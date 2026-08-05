合成奇兵第10賽季季中平衡性調整
8月4日
統帥
哥布林女皇
任務目標：3/10/25→2/8/20（-33%/-20%/-20%）▲
哥布林女皇雖然多了2點生命值，實際效果卻沒有想像中那麼強。調整後，她在統帥中將更具競爭力。
大守護者
任務目標：2/8/20→3/10/20（+50%/+25%/0%）▼
大守護者上次強化後，任務變得太容易完成了。
皇室國王
任務目標：1/2/4→2/3/4（+100%/+50%/0%）▼
調整原因很簡單：他的前兩個任務太容易完成了。
精靈女王
任務目標：3/15/50→3/20/60（0%/+33%/+20%）▼
精靈女王在高階競技場中依然稱霸一方。我們希望這次調整後，其他統帥的人氣也能追上她。
墓碑女皇
任務目標：3/20/60→3/15/50（0%/-25%/-16.7%）▲
墓碑女皇的表現太過依賴前兩回合能否拿到女巫。這次降低任務難度後，她應該就能擺脫這個困境。
7月2日
以下調整已於7月2日在合成奇兵中實裝。這些內容發布的比較晚，為大家帶來不便，對此我們深表歉意。
統帥
喚影聖者
統帥任務目標：2/6/18→1/3/7（-50%/50%/61%）▲
喚影聖者的任務難度比大部份統帥都還要高。
大守護者
第一個護盾的傷害範圍：1格→3格（+200%）▲
大守護者的機制對玩家來說有點難適應，而且實際表現也沒達到我們的預期。加強他第一個護盾的傷害範圍，應該能讓他的發揮更加穩定。
墓碑女皇
從骷髏墓碑繼承的生命值：100%→150%（+50%）▲
攻擊速度：0.5→0.6（+20%）▲
墓碑女皇經常還沒開始戰鬥就倒下了。作為一個強大的特殊單位，她需要更高的生命值才能發揮出應有的作用。
部隊
飛龍寶寶
生命值：800→900（+12.5%）▲
飛龍寶寶一直是森林羈絆中非常熱門的前排選擇。
刺客首領
生命值：900→1200（+33%）▲
生命值加成：1.4→1.6（+14%）▲
刺客首領的表現一直不是很理想。她需要更高的生命值才能在戰場上打出亮眼表現，跟上金甲騎士的腳步。
煙火射手
傷害：80→100（+25%）▲
煙火射手的每秒傷害值過低，沒什麼影響力。
金甲騎士
生命值：1200→1000（-17%）▼
攻擊速度：1→0.8（-20%）▼
金甲騎士的每秒傷害值、衝鋒傷害以及生命值都很高，有點太完美了。我們需要削弱他的生命值和每秒傷害值，讓衝鋒傷害成為他的特色。
神箭射手
傷害：70→80（+14%）▲
作為遠程輸出單位，神箭射手的整體強度還是不夠。
骷髏飛龍
生命值：800→400（-50%）▼
攻擊速度：1→0.8（-37.5%）▼
傷害：80→50（-20%）▼
憑藉吸收友軍屬性的技能，骷髏飛龍曾經所向披靡。本次削弱後，它在3/4星時依然保持強勢，但在比較低的合成等級時會更容易被解決。
羈絆
森林
友軍攻擊速度提升▲
2/6：0→15%
4/6：0→30%
6/6：0→60%
森林羈絆之前無法為多個友方目標提供加成，導致這個羈絆即使滿級，整體表現仍顯得有點無力。
其他裝備
漁大師魚鉤
減速持續時間：0秒→3秒▲
漁大師魚鉤需要提升一點強度，才能穩定提供戰術價值。
天使聖盾
耐久度：6→5（-16.7%）▼
在前幾輪對戰，由於隊伍規模較小，想要打破天使聖盾往往很費力，這導致天使聖盾的表現過於強勢。
重製
瓦基麗戰斧
範圍：1→2（+50%）▲
耐久度：10→3（-70%）▼
濺射傷害：50%→100%（+50%）▲
瓦基麗戰斧在對戰中的影響力還不夠明顯。
以上就是全部內容囉！
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊