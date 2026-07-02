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Blog – Clash Royale
2026年7月2日

合成奇兵第10賽季

森林幫的新成員「浪人」不僅將加入榮耀之路，也將作為「合成奇兵」的最新統帥登場！從7月13日至9月1日，你將有機會真正成為森林幫的一員。繼續閱讀，了解浪人技能、回歸部隊、全新隨機事件以及其他調整。

以下是本次更新的詳細內容：

  • 全新統帥：浪人

  • 造型

  • 統帥任務和全新裝備

  • 卡池

  • 隨機事件

全新統帥

浪人

技能：雙刃

遊走於森林的劍客，劍術無人能敵。

對戰開始前，在戰場上選擇一個地塊。對戰開始時，浪人會做好出劍準備。當敵方部隊踏上所選地塊時，他會揮出一道X形斬擊，對路徑上的所有部隊造成傷害。位於中心地塊的部隊會受到雙倍傷害。

統帥任務：在一場對戰中使用雙刃擊殺1/3/5個敵方部隊。

造型

除了經典的綠色和服，浪人還帶來幾套更加酷炫的裝扮。推進星章之路進度，收集浪人卡牌，透過他的升級獎勵之路免費解鎖統帥造型和進攻特效！

  • 虛空浪人

  • 十字雙刃斬（進攻特效）

  • 斷水浪人

本賽季，你只能透過星章之路解鎖浪人——因為統帥裝扮商店不會推出浪人的特別造型，你無法透過購買造型自動解鎖他。一分遊戲，一分收穫！

電玩機器像素耀光進攻特效可在合成奇兵統帥外觀商店中獲取！如果你尚未擁有戰爭機器，可透過購買這款造型解鎖他。

統帥任務和裝備

雖然本賽季統帥任務保持不變，但我們將調整所有等階的任務法球內容。任務法球現在會提供以下獎勵：

任務1法球

  • 6聖水

  • 裝備

任務2法球

  • 1個2星部隊（飛龍寶寶、巨人、哥布林牢籠、皇家巨人、骷髏巨人）

  • 12聖水

任務3法球

  • 1個3星部隊（弓箭女皇、刺客首領、閃電巨人、閃電法師、金甲騎士、迷你皮卡、超級騎士、絕世武僧、皮卡超人、骷髏之王）

  • 24聖水

全新裝備（7月31日起）

在賽季開始後的前幾週內，任務法球中只會出現之前已推出的裝備。從7月31日起，裝備池中將加入另外8件裝備，一共有16件裝備！快來看看下方全新裝備。

弓箭女皇斗篷

生命值低於50%時：裝備部隊隱形並提升攻擊速度。

戰爭天使祝福

被擊殺時：裝備部隊治療周圍友軍。

控場附魔

每輪戰鬥開始時：裝備部隊攻擊敵方目標時降低其攻擊速度和移動速度。

龍鱗

裝備部隊受到的近戰傷害減少，並對近戰敵軍造成額外傷害。

狂暴伐木工水瓶

被擊殺時：裝備部隊為周圍友軍提供攻擊速度和移動速度加成。

法師魔杖

每輪戰鬥開始時：將敵方最強部隊變成無害的小兔子，持續幾秒。

皮卡超人寶劍

每輪戰鬥開始時：裝備部隊獲得額外傷害並吸收敵人生命值。

投手望遠鏡

每輪戰鬥開始時：裝備部隊射程+1，根據目標距離造成額外傷害。

卡池

這次不會有部隊輪換退出，但一些大家熟悉的電系部隊將強勢回歸！

回歸部隊

閃電巨人

電系

在自己周圍生成電場，每秒會對附近敵人造成傷害並使其暈眩。

閃電法師

電系

雙手放電，每過幾秒就能暈眩多個敵軍。

第10賽季部隊和羈絆

回歸羈絆

電系

6秒後，電系部隊會發射閃電攻擊所有敵人1次，暈眩狀態的敵人則被攻擊3次。

1/2：每次攻擊附帶10%最大生命值的傷害

2/2：每次攻擊附帶20%最大生命值的傷害

第10賽季隨機事件

本賽季，星章之路不會加入新的隨機事件，但我們會重新調整現有的隨機事件陣容，並讓幾個大家熟悉的隨機事件回歸，保證對戰精彩依舊！

我們很樂意傾聽大家對新內容、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的DiscordReddit中發文分享！

統帥就位，奇兵出擊！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊