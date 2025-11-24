合成奇兵：12月平衡性調整
12月1日
調整🔄
女巫
骷髏兵數量：從1/2/4/8調整為1/2/3/6（0%/0%/-25%/-25%）
蓄能時間：從5秒調整為6秒（-20%）
傷害：從100提升至120（+20%）
生命值：從650提升至750%（+15%）
骷髏兵生命值和傷害百分比：從50%調整為20%（-60%）
女巫召喚骷髏兵的能力太過強勢，她帶著骷髏大軍縱橫競技場，觸發巨星羈絆後更是強勢。我們決定減少她召喚的骷髏兵數量，給對手更多應對機會。
火槍手
目標數：從3/3/3/3調整為1/2/3/4（-66%/-33%/0%/+33%）
擊退距離：從4格降低至2格（-50%）
傷害：從80提升至120（+50%）
攻擊次數：從4/3/2/1調整為5/4/3/2（+25%/+33%/+50%/+100%）
巨星羈絆啟用後，即使是1星火槍手也能在群體控制方面發揮出驚人作用。我們希望透過這次調整，適當削弱低星級火槍手對戰局的影響力。
特斯拉電磁塔
攻擊範圍：從1格提升至2格（+100%）
生命值：從800降低至600（-25%）
特斯拉電磁塔作為一個防守型單位，其表現距離我們預期的還有一定距離。因此，我們將其射程提升了1格，讓大家能開發出更多運用方式。
巨星
技能連續釋放的次數上限：從無限次調整為4次
我們希望保留巨星的爆發力，但對此也做出了一定限制，避免出現運氣太好，讓對手難以招架的情況。
11月24日
加強⬆️
皇室國王
戰敗：+4聖水調整為隨機+4至+8聖水
雖然我們之前提升了皇室國王的生命值，但他的表現仍然不如其他統帥。現在如果選擇皇室國王作為統帥，戰敗後你會隨機獲得4至8點聖水。怎麼能讓國王被比下去呢？
調整🔄
法師
攻擊速度：從1.25秒/1.04秒/0.87秒/0.72秒調整為1.25秒(0%/-20%/-43%/-72%)
攻擊傷害：從80/128/205/328調整為80/144/260/467(0%/+12.5%/+27%/+42%)
因為法師現在擁有部落羈絆，他的攻擊速度顯得有點太快。我們調整他的數值以優化其平衡性。太棒囉！
公主
攻擊傷害：從160降低至120（-25%）
攻擊速度：從2.5秒調整為2秒（+25%）
如今有了火力手羈絆對其傷害的提升，公主一箭就能把敵方送下場。為保持平衡，我們降低她的攻擊傷害，同時提升她的攻擊速度。
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊