者碎片。

自3月中旬起，開放領取三個月。

全新進化卡！

4月將推出一張新的進化卡。

5月不會推出進化卡。

從6月開始，我們將在以下內容中循環：

英雄

進化

全新卡牌

5星幸運寶箱優化

我們了解到，目前5星幸運寶箱在獎勵的內容和開箱的驚喜上，還沒達到大家的預期。

我們近期會分享更詳細的優化方案。

未來的發展規劃

這只是我們今年計畫的一部分。敬請關注我們的社群頻道，第一手掌握最新動態！還有更多令人振奮的內容即將登場！

感謝大家成為《部落衝突:皇室戰爭》玩家社群的一份子。

讓我們一起並肩邁向全新的篇章！

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊