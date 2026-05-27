統帥任務

統帥任務是本賽季推出的全新功能！你可以將它們視為對戰中的目標，達到不同里程碑即可獲得對應獎勵。每位統帥都有自己的專屬任務，任務目標也各不相同，完成後都能獲得任務法球。

任務法球中可能包含特定部隊、聖水和裝備，獎勵內容會依你達到的里程碑而有所不同。

以下是你可透過每種類型的任務法球獲得的內容：

任務1法球：

1個1星部隊（巨人、皇家巨人、哥布林牢籠、飛龍寶寶、骷髏飛龍）

5聖水

裝備：天使聖盾、王子長矛、漁大師魚鉤、瓦基麗戰斧

任務2法球：

1個2星部隊（皮卡超人、迷你皮卡、絕世武僧、超級騎士）

10聖水

裝備：刺客刀刃、坦克鎧甲、遊俠弩弓、巨星指環

任務3法球：