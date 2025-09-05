合成奇兵即將迎來重大更新，我們很高興和大家分享未來幾個賽季將推出的新內容！

星章重置

星章（合成奇兵獎盃）即將迎來首次重置，全新賽季也將同步上線！這代表目前賽季即將結束，新一輪獎勵與策略對決即將展開。

別擔心，你還有時間繼續攀登天梯，在重置前邁向最後的勝利！今後《合成奇兵》的賽季將持續一個月左右，並在《部落衝突:皇室戰爭》全新賽季開始前一週開啟。具體日期暫尚未公布，但到時一定會告訴大家！

統帥

皇室國王哪裡都不會去！他依舊會坐鎮棋盤！皇室國王卡牌仍可透過星章之路收集。不過新賽季開始後，精靈女王將飛去其他地方，為新面孔的登場讓出空間。但別擔心，如果你已擁有精靈女王，仍然可以繼續使用她。如果你尚未解鎖精靈女王，那就繼續推進星章之路，爭取在賽季結束前解鎖她吧！精靈女王卡牌不會再作為獎勵出現，但她可能會在之後的賽季中回歸。你也有機會透過其他方式解鎖她，例如購買商店中的特別外觀特惠包。

接下來的幾個賽季，將會有兩位全新統帥加入棋盤。他們的能力暫時保密，但可以先透露一點點：一位是全新角色，而另一位則是熟悉的老面孔，但以全新姿態、酷炫造型重磅回歸！

下一步是什麼？

星章重置和新統帥只是開始！接下來還會推出全的卡牌、隨機事件、羈絆以及造型！新策略、新風格，還有更多驚喜都在競技場等著你。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊