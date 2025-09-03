早有預言，飛龍寶寶終有一天會迎來強大的進化，強到可以把國王的皇冠都掀飛！然而，同時現身的還有一張全新史詩法術卡牌，飛龍寶寶究竟會被藤蔓束縛，還是乘勢而起？

閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：