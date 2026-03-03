Skip to content
2026年3月3日
Blog – Clash Royale

《部落衝突:皇室戰爭》即將推出的調整

在過去幾個月裡，我們收到了大家反映的許多意見，內容涵蓋遊戲進度、勇者、獎勵及整體平衡性等方面。其中有些調整需要時間才能發揮效果，但我們始終在傾聽所有玩家的想法，並致力讓《部落衝突:皇室戰爭》變得更好。

在下一次更新中，我們將推出一系列為2026年精心準備的調整。部分調整我們已經反覆考量了一段時間，也有些調整是我們對大家的意見做出的直接回應。

在2月23日的更新裡，我們已推出其中一部分調整，並同步帶來精彩的全新功能。大家可以查看更新詳情，了解完整更新內容。

現在就來看看具體介紹吧！

2月23日上線

不會重複獲得滿級卡牌

水晶系統讓許多玩家感到壓力，尤其是拿到重複的16級卡牌時。

為了改善這種情況，我們先從幸運寶箱著手，降低重複卡牌出現的機率，直到你牌庫裡的滿級卡牌更多為止。

自2月23日起：

  • 如果你的滿級卡牌少於60張，將不會再獲得重複的滿級卡牌。

  • 如果你的滿級卡牌多於60張，滿級卡牌的掉落權重將降低90%

更早解鎖勇者 - 5階競技場

我們注意到，在遊戲初期，特別是對新玩家而言，解鎖勇者往往顯得遙不可及。

現在勇者欄位將在5階競技場解鎖，讓玩家在遊戲初期就能更早體驗這個功能。

我們會持續關注這項調整對上手難度與整體進度的影響。

從三月開始

牌組欄位精簡（從4個改為3個）

我們將特殊欄位的總數從4個減少為3個。

新的標準牌組包含：

  • 1個進化欄位

  • 1個勇者欄位

  • 1個任意欄位（可放勇者卡，也可放進化卡）

這一調整適用於：

  • 榮耀之路

  • 天梯

  • 挑戰

這麼做是為了保留牌組配置的靈活性，同時減少現有4欄位模式帶來的干擾。

移除勇者解鎖的隨機性

勇者解鎖將不再隨機。

玩家現在可以自行選擇要用碎片解鎖哪位勇者。

因此，我們也會更新隨機勇者免費解鎖活動內容，讓玩家能選擇想解鎖的勇者。

作為本次更新的一部分，自三月開始，每個主題季的免費通行券獎勵一定會包含75個勇者碎片。

免費解鎖一位勇者！

為了幫助大家更順利地從隨機獲得勇者，過渡到自行選擇勇者：

凡是達到5階競技場後完成勇者解鎖步驟的玩家，我們將贈送200塊勇者碎片

自3月中旬起，開放領取三個月。

全新進化卡！

4月將推出一張新的進化卡。

5月不會推出進化卡。

從6月開始，我們將在以下內容中循環：

  • 英雄

  • 進化

  • 全新卡牌

5星幸運寶箱優化

我們了解到，目前5星幸運寶箱在獎勵的內容和開箱的驚喜上，還沒達到大家的預期。

我們近期會分享更詳細的優化方案。

未來的發展規劃

這只是我們今年計畫的一部分。敬請關注我們的社群頻道，第一手掌握最新動態！還有更多令人振奮的內容即將登場！

感謝大家成為《部落衝突:皇室戰爭》玩家社群的一份子。

讓我們一起並肩邁向全新的篇章！

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊