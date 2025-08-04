全新主題季：火力全開！
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
烈焰熔爐重製和進化
經典2v2對戰
遊戲模式和挑戰
更多獎勵
重製……
烈焰熔爐
它現在能走路？沒錯，它能走路！
烈焰熔爐一次召喚一個烈焰精靈，同時會釋放特殊的高溫熱氣造成傷害。
繼哥布林小屋之後，烈焰熔爐成為第二個重製的召喚型建築。舊版召喚型建築的玩法太過被動，已經不符合現在《部落衝突:皇室戰爭》的設計理念。我們對其設計進行調整，就是要讓它們變得更主動，提高它們在對戰中的參與度。
重製哥布林小屋時，我們可以讓它作為新的防空建築嶄露頭角；但對於烈焰熔爐來說，範圍傷害這個領域已被炸彈塔佔據，功能性過於重疊。所以我們必須跳出框架來思考，最後我們在另一種「召喚型」單位找到了靈感，即女巫和暗夜女巫。
女巫深受玩家喜愛，而目前遊戲中這類召喚型單位只有她和暗夜女巫，這也為第三個召喚型單位的登場留下足夠的空間。烈焰熔爐和它的烈焰精靈也正好與女巫們形成互補。它不會召喚出一大批骷髏兵或蝙蝠，而是召喚烈焰精靈衝向前方，自爆清場。
會有哪些牌組將這個全新的召喚型單位納入其中呢？我們也非常期待！
不僅如此，它烤出來的煎餅也很美味。
……還有進化！
烈焰熔爐
火力全開！
在高溫攻擊狀態下，進化烈焰熔爐召喚烈焰精靈的速度會全方位提升。
經典2v2對戰
還記得組隊作戰的感覺嗎？經典2v2對戰將於8月回歸！
經典2v2對戰上線後，大家可以在遊戲模式切換器中找到它。
遊戲模式和挑戰
進化烈焰熔爐選卡：8月4日至18日
經典選卡模式搭配進化卡牌！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！
挑戰#1：8月8日至11日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
挑戰#2：8月15日至18日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
釋放烈焰精靈：8月18日至9月1日
對戰中會有烈焰精靈被召喚出來助你一臂之力，用它們燒毀敵方防禦吧！但要小心，你的對手也會釋放烈焰精靈。
挑戰#1：8月22日至25日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
挑戰#2：8月29日至9月1日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
更多獎勵
本次主題季將帶來3個里程碑活動，其中包括2個「釋放進化之力」里程碑活動，活動中可使用進化雷電飛龍和進化弓箭手！各個活動都有豐厚獎勵等你贏取，其中包括3塊飛斧屠夫進化碎片、1本普通卡牌之書，還有超讚外觀和其他驚喜！
記得留意我們的社群平台帳號，第一時間獲取本次主題季活動的更多資訊。
*競技場等級達到7階，即可參加上述里程碑活動。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊