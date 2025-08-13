2025年8月13日
合成奇兵平衡性調整，2v2對戰和問題修復
經典2v2對戰回歸！
現在大家可以重新組隊參加經典2v2對戰囉！
大家可以在遊戲模式切換器中找到它。
合成奇兵平衡性調整
加強⬆️
亡靈
2/4羈絆詛咒的部隊：從1個提升為2個（+100%）
4/4羈絆詛咒的部隊：從2個提升為3個（+50%）
目前亡靈的強化效果太難被觸發，其強度也沒有達到我們的預期。我們提升可詛咒的單位數量，這樣能讓強化效果更容易被觸發，尤其是在敵方單位都部署在後排的情況時。
坦克
護盾持續時間：從8秒提升為12秒（+50%）
2/4羈絆額外護盾加成：從20%提升為30%（+50%）
4/4羈絆額外護盾加成：從40%提升為60%（+50%）
組建坦克羈絆需要做出不少犧牲，但目前護盾時間不夠長，使得這個羈絆整體的效益不高。我們延長這個羈絆的護盾持續時間，以鼓勵大家嘗試不同的策略。
其他問題修復
修復點選新手訓練營有時會閃退的問題。
超級選卡不再包含15級以上卡牌。
部分玩家之前意外獲得賽季徽章，現已修復。
重新參加挑戰的功能已恢復正常。
合成奇兵 - 4星哥布林機甲現在可攻擊6個目標（而非4個），與卡牌描述一致。
遊戲效能優化。
其他小問題的修復和優化。