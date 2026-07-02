對戰開始前，在戰場上選擇一個地塊。對戰開始時，浪人會做好出劍準備。當敵方部隊踏上所選地塊時，他會揮出一道X形斬擊，對路徑上的所有部隊造成傷害。位於中心地塊的部隊會受到雙倍傷害。

統帥任務：在一場對戰中使用雙刃擊殺1/3/5個敵方部隊。

造型

除了經典的綠色和服，浪人還帶來幾套更加酷炫的裝扮。推進星章之路進度，收集浪人卡牌，透過他的升級獎勵之路免費解鎖統帥造型和進攻特效！

虛空浪人

十字雙刃斬（進攻特效）

斷水浪人

本賽季，你只能透過星章之路解鎖浪人——因為統帥裝扮商店不會推出浪人的特別造型，你無法透過購買造型自動解鎖他。一分遊戲，一分收穫！