合成奇兵第9賽季平衡性調整
5月26日
統帥
飛刀女爵
額外傷害效果：0 → 20% ▲
女爵的飛刀還不夠鋒利！我們幫她加入了額外傷害效果，讓她有更多機會閃耀全場，完成她的統帥任務。
喚影聖者
每次升星提升的生命值：1.4 → 1.2（-14.2%）▼
雖然靈台聖影的坦度值得信賴，但出現在對手陣容中時，就有點太過強大。我們降低它的生命值，讓它的表現不至於過於強勢。
哥布林女皇
生命值：10 → 12（+20%）▲
哥布林女皇需要時間建立軍隊，雖然成形後實力強大，但前期失利造成的損失也更大。我們提升她的生命值，讓她有更多機會壯大自己的軍隊。
大守護者
護盾效果持續時間：8秒（升星護盾除外）→ 永久有效 ▲
大守護者本應在長時間的戰鬥中大放異彩。為了讓他在這個特點上更好發揮，我們延長他的護盾持續時間：除升星護盾外，其他護盾將永久有效。
皇室國王
生命值：12 → 10（-16.7%）▼
憑藉自帶的額外生命值與額外聖水收益，皇室國王只要刻意輸掉每輪對戰，就能稱霸競技場。因此我們降低他的生命值，以此鼓勵玩家提前展開攻勢。
部隊
飛龍寶寶
生命值：760 → 800（+5.2%）▲
攻速：2秒 → 1.67秒（+16.5%）▲
飛龍寶寶可愛的外表雖然很有吸引力，但還不足以讓牠成為全場焦點。我們調整牠的屬性，讓牠從一開始就能成為更有競爭力的戰術選擇。
巨人
聖水花費：3費 → 4費（+33%）▼
只需3點聖水就能造成血量百分比傷害，巨人的技能效果有點太划算了。我們提高他的聖水花費，讓這項花費更符合他的技能強度。
女巫
骷髏兵生命值：女巫生命值的20% → 100 ▼
骷髏兵傷害：女巫傷害的20% → 80 ▼
冷卻時間：6秒 → 5秒（-16.70%）▲
過去骷髏兵的生命值與女巫本身的生命值掛勾。現在，它們有了獨立的生命值，變得稍微脆弱一點，但召喚頻率會更高。
吹箭哥布林
聖水花費：2費 → 3費（+50%）▼
生命值：350 → 450（+28.6%）▲
傷害：80 → 100（+25%）▲
迷你皮卡
聖水花費：2費 → 3費（+50%）▼
生命值：500 → 700（+40%）▲
超級技能：無技能 → 新技能
王子
聖水花費：4費 → 3費（-25%）▲
生命值：1100 → 900（-18%）▼
傷害：150 → 120（-20%）▼
骷髏飛龍
聖水花費：2費 → 4費（+100%）▼
生命值：500 → 800（+60%）▲
攻速：1.4秒 → 1秒（-28.6%）▲
超級技能：無技能 → 新技能
法師
聖水花費：2費 → 4費（+100%）▼
生命值：400 → 800（+100%）▲
傷害：80 → 120（+50%）▲
我們調整了吹箭哥布林、迷你皮卡、王子、骷髏飛龍和法師的屬性，以配合調整後的聖水花費。
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊