閱讀本文，了解即將到來的合成奇兵更新有哪些精彩內容：

新賽季架構

和好友一起開啟派對，組隊暢玩！

新統帥：飛刀女爵

全新部隊和羈絆

全新裝備隨機事件

更多調整和優化

一起開啟派對！

新賽季架構

覺得賽季有點短嗎？現在不用擔心了！

往後，合成奇兵的賽季將持續6～7週。現在，勝場獎勵全面升級，不僅時間安排更充裕，還有更多機會贏取統帥卡牌，在排行榜上爭奪一席之地。

本賽季期間為2月23日至4月13日！

和好友一起開啟派對

喜歡派對的玩家在哪裡？

熱情邀請你的好友，一起玩合成奇兵！發起人可以邀請好友加入派對；如果玩家表現不佳，也可以將對方移出派對。

如果你在雙人派對中參加對戰，你和隊友都可獲得星章與對戰獎勵，但為了公平起見，你無法看到下一輪的對手是誰。

你的排名也會影響你的隊友！如果你和聯盟賽段位不同的玩家組成雙人派對參加對戰，在對戰中獲得或失去的星章數量可能會有所不同。

如果派對中1名玩家獲勝但另一名玩家戰敗，雙方的排名差異可能會抵消彼此的星章收益。你能否獲得每日對戰獎勵，取決於你在對戰中的個人排名，和單人對戰一樣。

每位玩家獲得或失去的星章數量，取決於各自的聯盟賽等級以及兩位玩家的星章總數差距。詳細內容請參考下方表格。

對戰排名 每位玩家獲得的星章獎勵 第1名和第2名 兩位玩家均獲得第1名對應的星章 第1名和第3名 0個星章（雙方抵消） 第1名和第4名 第1名獲得0個星章第4名失去星章 第2名和第3名 0個星章（雙方抵消） 第2名和第4名 第2名獲得0個星章第4名失去星章 第3名和第4名 每位玩家根據各自排名損失星章

3人或4人派對參加對戰被視為友誼戰，無法獲得星章或對戰獎勵。這是和好友一起體驗全新部隊和羈絆，以及練習戰術的絕佳方式！