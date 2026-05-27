合成奇兵第9賽季
《部落衝突:皇室戰爭》重大更新即將推出，《合成奇兵》也不例外！這次更新除了整季的精彩內容外，還有各種全新功能、玩法調整與優化。
第9賽季將於5月26日至7月13日登場，快做好準備吧！
以下是本次更新的詳細內容：
全新統帥：墓碑女皇
統帥任務
全新裝備
卡池（包含全新部隊與重製部隊！）
全新隨機事件
全新統帥
墓碑女皇
技能：亡者歸來
骷髏大軍爭先恐後想要為這位冥界統帥效命，但她只會召喚那些和她最親近的亡魂。
這位統帥會在對戰開始時召喚一座骷髏墓碑，每隔幾秒召喚一個骷髏兵。每輪對戰中，骷髏墓碑被摧毀後，墓碑女皇將從墓碑廢墟中現身，加入戰鬥。
和其他建築一樣，骷髏墓碑在首輪對戰後就無法再移動。它擁有亡靈羈絆，並會在召喚4/8/16個骷髏兵後升級。
回歸統帥
喚影聖者將在本賽季重返星章之路！如果你尚未解鎖這位統帥，或需要更多統帥卡牌，在她的獎勵之路上解鎖下一個閃亮外觀，現在正是收集她的好時機！
統帥外觀
在你推進星章之路的過程中，可以獲得統帥卡牌，不僅能推進你的升級獎勵之路，還能為統帥獲得免費造型和進攻特效。在這個賽季，你可以解鎖以下墓碑女皇外觀：
狂怒女皇
暗影女皇
悲鳴幽靈（進攻特效）
木乃伊女皇和圖騰英魂可在統帥外觀商店取得。別忘了，購買你尚未擁有的統帥造型會自動解鎖該統帥，並將她加入你的收藏，讓你立即使用！
統帥任務
統帥任務是本賽季推出的全新功能！你可以將它們視為對戰中的目標，達到不同里程碑即可獲得對應獎勵。每位統帥都有自己的專屬任務，任務目標也各不相同，完成後都能獲得任務法球。
任務法球中可能包含特定部隊、聖水和裝備，獎勵內容會依你達到的里程碑而有所不同。
以下是你可透過每種類型的任務法球獲得的內容：
任務1法球：
1個1星部隊（巨人、皇家巨人、哥布林牢籠、飛龍寶寶、骷髏飛龍）
5聖水
裝備：天使聖盾、王子長矛、漁大師魚鉤、瓦基麗戰斧
任務2法球：
1個2星部隊（皮卡超人、迷你皮卡、絕世武僧、超級騎士）
10聖水
裝備：刺客刀刃、坦克鎧甲、遊俠弩弓、巨星指環
任務3法球：
1個3星部隊（皮卡超人、迷你皮卡、絕世武僧、超級騎士）
20聖水
裝備：部落號角、森林長笛、哥布林琴、貴族喇叭、亡靈戰鼓
所有統帥任務
皇室國王：在一局對戰中輸掉2/3/4輪戰鬥
精靈女王：在一局對戰中合成3/15/50個部隊
哥布林女皇：透過哥布林羈絆或哥布林女皇的被動技能獲得3/10/25個哥布林
聖水神龍：連續贏得2/3/5輪戰鬥
戰爭機器：在一局對戰中使用建築擊倒2/8/20個部隊
喚影聖者：在一局對戰中擊倒2/6/18個部隊
飛刀女爵：在8秒內贏得1/2/4輪戰鬥
大守護者：在一局對戰中使用護盾影響3/10/25個部隊
墓碑女皇：骷髏墓碑在一局對戰中召喚10/25/80個部隊
全新裝備
也許你已經在上文注意到了，本賽季將推出全新裝備！快來看看它們的特色吧：
刺客刀刃
每輪戰鬥開始時：裝備部隊跳向敵方後排，並在擊殺目標時提升攻擊速度。
坦克鎧甲
每輪戰鬥開始時：裝備部隊為自己和身後部隊提供一個免疫控場護盾。
遊俠弩弓
每輪戰鬥開始時：裝備部隊每次攻擊後提升攻擊速度，最多可疊加20次。
巨星指環
每輪戰鬥開始時：裝備部隊技能條立即蓄滿，釋放技能後有50%機率再次釋放，最多可疊加4次。
部落號角
裝備部隊獲得部落羈絆。
森林長笛
裝備部隊獲得森林羈絆。
哥布林琴
裝備部隊獲得哥布林羈絆。
貴族喇叭
裝備部隊獲得貴族羈絆。
亡靈戰鼓
裝備部隊獲得亡靈羈絆。
卡池
在這個賽季，你將看到一些熟悉的部隊首次於《合成奇兵》登場，也有一些部隊回歸競技場，還有部隊將迎來全新變化，卡池中共計會有34張卡牌。
全新部隊
刺客首領
首領
向距離3或4格的目標發動突襲，造成雙倍傷害。每攻擊幾次就會快速後退3格。
煙火射手
森林
每攻擊幾次就會發射一枚擊中即爆的炮彈，對目標後方錐形範圍內的敵人造成傷害，並使自己後退1格。
哥布林牢籠
哥布林
哥布林牢籠被摧毀後，牢籠裡的硬漢哥布林會衝向競技場。
神箭射手
森林
每攻擊幾次就會發射一支魔法箭矢，彈射到2格範圍內的下個目標。
回歸與重製部隊
炸彈兵
亡靈
向距離最近敵人投擲炸彈，對2格範圍內造成傷害。
超級騎士
首領
每隔幾秒跳躍至敵人最密集區域發動攻擊，對處於他攻擊範圍內的敵人造成傷害並使其暈眩2秒。
迷你皮卡🔄
首領
每攻擊幾次就會製作一塊煎餅，使一個隨機友軍升級。
骷髏飛龍🔄
亡靈
在2格範圍內造成傷害。每輪戰鬥開始時：吸收四周友軍10/20/40/80%的生命值和傷害。
骷髏之王🔄
亡靈
對錐形範圍內敵人造成傷害，如果目標在被命中後2秒內被擊殺，還會召喚一個骷髏兵。
哥布林投矛手
哥布林
破風長矛，範圍之廣，何須盔甲。
第9賽季部隊和羈絆
正如我們在介紹部隊時提到的，本賽季的卡池已滿，共有34種部隊。除了陣容調整外，還有幾個新變化！
首先，對戰期間主卡池中只有25種部隊，其餘9種部隊只能透過任務法球獲得，為對戰帶來更多變數。上方圖片中醒目標示的就是任務法球部隊。
此外，在這個賽季中，每個部隊只會有一個羈絆。
全新羈絆
森林
每過幾秒，生命值百分比最低的森林單位會隱形並提升攻擊速度，持續2.5秒。
首領
僅可透過法球獲得：首領獲得額外傷害和額外生命值。
重製羈絆
部落
部落單位獲得額外生命值，最強部落單位提升攻擊速度。
貴族
貴族獲得額外傷害，且所受傷害降低。
哥布林
提供一個包含隨機哥布林的法球，羈絆效果全啟用時，每輪對戰可獲得多個哥布林！
亡靈
每個被擊殺的友軍都會提升所有亡靈的生命值和傷害，效果持續至整場戰鬥結束。
第9賽季隨機事件
全新隨機事件
最後倖存者（青銅II）
每輪戰鬥開始時：受汙染的地塊將逐漸增多，並對站在上面的部隊造成持續傷害。
法球狂歡（青銅III）
開場時獲得1個法球。每當有玩家被淘汰，所有剩餘玩家都獲得1個法球。
深淵地塊（青銅III）
每輪戰鬥開始時：踏上此地塊的部隊將被立即擊殺，隨後地塊消失。
詛咒地塊（白銀I）
每輪戰鬥開始時：該地塊上的部隊隨時間失去生命值並在被擊殺後爆炸，根據其最大生命值造成範圍傷害。
地雷地塊（白銀I）
每輪戰鬥開始時：5秒後地雷地塊爆炸，對附近的部隊造成範圍傷害。
哥布林寶箱（白銀II）
每輪戰鬥開始時：雙方戰場會出現哥布林寶箱。摧毀敵方寶箱可獲得1個法球！
蟲洞地塊（白銀II）
每輪戰鬥開始時：站在上面的部隊傳送至敵方蟲洞地塊。
孤注一擲（白銀III）
每輪戰鬥+2聖水。每輪結束後部隊不會恢復生命值，且被擊殺後就會徹底消失。
隱形地塊（白銀III）
每輪戰鬥開始時：站在上面的部隊隱形5秒。
國王萬歲（黃金I）
保護國王假人！它被擊殺後，你將輸掉該輪戰鬥。
聖水均衡（黃金II）
所有部隊花費3聖水。
皇室決鬥（黃金III）
部署階段：隨著每輪戰鬥的推進，受汙染的地塊將越來越多，對站在上面的部隊造成持續傷害。