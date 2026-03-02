寶箱掉落機率詳解
歡迎來到《部落衝突:皇室戰爭》獎勵掉落資訊中心，大家可以在此了解各種拼圖、幸運寶箱、進化寶箱、勇者寶箱、雷電寶箱和傳奇國王寶箱的相關資訊。
**請注意！**寶箱中僅包含你已經解鎖的卡牌，以及你目前或更低競技場等級可用的卡牌。
我們開始吧！
拼圖
拼圖是用來在相冊活動中完成場景的碎片。拼圖分為不同稀有度，各個稀有度的掉落機率有所不同。你可以在下文查看各稀有度拼圖的具體掉落機率。
拼圖有兩種類型：
**隨機拼圖：**獲得一塊隨機拼圖或重複拼圖
**專屬拼圖：**必定獲得一塊全新拼圖（只要你尚未完成相冊）
獲得重複拼圖怎麼辦？
如果你開到的隨機拼圖是已擁有的拼圖，就會變成一塊重複拼圖。每塊重複拼圖都會填充專屬拼圖的進度條，填充的進度取決於重複拼圖本身的稀有度：
|拼圖
|重複拼圖
|普通卡
|2
|稀有卡
|3
|史詩卡
|4
|傳奇卡
|5
進度條填滿時，你將自動獲得一塊專屬拼圖！溢出的進度會累積，不會有任何浪費！
完成相冊會發生什麼？
活動完成後，大家可以繼續收集拼圖。這些拼圖會轉換為隨機的額外獎勵！
稀有度機率
|稀有度
|機率
|普通卡
|83.8%
|稀有卡
|12.6%
|史詩卡
|2.6%
|傳奇卡
|1%
依場景分類的專屬拼圖掉落機率
|場景
|專屬拼圖
|拼圖稀有度
|各稀有度的拼圖掉落機率
|整體拼圖機率
|第1年
|1至9
|普通卡
|2.3%
|1.9%
|第2年
|10至18
|普通卡
|2.3%
|1.9%
|第3年
|19至25
|普通卡
|1.9%
|1.6%
|26至27
|稀有卡
|9.6%
|1.2%
|第4年
|28至34
|普通卡
|1.9%
|1.6%
|35至36
|稀有卡
|9.6%
|1.2%
|第5年
|37至42
|普通卡
|1.5%
|1.3%
|43至44
|稀有卡
|7.6%
|1.0%
|45
|史詩卡
|25.0%
|0.6%
|第6年
|46至50
|普通卡
|1.5%
|1.3%
|51至52
|稀有卡
|7.6%
|1.0%
|53
|史詩卡
|25.0%
|0.6%
|54
|傳奇卡
|32.3%
|0.3%
|第7年
|55至59
|普通卡
|1.1%
|1.0%
|60至61
|稀有卡
|5.8%
|0.7%
|62
|史詩卡
|18.8%
|0.5%
|63
|傳奇卡
|25.8%
|0.3%
|第8年
|64至68
|普通卡
|1.1%
|1.0%
|69至70
|稀有卡
|5.8%
|0.7%
|71
|史詩卡
|18.8%
|0.5%
|72
|傳奇卡
|25.8%
|0.3%
|第9年
|73至77
|普通卡
|0.8%
|0.6%
|78至79
|稀有卡
|3.8%
|0.5%
|80
|史詩卡
|12.5%
|0.3%
|81
|傳奇卡
|16.1%
|0.2%
幸運寶箱
幸運寶箱可以轉動一定次數，必定可開出卡牌、金幣和外觀獎勵。不過，有些寶箱會包含特定獎勵，或轉動更多次：
魔法幸運寶箱：卡牌、金幣、魔法外卡、進化碎片和外觀（轉動4次）
**普通幸運寶箱：**卡牌和金幣（轉動3次）
主題季幸運寶箱：根據主題季而變化！你可以在標準幸運寶箱章節的下方查看主題季幸運寶箱的詳情。
寶箱等級
部分寶箱中可開出的獎勵取決於寶箱等級。解鎖新的競技場即可提升寶箱等級，寶箱每次升級都會提高獎勵，確保你的進度與獎勵成正比！你可以在每日對戰獎勵彈出視窗查看你的寶箱等級。以下寶箱中可開出的獎勵取決於寶箱等級：
魔法幸運寶箱
普通幸運寶箱
魔法幸運寶箱
幸運寶箱有五種可升級的稀有度，從1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容：
不同魔法幸運寶箱類型對應的稀有度機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星幸運寶箱
|31.64%
|43.04%
|20.25%
|4.06%
|1.01%
|2星幸運寶箱
|33.36%
|45.59%
|19.71%
|1.34%
|3星幸運寶箱
|40.96%
|56.97%
|2.07%
|4星幸運寶箱
|96.00%
|4.00%
|5星幸運寶箱
|100.00%
每種獎勵最終稀有度的機率（13級以上寶箱）
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|金幣
|50.00%
|38.46%
|28.85%
|普通卡
|25.89%
|20.11%
|18.75%
|16.44%
|16.02%
|稀有卡
|24.11%
|18.72%
|17.46%
|15.30%
|14.91%
|史詩卡
|18.86%
|17.59%
|15.42%
|15.02%
|傳奇卡
|10.41%
|9.12%
|8.89%
|英雄卡
|3.10%
|2.72%
|2.65%
|普通魔法外卡
|8.00%
|9.00%
|稀有魔法外卡
|7.50%
|8.00%
|史詩魔法外卡
|7.00%
|6.50%
|傳奇魔法外卡
|6.50%
|5.50%
|英雄魔法外卡
|6.50%
|4.00%
|戰旗
|3.85%
|表情
|3.85%
|進化碎片
|5.50%
|完整進化
|9.50%
各競技場對應的寶箱等級
|競技場
|寶箱等級
|1階競技場
|1級
|2階競技場
|2級
|3階競技場
|3級
|4階競技場
|4級
|5階競技場
|5級
|6階競技場
|6級
|7階競技場
|7級
|8階競技場
|8級
|9-10階競技場
|9級
|11-12階競技場
|10級
|13-15階競技場
|11級
|16-18階競技場
|12級
|19-21階競技場
|13級
|22-24階競技場
|14級
|25-27階競技場
|15級
|28階以上競技場
|16級
每種獎勵類型的競技場要求
|最低競技場等級
|可獲取的獎勵
|1階競技場
|金幣普通卡稀有卡
|2階競技場
|普通魔法外卡稀有魔法外卡
|3階競技場
|進化碎片
|4階競技場
|戰旗表情
|6階競技場
|史詩卡史詩魔法外卡
|11階競技場
|傳奇卡傳奇魔法外卡
|16階競技場
|英雄卡英雄魔法外卡
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|1級寶箱
|50
|2
|1
|2級寶箱
|75
|2
|1
|3級寶箱
|100
|3
|1
|4級寶箱
|125
|4
|1
|5級寶箱
|150
|5
|1
|6級寶箱
|200
|6
|1
|7級寶箱
|250
|8
|2
|8級寶箱
|325
|10
|2
|9級寶箱
|400
|13
|3
|10級寶箱
|500
|16
|3
|11級寶箱
|600
|19
|4
|12級寶箱
|700
|22
|4
|13級寶箱
|800
|25
|5
|14級寶箱
|900
|28
|6
|15級寶箱
|1000
|31
|6
|16級寶箱
|1100
|34
|7
|2星
|金幣
|戰旗
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|1級寶箱
|200
|6
|2
|2級寶箱
|300
|9
|2
|3級寶箱
|400
|12
|2
|4級寶箱
|500
|1
|16
|3
|5級寶箱
|600
|1
|19
|4
|6級寶箱
|800
|1
|25
|5
|1
|7級寶箱
|1000
|1
|31
|6
|1
|8級寶箱
|1300
|1
|40
|8
|1
|9級寶箱
|1600
|1
|50
|10
|1
|10級寶箱
|2000
|1
|62
|12
|2
|11級寶箱
|2400
|1
|75
|15
|2
|12級寶箱
|2800
|1
|88
|18
|2
|13級寶箱
|3200
|1
|100
|20
|3
|14級寶箱
|3600
|1
|112
|23
|3
|15級寶箱
|4000
|1
|125
|25
|3
|16級寶箱
|4400
|1
|138
|28
|3
|3星
|金幣
|表情
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1級寶箱
|800
|25
|5
|2級寶箱
|1200
|38
|8
|3級寶箱
|1600
|50
|10
|4級寶箱
|2000
|1
|63
|13
|5級寶箱
|2400
|1
|75
|15
|6級寶箱
|3200
|1
|100
|20
|2
|7級寶箱
|4000
|1
|125
|25
|3
|8級寶箱
|5200
|1
|163
|33
|4
|9級寶箱
|6400
|1
|200
|40
|5
|10級寶箱
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|11級寶箱
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|12級寶箱
|11200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|13級寶箱
|12800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|14級寶箱
|14400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|15級寶箱
|16000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|16級寶箱
|17600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4星
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史詩魔法外卡
|傳奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|進化碎片
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1級寶箱
|100
|20
|2級寶箱
|50
|10
|150
|30
|3級寶箱
|67
|13
|2
|200
|40
|4級寶箱
|83
|17
|2
|250
|50
|5級寶箱
|100
|20
|2
|300
|60
|6級寶箱
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|7級寶箱
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|8級寶箱
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|9級寶箱
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|10級寶箱
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|11級寶箱
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|12級寶箱
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|13級寶箱
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|14級寶箱
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|15級寶箱
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|16級寶箱
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5星
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史詩魔法外卡
|傳奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|進化碎片
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1級寶箱
|300
|60
|2級寶箱
|150
|30
|450
|90
|3級寶箱
|200
|40
|6
|600
|120
|4級寶箱
|250
|50
|6
|750
|150
|5級寶箱
|300
|60
|6
|900
|180
|6級寶箱
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|7級寶箱
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|8級寶箱
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|9級寶箱
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|10級寶箱
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|11級寶箱
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|12級寶箱
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|13級寶箱
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|14級寶箱
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|15級寶箱
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|16級寶箱
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
可能獲得的表情和戰旗
普通幸運寶箱
幸運寶箱有四種可升級的稀有度，從1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升級和每種獎勵類型的完整機率可查看下方內容。
普通 幸運寶箱掉落機率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|1星普通幸運寶箱
|31.44%
|45.71%
|18.53%
|4.32%
普通幸運寶箱獎勵機率（1階以上競技場）
|1星
|2星
|3星
|4星
|金幣
|50.00%
|40.00%
|30.00%
|隨機卡牌
|50.00%
|60.00%
|70.00%
|100.00%
13級以上普通幸運寶箱獎勵機率範例
|1星
|2星
|3星
|4星
|金幣
|50.00%
|40.00%
|30.00%
|普通卡
|25.89%
|20.91%
|19.50%
|27.86%
|稀有卡
|24.11%
|19.47%
|18.16%
|25.94%
|史詩卡
|19.62%
|18.29%
|26.13%
|傳奇卡
|10.83%
|15.47%
|英雄卡
|3.23%
|4.61%
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|1級寶箱
|50
|2
|1
|2級寶箱
|75
|2
|1
|3級寶箱
|100
|3
|1
|4級寶箱
|125
|4
|1
|5級寶箱
|150
|5
|1
|6級寶箱
|200
|6
|1
|7級寶箱
|250
|8
|2
|8級寶箱
|325
|10
|2
|9級寶箱
|400
|13
|3
|10級寶箱
|500
|16
|3
|11級寶箱
|600
|19
|4
|12級寶箱
|700
|22
|4
|13級寶箱
|800
|25
|5
|14級寶箱
|900
|28
|6
|15級寶箱
|1000
|31
|6
|16級寶箱
|1100
|34
|7
|2星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|1級寶箱
|200
|6
|2
|2級寶箱
|300
|9
|2
|3級寶箱
|400
|12
|2
|4級寶箱
|500
|16
|3
|5級寶箱
|600
|19
|4
|6級寶箱
|800
|25
|5
|1
|7級寶箱
|1000
|31
|6
|1
|8級寶箱
|1300
|40
|8
|1
|9級寶箱
|1600
|50
|10
|1
|10級寶箱
|2000
|62
|12
|2
|11級寶箱
|2400
|75
|15
|2
|12級寶箱
|2800
|88
|18
|2
|13級寶箱
|3200
|100
|20
|3
|14級寶箱
|3600
|112
|23
|3
|15級寶箱
|4000
|125
|25
|3
|16級寶箱
|4400
|138
|28
|3
|3星
|金幣
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1級寶箱
|800
|25
|5
|2級寶箱
|1200
|38
|8
|3級寶箱
|1600
|50
|10
|4級寶箱
|2000
|63
|13
|5級寶箱
|2400
|75
|15
|6級寶箱
|3200
|100
|20
|2
|7級寶箱
|4000
|125
|25
|3
|8級寶箱
|5200
|163
|33
|4
|9級寶箱
|6400
|200
|40
|5
|10級寶箱
|8000
|250
|50
|6
|1
|11級寶箱
|9600
|300
|60
|8
|1
|12級寶箱
|11200
|350
|70
|9
|1
|1
|13級寶箱
|12800
|400
|80
|10
|1
|1
|14級寶箱
|14400
|450
|90
|11
|1
|1
|15級寶箱
|16000
|500
|100
|13
|1
|1
|16級寶箱
|17600
|550
|110
|14
|2
|1
|4星
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡
|隨機英雄卡
|1級寶箱
|100
|20
|2級寶箱
|150
|30
|3級寶箱
|200
|40
|4級寶箱
|250
|50
|5級寶箱
|300
|60
|6級寶箱
|400
|80
|10
|7級寶箱
|500
|100
|13
|8級寶箱
|650
|130
|16
|9級寶箱
|800
|160
|20
|10級寶箱
|1000
|200
|25
|3
|11級寶箱
|1200
|240
|30
|3
|12級寶箱
|1400
|280
|35
|4
|3
|13級寶箱
|1600
|320
|40
|4
|3
|14級寶箱
|1800
|360
|45
|5
|4
|15級寶箱
|2000
|400
|50
|5
|4
|16級寶箱
|2200
|440
|55
|6
|4
主題季幸運寶箱
主題季幸運寶箱中的獎勵會根據相應的活動或部隊，提供與主題相綁定的獎勵。
周年慶幸運寶箱
你可從周年慶幸運寶箱中獲得超多充滿歡慶氣氛的外觀獎勵！此外，該寶箱不分等級，所以每個寶箱都有機會開出獎池中的任意外觀獎勵！
可能獲得的獎勵
打開周年慶幸運寶箱有機會獲得的裝扮共230款：
|獎勵類型
|數量
|機率
|皇室戰旗（形象裝飾或旗面）
|43
|64.47%
|表情
|182
|30.47%
|皇家塔造型
|5
|5.06%
鋼鐵之心幸運寶箱
你可從鋼鐵之心幸運寶箱中獲得超多惡作劇獎勵！
鋼鐵之心幸運寶箱中的卡牌和進化
你將有機會從寶箱中開出皮卡超人進化碎片、皮卡超人完整進化和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|哥布林
|吹箭哥布林
|黑暗王子
|哥布林機甲
|科學怪哥布林
|哥布林大隊
|哥布林牢籠
|哥布林飛桶
|超級騎士
|小王子
|哥布林投矛手
|哥布林小屋
|哥布林詛咒
|熔岩獵犬
|骷髏之王
|亡靈
|地獄之塔
|皮卡超人
|亡靈大軍
|重甲亡靈
|虛空法術
鋼鐵之心幸運寶箱中的戰旗和表情
霜火幸運寶箱
你可以透過霜火幸運寶箱獲取大量冰與火主題獎勵！
霜火幸運寶箱中的卡牌和進化
你將有機會從寶箱中開出法師進化碎片、法師完整進化和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|弓箭手
|火球
|飛龍寶寶
|寒冰法師
|弓箭女皇
|煙火射手
|烈焰熔爐
|氣球兵
|熔岩獵犬
|刺客首領
|烈焰精靈
|戈侖冰人
|加農炮戰車
|鳳凰
|小王子
|冰雪精靈
|地獄之塔
|冰凍法術
|巨型雪球
|法師
|攻城炸彈人
霜火幸運寶箱中的戰旗和表情
薑餅幸運寶箱
你可以透過薑餅幸運寶箱獲取大量節日主題獎勵！
薑餅幸運寶箱中的卡牌和進化
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|進化
|蝙蝠
|巨人
|飛龍寶寶
|骷髏召喚
|弓箭女皇
|騎士進化碎片
|加農炮
|哥布林小屋
|哥布林飛桶
|地獄飛龍
|科學怪哥布林
|騎士完整進化
|煙火射手
|迷你皮卡
|毒藥法術
|電磁炮
|威猛礦工
|騎士
|火槍手
|骷髏軍團
|皇家快遞
|電擊車小隊
|女巫
薑餅幸運寶箱中的戰旗和表情
鋼鐵之心幸運寶箱、霜火幸運寶箱及薑餅幸運寶箱中的獎勵掉落機率
稀有度升級機率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星主題季幸運寶箱
|31.64%
|43.04%
|20.25%
|4.06%
|1.01%
1-10階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|52.63%
|28.57%
|32.26%
|37.04%
|37.04%
|稀有卡
|47.37%
|25.71%
|29.03%
|33.33%
|33.33%
|史詩卡
|22.86%
|25.81%
|29.63%
|29.63%
|戰旗
|22.86%
|表情
|12.90%
11階以上競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|52.63%
|28.57%
|25.77%
|26.46%
|26.46%
|稀有卡
|47.37%
|25.71%
|23.20%
|23.81%
|23.81%
|史詩卡
|22.86%
|20.62%
|21.16%
|21.16%
|傳奇卡
|10.82%
|11.11%
|11.11%
|英雄卡
|9.28%
|9.52%
|9.52%
|戰旗
|22.86%
|表情
|10.31%
|進化碎片
|7.94%
|完整進化
|7.94%
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|普通卡
|稀有卡
|1-10階競技場
|13
|3
|11-19階競技場
|25
|5
|20階以上競技場
|35
|7
|2星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|戰旗
|1-10階競技場
|50
|10
|1
|1
|11-19階競技場
|100
|20
|3
|1
|20階以上競技場
|140
|30
|3
|1
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|表情
|1-10階競技場
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|11-19階競技場
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|20階以上競技場
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|進化碎片
|1-10階競技場
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|11-19階競技場
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|20階以上競技場
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|進化碎片（完整進化）
|1-10階競技場
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|11-19階競技場
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|20階以上競技場
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
三重威脅幸運寶箱
你可以透過三重威脅幸運寶箱獲取各種火槍手主題的獎勵！
三重威脅幸運寶箱中的卡牌和進化
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|萬箭齊發
|野蠻人攻城槌
|骷髏巨人
|幻影刺客
|金甲騎士
|炸彈兵
|聖水收集器
|獵人
|神箭射手
|小王子
|哥布林大隊
|治療精靈
|鏡像法術
|皇家幽靈
|絕世武僧
|巨型雪球
|火槍手
|狂暴法術
|電擊法術
|三個火槍手
|符文巨人
三重威脅幸運寶箱中的戰旗和表情
三重威脅幸運寶箱中的獎勵掉落機率
稀有度升級機率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星三重威脅幸運寶箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
1-10階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|史詩卡
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|戰旗
|25.00%
|28.20%
|表情
|7.05%
|進化碎片
|完整進化
11-19階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|15.15%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|15.15%
|史詩卡
|22.22%
|15.63%
|15.15%
|傳奇卡
|4.69%
|6.82%
|英雄卡
|4.55%
|戰旗
|25.00%
|30.30%
|表情
|7.58%
|進化碎片
|4.55%
|完整進化
|0.76%
20階以上競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|15.15%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|15.15%
|史詩卡
|22.22%
|15.63%
|15.15%
|傳奇卡
|4.69%
|6.82%
|英雄卡
|4.55%
|戰旗
|25.00%
|30.30%
|表情
|7.58%
|進化碎片
|4.55%
|完整進化
|0.76%
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|普通卡
|1-10階競技場
|30
|11-19階競技場
|75
|20階以上競技場
|125
|2星
|普通卡
|稀有卡
|1-10階競技場
|60
|15
|11-19階競技場
|150
|50
|20階以上競技場
|250
|60
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|1-10階競技場
|125
|35
|3
|11-19階競技場
|375
|100
|10
|20階以上競技場
|500
|125
|12
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|戰旗
|1-10階競技場
|250
|75
|6
|-
|1
|11-19階競技場
|750
|200
|20
|3
|1
|20階以上競技場
|1000
|250
|25
|5
|1
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|戰旗
|表情
|進化碎片
|進化碎片（完整進化）
|1-10階競技場
|500
|150
|12
|1
|1
|11-19階競技場
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|20階以上競技場
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
驚魂幸運寶箱和魅影幸運寶箱
你可以透過驚魂和魅影幸運寶箱獲得各種驚悚風格的獎勵！
兩種寶箱中的卡牌
|普通卡
|史詩卡
|稀有卡
|傳奇卡
|英雄卡
|萬箭齊發
|炸彈塔
|骷髏守衛
|骷髏召喚
|刺客首領
|炸彈兵
|火球
|雷電法術
|暗夜女巫
|科學怪哥布林
|亡靈
|地獄之塔
|毒藥法術
|皇家幽靈
|骷髏之王
|骷髏兵
|迷你皮卡
|骷髏軍團
|骷髏飛龍
|骷髏墓碑
|女巫
進化碎片/完整進化
|驚魂幸運寶箱
|魅影幸運寶箱
|骷髏軍團進化碎片
|皇家幽靈進化碎片
|骷髏軍團完整進化
|皇家幽靈完整進化
|皇家幽靈進化碎片
|皇家幽靈完整進化
兩種寶箱中的戰旗和表情
驚魂幸運寶箱和魅影幸運寶箱中的獎勵掉落機率
稀有度機率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星驚魂幸運寶箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
|1星魅影幸運寶箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
1-10階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|史詩卡
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|戰旗
|25.00%
|28.20%
|表情
|7.05%
|進化碎片
|完整進化
11-19階競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|史詩卡
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|傳奇卡
|4.69%
|6.47%
|英雄卡
|4.32%
|戰旗
|25.00%
|28.78%
|表情
|7.19%
|進化碎片
|8.64%
|完整進化
|1.44%
20階以上競技場的獎勵機率
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|普通卡
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|稀有卡
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|史詩卡
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|傳奇卡
|4.69%
|6.47%
|英雄卡
|4.32%
|戰旗
|25.00%
|28.78%
|表情
|7.19%
|進化碎片
|8.64%
|完整進化
|1.44%
每種稀有度和類型的獎勵數量
|1星
|普通卡
|1-10階競技場
|30
|11-19階競技場
|75
|20階以上競技場
|125
|2星
|普通卡
|稀有卡
|1-10階競技場
|60
|15
|11-19階競技場
|150
|50
|20階以上競技場
|250
|60
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|1-10階競技場
|125
|35
|3
|11-19階競技場
|375
|100
|10
|20階以上競技場
|500
|125
|12
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|戰旗
|1-10階競技場
|250
|75
|6
|-
|1
|11-19階競技場
|750
|200
|20
|3
|1
|20階以上競技場
|1000
|250
|25
|5
|1
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|戰旗
|表情
|進化碎片
|進化碎片（完整進化）
|1-10階競技場
|500
|150
|12
|1
|1
|11-19階競技場
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|20階以上競技場
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
進化寶箱與勇者寶箱
進化寶箱僅包含進化碎片，可透過活動獲取。如果獲得的進化碎片屬於你已擁有的進化卡牌，或者數量超過了解鎖進化卡牌所需的數量，則溢出的進化碎片會轉換為對應的一般卡牌。
勇者寶箱僅包含勇者碎片，可透過活動及主題季免費獎勵獲取。如果你獲得的是已經擁有的勇者，則多出的勇者將轉換為對應的一般卡牌及20塊勇者碎片！
這些寶箱的機制和幸運寶箱類似，可點擊3次，每次點擊都有機會升級寶箱。升級後的寶箱可開出更多獎勵！
進化寶箱 掉落機率
|起始稀有度
|3星
|4星
|5星
|3星進化寶箱
|49.30%
|45.60%
|5.1%
|4星進化寶箱
|79.20%
|20.80%
|5星進化寶箱
|100.00%
可獲得的進化碎片數量
|3星
|4星
|5星
|1
|2
|6
勇者寶箱 掉落機率
|起始稀有度
|2星
|3星
|4星
|5星
|2星勇者寶箱
|34.30%
|52.10%
|12.60%
|1.00%
可獲得的勇者碎片數量
|2星
|3星
|4星
|5星
|勇者碎片
|5
|10
|40
|200
雷電寶箱
開啟雷電寶箱的時候，你可以使用「換卡機會」更換不想要的卡牌。更換後的卡牌數量和稀有度會與之前保持一致。替代卡牌將從所有已解鎖的卡牌中選擇，每張卡牌被選中的機率相同。競技場等級越高，雷電寶箱的換卡機會越多！你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含3種不同卡牌。
|競技場
|換卡機會
|卡牌總數
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|1階競技場
|2
|80
|65
|13
|2階競技場
|2
|65
|69
|14
|3階競技場
|3
|95
|77
|16
|4階競技場
|3
|110
|89
|18
|5階競技場
|4
|115
|93
|19
|6階競技場
|4
|130
|106
|22
|3
|7階競技場
|4
|145
|118
|24
|3
|8階競技場
|4
|160
|130
|27
|3
|9階競技場
|5
|175
|142
|29
|4
|10階競技場
|5
|190
|154
|32
|4
|11階競技場
|5
|204
|166
|34
|4
|12階競技場
|5
|220
|179
|37
|4
|13階競技場
|6
|235
|191
|39
|5
|14階競技場
|6
|250
|203
|42
|5
|15階競技場
|6
|264
|215
|44
|5
|16階競技場
|6
|269
|219
|45
|5
|17階競技場
|6
|275
|223
|46
|6
|18階競技場
|6
|280
|227
|47
|6
|19階競技場
|6
|285
|231
|48
|6
|20階競技場
|6
|289
|235
|48
|6
|21階競技場
|6
|294
|239
|49
|6
|22階競技場
|6
|300
|244
|50
|6
|23階競技場
|6
|305
|248
|51
|6
|24階競技場
|6
|310
|252
|52
|6
|25階競技場
|6
|315
|256
|53
|6
|26階競技場
|6
|320
|260
|53
|6
|27階競技場
|6
|325
|264
|54
|7
|28階競技場
|6
|330
|268
|55
|7
傳奇國王寶箱（11階以上競技場）
每個傳奇國王寶箱必定包含1張傳奇卡，且該寶箱使用獨特的「選卡」機制，每次選卡你可從兩種卡牌中選擇你更喜歡的一種。你可以從每個寶箱中開出不同數量的卡牌，但根據下方表格中顯示的機率，每個寶箱至少包含7種不同卡牌。
|競技場
|卡牌總數
|隨機普通卡
|隨機稀有卡
|隨機史詩卡
|隨機傳奇卡的機率
|隨機英雄卡的機率
|11階競技場
|340
|249
|68
|22
|100%
|12階競技場
|350
|256
|70
|23
|100%
|13階競技場
|360
|264
|72
|24
|100%
|14階競技場
|370
|272
|74
|24
|100%
|15階競技場
|380
|279
|76
|25
|100%
|16階以上競技場
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊