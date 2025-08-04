烈焰熔爐一次召喚一個烈焰精靈，同時會釋放特殊的高溫熱氣造成傷害。

繼哥布林小屋之後，烈焰熔爐成為第二個重製的召喚型建築。舊版召喚型建築的玩法太過被動，已經不符合現在《部落衝突:皇室戰爭》的設計理念。我們對其設計進行調整，就是要讓它們變得更主動，提高它們在對戰中的參與度。

重製哥布林小屋時，我們可以讓它作為新的防空建築嶄露頭角；但對於烈焰熔爐來說，範圍傷害這個領域已被炸彈塔佔據，功能性過於重疊。所以我們必須跳出框架來思考，最後我們在另一種「召喚型」單位找到了靈感，即女巫和暗夜女巫。

女巫深受玩家喜愛，而目前遊戲中這類召喚型單位只有她和暗夜女巫，這也為第三個召喚型單位的登場留下足夠的空間。烈焰熔爐和它的烈焰精靈也正好與女巫們形成互補。它不會召喚出一大批骷髏兵或蝙蝠，而是召喚烈焰精靈衝向前方，自爆清場。

會有哪些牌組將這個全新的召喚型單位納入其中呢？我們也非常期待！

不僅如此，它烤出來的煎餅也很美味。