全新主題季：龍寶開學季！
早有預言，飛龍寶寶終有一天會迎來強大的進化，強到可以把國王的皇冠都掀飛！然而，同時現身的還有一張全新史詩法術卡牌，飛龍寶寶究竟會被藤蔓束縛，還是乘勢而起？
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
全新進化卡牌：飛龍寶寶
全新法術：藤蔓法術
全新部落活動：部落遠航
里程碑活動獎勵
問題修復
全新法術：
藤蔓法術
你的軍隊再也不用手忙腳亂囉！藤蔓法術登場，它能以前所未有的方式將敵軍束縛在地面上！
纏住範圍內生命值最高的3個軍隊或建築，使其暈眩並受到傷害。飛行軍隊被纏住後，會被當成地面軍隊攻擊。我們推出這個全新法術主要有三個目的：一是克制煙火射手，二是讓更多玩家體驗到進化獵人捕獵網這類機制，三是為遊戲新增指向型法術。
還不心動？沒關係！藤蔓會慢慢爬進你心裡！
全新進化卡牌：
飛龍寶寶
進化飛龍寶寶不僅外觀更酷炫，而且還獲得了一項超強的新技能！
進化飛龍寶寶會掀起一陣跟著牠移動的狂風，使敵軍減速，同時提升友軍的速度。戰場風雲盡在其掌握之中！
不過別太得意！牠的技能只會影響軍隊的移動速度，並不會影響攻擊速度。
全新部落活動
部落遠航
在本次活動中，你將與部落成員一起收集皇冠，獲取豐厚獎勵！關注我們的社群帳號，了解更多最新動態！
遊戲模式和挑戰
進化飛龍寶寶選卡：9月1日至8日
經典選卡模式搭配進化卡牌！組建全新牌組，釋放進化飛龍寶寶的超強戰力！
挑戰：9月5日至8日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
奪龍之戰：9月15日至22日
摧毀聖水蛋，釋放其中的飛龍，讓牠們在對戰中助你一臂之力！
挑戰：9月19日至22日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
4卡進化：9月26日至10月8日
只有4次選擇機會，全都是進化卡牌。要好好利用唷！
挑戰：10月3日至6日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
里程碑活動獎勵
這個主題季將為大家帶來一系列里程碑活動，各種超讚獎勵等你獲取，包括：
15,000張精英魔法外卡
3塊地獄飛龍進化碎片
1本稀有卡牌之書
專屬外觀和更多驚喜！
*競技場等級達到7階，即可參加上述里程碑活動。
問題修復
復仇滾木
傷害：從266提升至268（+1%）
我們對復仇滾木進行了微調，以保證滾木+毒藥法術的組合與弓箭女皇的卡牌互動在各等級都保持一致。畢竟，我們也不想打擊復仇滾木的自信心。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊