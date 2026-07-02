合成奇兵第10賽季
森林幫的新成員「浪人」不僅將加入榮耀之路，也將作為「合成奇兵」的最新統帥登場！從7月13日至9月1日，你將有機會真正成為森林幫的一員。繼續閱讀，了解浪人技能、回歸部隊、全新隨機事件以及其他調整。
以下是本次更新的詳細內容：
全新統帥：浪人
造型
統帥任務和全新裝備
卡池
隨機事件
全新統帥
浪人
技能：雙刃
遊走於森林的劍客，劍術無人能敵。
對戰開始前，在戰場上選擇一個地塊。對戰開始時，浪人會做好出劍準備。當敵方部隊踏上所選地塊時，他會揮出一道X形斬擊，對路徑上的所有部隊造成傷害。位於中心地塊的部隊會受到雙倍傷害。
統帥任務：在一場對戰中使用雙刃擊殺1/3/5個敵方部隊。
造型
除了經典的綠色和服，浪人還帶來幾套更加酷炫的裝扮。推進星章之路進度，收集浪人卡牌，透過他的升級獎勵之路免費解鎖統帥造型和進攻特效！
虛空浪人
十字雙刃斬（進攻特效）
斷水浪人
本賽季，你只能透過星章之路解鎖浪人——因為統帥裝扮商店不會推出浪人的特別造型，你無法透過購買造型自動解鎖他。一分遊戲，一分收穫！
電玩機器和像素耀光進攻特效可在合成奇兵統帥外觀商店中獲取！如果你尚未擁有戰爭機器，可透過購買這款造型解鎖他。
統帥任務和裝備
雖然本賽季統帥任務保持不變，但我們將調整所有等階的任務法球內容。任務法球現在會提供以下獎勵：
任務1法球：
6聖水
裝備
任務2法球：
1個2星部隊（飛龍寶寶、巨人、哥布林牢籠、皇家巨人、骷髏巨人）
12聖水
任務3法球：
1個3星部隊（弓箭女皇、刺客首領、閃電巨人、閃電法師、金甲騎士、迷你皮卡、超級騎士、絕世武僧、皮卡超人、骷髏之王）
24聖水
全新裝備（7月31日起）
在賽季開始後的前幾週內，任務法球中只會出現之前已推出的裝備。從7月31日起，裝備池中將加入另外8件裝備，一共有16件裝備！快來看看下方全新裝備。
弓箭女皇斗篷
生命值低於50%時：裝備部隊隱形並提升攻擊速度。
戰爭天使祝福
被擊殺時：裝備部隊治療周圍友軍。
控場附魔
每輪戰鬥開始時：裝備部隊攻擊敵方目標時降低其攻擊速度和移動速度。
龍鱗
裝備部隊受到的近戰傷害減少，並對近戰敵軍造成額外傷害。
狂暴伐木工水瓶
被擊殺時：裝備部隊為周圍友軍提供攻擊速度和移動速度加成。
法師魔杖
每輪戰鬥開始時：將敵方最強部隊變成無害的小兔子，持續幾秒。
皮卡超人寶劍
每輪戰鬥開始時：裝備部隊獲得額外傷害並吸收敵人生命值。
投手望遠鏡
每輪戰鬥開始時：裝備部隊射程+1，根據目標距離造成額外傷害。
卡池
這次不會有部隊輪換退出，但一些大家熟悉的電系部隊將強勢回歸！
回歸部隊
閃電巨人
電系
在自己周圍生成電場，每秒會對附近敵人造成傷害並使其暈眩。
閃電法師
電系
雙手放電，每過幾秒就能暈眩多個敵軍。
第10賽季部隊和羈絆
回歸羈絆
電系
6秒後，電系部隊會發射閃電攻擊所有敵人1次，暈眩狀態的敵人則被攻擊3次。
1/2：每次攻擊附帶10%最大生命值的傷害
2/2：每次攻擊附帶20%最大生命值的傷害