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2026年3月2日
Blog – Clash Royale

寶箱掉落機率詳解

歡迎來到《部落衝突:皇室戰爭》獎勵掉落資訊中心，大家可以在此了解各種拼圖、幸運寶箱、進化寶箱、勇者寶箱、雷電寶箱和傳奇國王寶箱的相關資訊。

**請注意！**寶箱中僅包含你已經解鎖的卡牌，以及你目前或更低競技場等級可用的卡牌。

我們開始吧！

拼圖

拼圖是用來在相冊活動中完成場景的碎片。拼圖分為不同稀有度，各個稀有度的掉落機率有所不同。你可以在下文查看各稀有度拼圖的具體掉落機率。

拼圖有兩種類型：

  • **隨機拼圖：**獲得一塊隨機拼圖或重複拼圖

  • **專屬拼圖：**必定獲得一塊全新拼圖（只要你尚未完成相冊）

獲得重複拼圖怎麼辦？
如果你開到的隨機拼圖是已擁有的拼圖，就會變成一塊重複拼圖。每塊重複拼圖都會填充專屬拼圖的進度條，填充的進度取決於重複拼圖本身的稀有度：

拼圖重複拼圖
普通卡2
稀有卡3
史詩卡4
傳奇卡5

進度條填滿時，你將自動獲得一塊專屬拼圖！溢出的進度會累積，不會有任何浪費！

完成相冊會發生什麼？
活動完成後，大家可以繼續收集拼圖。這些拼圖會轉換為隨機的額外獎勵！

稀有度機率

稀有度機率
普通卡83.8%
稀有卡12.6%
史詩卡2.6%
傳奇卡1%

依場景分類的專屬拼圖掉落機率

場景專屬拼圖拼圖稀有度各稀有度的拼圖掉落機率整體拼圖機率
第1年1至9普通卡2.3%1.9%
第2年10至18普通卡2.3%1.9%
第3年19至25普通卡1.9%1.6%
26至27稀有卡9.6%1.2%
第4年28至34普通卡1.9%1.6%
35至36稀有卡9.6%1.2%
第5年37至42普通卡1.5%1.3%
43至44稀有卡7.6%1.0%
45史詩卡25.0%0.6%
第6年46至50普通卡1.5%1.3%
51至52稀有卡7.6%1.0%
53史詩卡25.0%0.6%
54傳奇卡32.3%0.3%
第7年55至59普通卡1.1%1.0%
60至61稀有卡5.8%0.7%
62史詩卡18.8%0.5%
63傳奇卡25.8%0.3%
第8年64至68普通卡1.1%1.0%
69至70稀有卡5.8%0.7%
71史詩卡18.8%0.5%
72傳奇卡25.8%0.3%
第9年73至77普通卡0.8%0.6%
78至79稀有卡3.8%0.5%
80史詩卡12.5%0.3%
81傳奇卡16.1%0.2%

幸運寶箱

幸運寶箱可以轉動一定次數，必定可開出卡牌、金幣和外觀獎勵。不過，有些寶箱會包含特定獎勵，或轉動更多次：

  • 魔法幸運寶箱：卡牌、金幣、魔法外卡、進化碎片和外觀（轉動4次）

  • **普通幸運寶箱：**卡牌和金幣（轉動3次）

  • 主題季幸運寶箱：根據主題季而變化！你可以在標準幸運寶箱章節的下方查看主題季幸運寶箱的詳情。

寶箱等級

部分寶箱中可開出的獎勵取決於寶箱等級。解鎖新的競技場即可提升寶箱等級，寶箱每次升級都會提高獎勵，確保你的進度與獎勵成正比！你可以在每日對戰獎勵彈出視窗查看你的寶箱等級。以下寶箱中可開出的獎勵取決於寶箱等級：

  • 魔法幸運寶箱

  • 普通幸運寶箱

魔法幸運寶箱

幸運寶箱有五種可升級的稀有度，從1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容：

不同魔法幸運寶箱類型對應的稀有度機率

1星2星3星4星5星
1星幸運寶箱31.64%43.04%20.25%4.06%1.01%
2星幸運寶箱33.36%45.59%19.71%1.34%
3星幸運寶箱40.96%56.97%2.07%
4星幸運寶箱96.00%4.00%
5星幸運寶箱100.00%

每種獎勵最終稀有度的機率（13級以上寶箱）

1星2星3星4星5星
金幣50.00%38.46%28.85%
普通卡25.89%20.11%18.75%16.44%16.02%
稀有卡24.11%18.72%17.46%15.30%14.91%
史詩卡18.86%17.59%15.42%15.02%
傳奇卡10.41%9.12%8.89%
英雄卡3.10%2.72%2.65%
普通魔法外卡8.00%9.00%
稀有魔法外卡7.50%8.00%
史詩魔法外卡7.00%6.50%
傳奇魔法外卡6.50%5.50%
英雄魔法外卡6.50%4.00%
戰旗3.85%
表情3.85%
進化碎片5.50%
完整進化9.50%

各競技場對應的寶箱等級

競技場寶箱等級
1階競技場1級
2階競技場2級
3階競技場3級
4階競技場4級
5階競技場5級
6階競技場6級
7階競技場7級
8階競技場8級
9-10階競技場9級
11-12階競技場10級
13-15階競技場11級
16-18階競技場12級
19-21階競技場13級
22-24階競技場14級
25-27階競技場15級
28階以上競技場16級

每種獎勵類型的競技場要求

最低競技場等級可獲取的獎勵
1階競技場金幣普通卡稀有卡
2階競技場普通魔法外卡稀有魔法外卡
3階競技場進化碎片
4階競技場戰旗表情
6階競技場史詩卡史詩魔法外卡
11階競技場傳奇卡傳奇魔法外卡
16階競技場英雄卡英雄魔法外卡

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星金幣隨機普通卡隨機稀有卡
1級寶箱5021
2級寶箱7521
3級寶箱10031
4級寶箱12541
5級寶箱15051
6級寶箱20061
7級寶箱25082
8級寶箱325102
9級寶箱400133
10級寶箱500163
11級寶箱600194
12級寶箱700224
13級寶箱800255
14級寶箱900286
15級寶箱1000316
16級寶箱1100347
2星金幣戰旗隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡
1級寶箱20062
2級寶箱30092
3級寶箱400122
4級寶箱5001163
5級寶箱6001194
6級寶箱80012551
7級寶箱100013161
8級寶箱130014081
9級寶箱1600150101
10級寶箱2000162122
11級寶箱2400175152
12級寶箱2800188182
13級寶箱32001100203
14級寶箱36001112233
15級寶箱40001125253
16級寶箱44001138283
3星金幣表情隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1級寶箱800255
2級寶箱1200388
3級寶箱16005010
4級寶箱200016313
5級寶箱240017515
6級寶箱32001100202
7級寶箱40001125253
8級寶箱52001163334
9級寶箱64001200405
10級寶箱800012505061
11級寶箱960013006081
12級寶箱11200135070911
13級寶箱128001400801011
14級寶箱144001450901111
15級寶箱1600015001001311
16級寶箱1760015501101421
4星普通魔法外卡稀有魔法外卡史詩魔法外卡傳奇魔法外卡英雄魔法外卡進化碎片隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1級寶箱10020
2級寶箱501015030
3級寶箱6713220040
4級寶箱8317225050
5級寶箱10020230060
6級寶箱13527324008010
7級寶箱165334250010013
8級寶箱215435265013016
9級寶箱265537280016020
10級寶箱335678121000200253
11級寶箱4008010121200240303
12級寶箱465931211214002803543
13級寶箱5351071311216003204043
14級寶箱6001201521218003604554
15級寶箱6651331721220004005054
16級寶箱7351471821222004405564
5星普通魔法外卡稀有魔法外卡史詩魔法外卡傳奇魔法外卡英雄魔法外卡進化碎片隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1級寶箱30060
2級寶箱1503045090
3級寶箱200406600120
4級寶箱250506750150
5級寶箱300606900180
6級寶箱40080106120024030
7級寶箱500100136150030038
8級寶箱650130166195039048
9級寶箱800160206240048060
10級寶箱100020025363000600758
11級寶箱1200300304636007209010
12級寶箱1500400506364200840105118
13級寶箱25005507095648009601201310
14級寶箱35007501001286540010801351411
15級寶箱5500100013014116600012001501612
16級寶箱7500140018020156750014001802015

可能獲得的表情和戰旗

普通幸運寶箱

幸運寶箱有四種可升級的稀有度，從1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容。

普通 幸運寶箱掉落機率

起始稀有度1星2星3星4星
1星普通幸運寶箱31.44%45.71%18.53%4.32%

普通幸運寶箱獎勵機率（1階以上競技場）

1星2星3星4星
金幣50.00%40.00%30.00%
隨機卡牌50.00%60.00%70.00%100.00%

13級以上普通幸運寶箱獎勵機率範例

1星2星3星4星
金幣50.00%40.00%30.00%
普通卡25.89%20.91%19.50%27.86%
稀有卡24.11%19.47%18.16%25.94%
史詩卡19.62%18.29%26.13%
傳奇卡10.83%15.47%
英雄卡3.23%4.61%

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星金幣隨機普通卡隨機稀有卡
1級寶箱5021
2級寶箱7521
3級寶箱10031
4級寶箱12541
5級寶箱15051
6級寶箱20061
7級寶箱25082
8級寶箱325102
9級寶箱400133
10級寶箱500163
11級寶箱600194
12級寶箱700224
13級寶箱800255
14級寶箱900286
15級寶箱1000316
16級寶箱1100347
2星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡
1級寶箱20062
2級寶箱30092
3級寶箱400122
4級寶箱500163
5級寶箱600194
6級寶箱8002551
7級寶箱10003161
8級寶箱13004081
9級寶箱160050101
10級寶箱200062122
11級寶箱240075152
12級寶箱280088182
13級寶箱3200100203
14級寶箱3600112233
15級寶箱4000125253
16級寶箱4400138283
3星金幣隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1級寶箱800255
2級寶箱1200388
3級寶箱16005010
4級寶箱20006313
5級寶箱24007515
6級寶箱3200100202
7級寶箱4000125253
8級寶箱5200163334
9級寶箱6400200405
10級寶箱80002505061
11級寶箱96003006081
12級寶箱1120035070911
13級寶箱12800400801011
14級寶箱14400450901111
15級寶箱160005001001311
16級寶箱176005501101421
4星隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡隨機英雄卡
1級寶箱10020
2級寶箱15030
3級寶箱20040
4級寶箱25050
5級寶箱30060
6級寶箱4008010
7級寶箱50010013
8級寶箱65013016
9級寶箱80016020
10級寶箱1000200253
11級寶箱1200240303
12級寶箱14002803543
13級寶箱16003204043
14級寶箱18003604554
15級寶箱20004005054
16級寶箱22004405564

主題季幸運寶箱

主題季幸運寶箱中的獎勵會根據相應的活動或部隊，提供與主題相綁定的獎勵。

周年慶幸運寶箱

你可從周年慶幸運寶箱中獲得超多充滿歡慶氣氛的外觀獎勵！此外，該寶箱不分等級，所以每個寶箱都有機會開出獎池中的任意外觀獎勵！

可能獲得的獎勵

打開周年慶幸運寶箱有機會獲得的裝扮共230款：

獎勵類型數量機率
皇室戰旗（形象裝飾或旗面）4364.47%
表情18230.47%
皇家塔造型55.06%

鋼鐵之心幸運寶箱

你可從鋼鐵之心幸運寶箱中獲得超多惡作劇獎勵！

鋼鐵之心幸運寶箱中的卡牌和進化

你將有機會從寶箱中開出皮卡超人進化碎片、皮卡超人完整進化和以下卡牌：

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
哥布林吹箭哥布林黑暗王子哥布林機甲科學怪哥布林
哥布林大隊哥布林牢籠哥布林飛桶超級騎士小王子
哥布林投矛手哥布林小屋哥布林詛咒熔岩獵犬骷髏之王
亡靈地獄之塔皮卡超人
亡靈大軍重甲亡靈虛空法術

鋼鐵之心幸運寶箱中的戰旗和表情

霜火幸運寶箱

你可以透過霜火幸運寶箱獲取大量冰與火主題獎勵！

霜火幸運寶箱中的卡牌和進化

你將有機會從寶箱中開出法師進化碎片、法師完整進化和以下卡牌：

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
弓箭手火球飛龍寶寶寒冰法師弓箭女皇
煙火射手烈焰熔爐氣球兵熔岩獵犬刺客首領
烈焰精靈戈侖冰人加農炮戰車鳳凰小王子
冰雪精靈地獄之塔冰凍法術
巨型雪球法師攻城炸彈人

霜火幸運寶箱中的戰旗和表情

薑餅幸運寶箱

你可以透過薑餅幸運寶箱獲取大量節日主題獎勵！

薑餅幸運寶箱中的卡牌和進化

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡進化
蝙蝠巨人飛龍寶寶骷髏召喚弓箭女皇騎士進化碎片
加農炮哥布林小屋哥布林飛桶地獄飛龍科學怪哥布林騎士完整進化
煙火射手迷你皮卡毒藥法術電磁炮威猛礦工
騎士火槍手骷髏軍團
皇家快遞電擊車小隊女巫

薑餅幸運寶箱中的戰旗和表情

鋼鐵之心幸運寶箱、霜火幸運寶箱及薑餅幸運寶箱中的獎勵掉落機率

稀有度升級機率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星主題季幸運寶箱31.64%43.04%20.25%4.06%1.01%

1-10階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡52.63%28.57%32.26%37.04%37.04%
稀有卡47.37%25.71%29.03%33.33%33.33%
史詩卡22.86%25.81%29.63%29.63%
戰旗22.86%
表情12.90%

11階以上競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡52.63%28.57%25.77%26.46%26.46%
稀有卡47.37%25.71%23.20%23.81%23.81%
史詩卡22.86%20.62%21.16%21.16%
傳奇卡10.82%11.11%11.11%
英雄卡9.28%9.52%9.52%
戰旗22.86%
表情10.31%
進化碎片7.94%
完整進化7.94%

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星普通卡稀有卡
1-10階競技場133
11-19階競技場255
20階以上競技場357
2星普通卡稀有卡史詩卡戰旗
1-10階競技場501011
11-19階競技場1002031
20階以上競技場1403031
3星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡表情
1-10階競技場200405--1
11-19階競技場4008010111
20階以上競技場55011014211
4星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡進化碎片
1-10階競技場80016020---
11-19階競技場160032040431
20階以上競技場220044055642
5星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡進化碎片（完整進化）
1-10階競技場240048060---
11-19階競技場480096012013106
20階以上競技場7500140018020156

三重威脅幸運寶箱

你可以透過三重威脅幸運寶箱獲取各種火槍手主題的獎勵！

三重威脅幸運寶箱中的卡牌和進化

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
萬箭齊發野蠻人攻城槌骷髏巨人幻影刺客金甲騎士
炸彈兵聖水收集器獵人神箭射手小王子
哥布林大隊治療精靈鏡像法術皇家幽靈絕世武僧
巨型雪球火槍手狂暴法術
電擊法術三個火槍手符文巨人

三重威脅幸運寶箱中的戰旗和表情

三重威脅幸運寶箱中的獎勵掉落機率

稀有度升級機率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星三重威脅幸運寶箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

1-10階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
稀有卡42.86%33.33%23.44%21.58%
史詩卡22.22%12.50%14.39%
戰旗25.00%28.20%
表情7.05%
進化碎片
完整進化

11-19階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%15.15%
稀有卡42.86%33.33%23.44%15.15%
史詩卡22.22%15.63%15.15%
傳奇卡4.69%6.82%
英雄卡4.55%
戰旗25.00%30.30%
表情7.58%
進化碎片4.55%
完整進化0.76%

20階以上競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%15.15%
稀有卡42.86%33.33%23.44%15.15%
史詩卡22.22%15.63%15.15%
傳奇卡4.69%6.82%
英雄卡4.55%
戰旗25.00%30.30%
表情7.58%
進化碎片4.55%
完整進化0.76%

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星普通卡
1-10階競技場30
11-19階競技場75
20階以上競技場125
2星普通卡稀有卡
1-10階競技場6015
11-19階競技場15050
20階以上競技場25060
3星普通卡稀有卡史詩卡
1-10階競技場125353
11-19階競技場37510010
20階以上競技場50012512
4星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡戰旗
1-10階競技場250756-1
11-19階競技場7502002031
20階以上競技場10002502551
5星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡戰旗表情進化碎片進化碎片（完整進化）
1-10階競技場5001501211
11-19階競技場150040040621116
20階以上競技場2000500501051116

驚魂幸運寶箱和魅影幸運寶箱

你可以透過驚魂和魅影幸運寶箱獲得各種驚悚風格的獎勵！

兩種寶箱中的卡牌

普通卡史詩卡稀有卡傳奇卡英雄卡
萬箭齊發炸彈塔骷髏守衛骷髏召喚刺客首領
炸彈兵火球雷電法術暗夜女巫科學怪哥布林
亡靈地獄之塔毒藥法術皇家幽靈骷髏之王
骷髏兵迷你皮卡骷髏軍團
骷髏飛龍骷髏墓碑女巫

進化碎片/完整進化

驚魂幸運寶箱魅影幸運寶箱
骷髏軍團進化碎片皇家幽靈進化碎片
骷髏軍團完整進化皇家幽靈完整進化
皇家幽靈進化碎片
皇家幽靈完整進化

兩種寶箱中的戰旗和表情

驚魂幸運寶箱和魅影幸運寶箱中的獎勵掉落機率

稀有度機率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星驚魂幸運寶箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%
1星魅影幸運寶箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

1-10階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
稀有卡42.86%33.33%23.44%21.58%
史詩卡22.22%12.50%14.39%
戰旗25.00%28.20%
表情7.05%
進化碎片
完整進化

11-19階競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
稀有卡42.86%33.33%23.44%14.39%
史詩卡22.22%15.63%14.39%
傳奇卡4.69%6.47%
英雄卡4.32%
戰旗25.00%28.78%
表情7.19%
進化碎片8.64%
完整進化1.44%

20階以上競技場的獎勵機率

1星2星3星4星5星
普通卡100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
稀有卡42.86%33.33%23.44%14.39%
史詩卡22.22%15.63%14.39%
傳奇卡4.69%6.47%
英雄卡4.32%
戰旗25.00%28.78%
表情7.19%
進化碎片8.64%
完整進化1.44%

每種稀有度和類型的獎勵數量

1星普通卡
1-10階競技場30
11-19階競技場75
20階以上競技場125
2星普通卡稀有卡
1-10階競技場6015
11-19階競技場15050
20階以上競技場25060
3星普通卡稀有卡史詩卡
1-10階競技場125353
11-19階競技場37510010
20階以上競技場50012512
4星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡戰旗
1-10階競技場250756-1
11-19階競技場7502002031
20階以上競技場10002502551
5星普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡戰旗表情進化碎片進化碎片（完整進化）
1-10階競技場5001501211
11-19階競技場150040040651116
20階以上競技場2000500501051116

進化寶箱與勇者寶箱

進化寶箱僅包含進化碎片，可透過活動獲取。如果獲得的進化碎片屬於你已擁有的進化卡牌，或者數量超過了解鎖進化卡牌所需的數量，則溢出的進化碎片會轉換為對應的一般卡牌。

勇者寶箱僅包含勇者碎片，可透過活動及主題季免費獎勵獲取。如果你獲得的是已經擁有的勇者，則多出的勇者將轉換為對應的一般卡牌及20塊勇者碎片！

這些寶箱的機制和幸運寶箱類似，可點擊3次，每次點擊都有機會升級寶箱。升級後的寶箱可開出更多獎勵！

進化寶箱 掉落機率

起始稀有度3星4星5星
3星進化寶箱49.30%45.60%5.1%
4星進化寶箱79.20%20.80%
5星進化寶箱100.00%

可獲得的進化碎片數量

3星4星5星
126

勇者寶箱 掉落機率

起始稀有度2星3星4星5星
2星勇者寶箱34.30%52.10%12.60%1.00%

可獲得的勇者碎片數量

2星3星4星5星
勇者碎片51040200

雷電寶箱

開啟雷電寶箱的時候，你可以使用「換卡機會」更換不想要的卡牌。更換後的卡牌數量和稀有度會與之前保持一致。替代卡牌將從所有已解鎖的卡牌中選擇，每張卡牌被選中的機率相同。競技場等級越高，雷電寶箱的換卡機會越多！你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含3種不同卡牌

競技場換卡機會卡牌總數隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡
1階競技場2806513
2階競技場2656914
3階競技場3957716
4階競技場31108918
5階競技場41159319
6階競技場4130106223
7階競技場4145118243
8階競技場4160130273
9階競技場5175142294
10階競技場5190154324
11階競技場5204166344
12階競技場5220179374
13階競技場6235191395
14階競技場6250203425
15階競技場6264215445
16階競技場6269219455
17階競技場6275223466
18階競技場6280227476
19階競技場6285231486
20階競技場6289235486
21階競技場6294239496
22階競技場6300244506
23階競技場6305248516
24階競技場6310252526
25階競技場6315256536
26階競技場6320260536
27階競技場6325264547
28階競技場6330268557

傳奇國王寶箱（11階以上競技場）

每個傳奇國王寶箱必定包含1張傳奇卡，且該寶箱使用獨特的「選卡」機制，每次選卡你可從兩種卡牌中選擇你更喜歡的一種。你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含7種不同卡牌

競技場卡牌總數隨機普通卡隨機稀有卡隨機史詩卡隨機傳奇卡的機率隨機英雄卡的機率
11階競技場3402496822100%
12階競技場3502567023100%
13階競技場3602647224100%
14階競技場3702727424100%
15階競技場3802797625100%
16階以上競技場3802797625100%100%

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊