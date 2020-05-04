來暖暖身吧...
走進巨龍三溫暖，贏取新一輪皇室通行券獎勵，並且在競技場中運用等級提升的雷電飛龍！
特別的5月！
SUPERCELL 成立滿10周年啦！
今年5月14日是Supercell成立滿10周年的日子，讓我們一同歡度5月，收集專屬禮物吧！
見證Supercell 10周年，透過皇室通行券免費獎勵贏取免費表情！
收集10個皇冠，解鎖第1階等的獎勵，即可獲取這款專屬國王表情。
什麼是Supercell？
Supercell是製作《部落衝突:皇室戰爭》的遊戲公司，同時還推出了《部落衝突》、《荒野亂鬥》等多款遊戲。
皇室通行券
皇室通行券獎勵
贏取皇冠以解鎖獎勵
皇家塔造型：巨龍之塔
專屬表情：騎士
以上表情和造型領取後可以永久使用，但僅能在主題季第11季中獲取！
共71階等獎勵可供解鎖！
35階等皇室通行券獎勵
35階等免費獎勵
全新競技場
啊~巨龍三溫暖，這裡可能是唯一一個既可以接近巨龍，又可以讓你放鬆疲憊身心的地方！
別怕，她是不會傷害你的。
你可能覺得巨龍是為了吃清蒸野蠻人才建這座三溫暖，但其實她只是想在這邊安心蛻皮。
平衡性調整
將於5月5日實裝
主題季第11季共有11項平衡性調整實裝！
表情
國王表情：皇室通行券第1階等免費獎勵
騎士表情：皇室通行券第20階等獎勵
熔岩獵犬表情：5月28日在商店推出
地獄飛龍表情：透過5月8日開始的挑戰獲得
昨晚，2021皇室戰爭十大天王爭霸賽精采落幕，韓國賽區勇奪本賽季最強賽區的榮耀！日本賽區則再度拿到亞軍位置！今晚17點十大好手將展開激烈交鋒，爭奪本賽季最強天王的頭銜！享受熾熱的高手過招，請鎖定日文賽事頻道（日文解說）！
現在帶大家快速了解前四場對戰組合！