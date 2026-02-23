合成奇兵第7賽季更新
閱讀本文，了解即將到來的合成奇兵更新有哪些精彩內容：
一起開啟派對！
新賽季架構
覺得賽季有點短嗎？現在不用擔心了！
往後，合成奇兵的賽季將持續6～7週。現在，勝場獎勵全面升級，不僅時間安排更充裕，還有更多機會贏取統帥卡牌，在排行榜上爭奪一席之地。
本賽季期間為2月23日至4月13日！
和好友一起開啟派對
喜歡派對的玩家在哪裡？
熱情邀請你的好友，一起玩合成奇兵！發起人可以邀請好友加入派對；如果玩家表現不佳，也可以將對方移出派對。
如果你在雙人派對中參加對戰，你和隊友都可獲得星章與對戰獎勵，但為了公平起見，你無法看到下一輪的對手是誰。
你的排名也會影響你的隊友！如果你和聯盟賽段位不同的玩家組成雙人派對參加對戰，在對戰中獲得或失去的星章數量可能會有所不同。
如果派對中1名玩家獲勝但另一名玩家戰敗，雙方的排名差異可能會抵消彼此的星章收益。你能否獲得每日對戰獎勵，取決於你在對戰中的個人排名，和單人對戰一樣。
每位玩家獲得或失去的星章數量，取決於各自的聯盟賽等級以及兩位玩家的星章總數差距。詳細內容請參考下方表格。
|對戰排名
|每位玩家獲得的星章獎勵
|第1名和第2名
|兩位玩家均獲得第1名對應的星章
|第1名和第3名
|0個星章（雙方抵消）
|第1名和第4名
|第1名獲得0個星章第4名失去星章
|第2名和第3名
|0個星章（雙方抵消）
|第2名和第4名
|第2名獲得0個星章第4名失去星章
|第3名和第4名
|每位玩家根據各自排名損失星章
3人或4人派對參加對戰被視為友誼戰，無法獲得星章或對戰獎勵。這是和好友一起體驗全新部隊和羈絆，以及練習戰術的絕佳方式！
全新統帥
飛刀女爵
**星章要求：**1600
技能:飛刀增援——提供一把任何友軍都能裝備的飛刀
和這位戰場女王一起擊敗對手！幸運的是，仁慈的女爵提供了一把飛刀，任何友軍都可裝備！將這把飛刀從備戰區拖到一個部隊上，以提升他們的射程和攻擊速度。
請在後文的三月隨機事件段落中，詳細了解其他裝備及其使用方法。
統帥獎勵之路
透過星章之路收集飛刀女爵卡牌，並在不斷升級這位統帥的同時，在獎勵之路上解鎖兩款免費造型和一款進攻特效：
偽裝女爵
無畏飛刀
紅心女爵
更多造型
水晶女爵及其萬晶圍城進攻特效可在合成奇兵統帥造型商店中取得！
這個耀眼的組合讓你的勝利更加奪目！購買這款造型時，你也將解鎖飛刀女爵，可讓她立刻加入對戰！
哥布林女皇以酷炫裝扮回歸囉！全新美杜莎女皇造型及其蛇影縛敵進攻特效可在合成奇兵統帥造型商店中取得！
精靈女王也將繼續留在星章之路，助你收集更多統帥卡！
部隊
在榮耀之路備受喜愛的部隊現在來到了合成奇兵！
全新3費部隊
巨人
泰坦 & 巨星
每過幾秒會投擲距離最近的敵人，並根據目標最大生命值造成傷害。
哥布林爆破狂
哥布林 & 勇士
衝向生命值最低的敵人並在自己生命值低於50%時爆炸，造成範圍傷害。
第7賽季部隊和羈絆
本賽季共有22個部隊。來看看都有哪些部隊吧！
快來看看全新羈絆！
羈絆
全新羈絆
是時候學習一整套新技能了！
飛龍
骷髏飛龍、飛龍寶寶
龍族受到的近戰傷害減少，但對近戰部隊造成額外傷害。
2個部隊：所受傷害-50%，造成傷害+50%
干擾者
法師、女巫
干擾者每次攻擊有40%機率降低敵人的攻擊速度和移速，持續3秒。
2個部隊：攻擊速度和移速-30%
神射手
弓箭手、吹箭哥布林、火槍手、皇家巨人
神射手射程+1，對4格以外的目標造成額外傷害。
2個部隊：傷害+30%
4個部隊：傷害+60%
坦克
騎士、瓦基麗武神、骷髏巨人、絕世武僧
坦克生命值低於50%時會快速回復生命值。
2個部隊：最大生命值+40%
4個部隊：最大生命值+80%
勇士
野蠻人、哥布林爆破狂、王子、骷髏之王
勇士獲得額外傷害並提升攻擊速度（對戰開始8秒後）。
2個部隊：傷害+30%，攻擊速度+30%
4個部隊：傷害+60%，攻擊速度+60%
暫時退場的羈絆
以下羈絆將暫時輪換離場：
火力手
鬥士
狂野派
皮卡超人
遊俠
羈絆調整
一起來看看有哪些調整吧！
巨人族現在改名為泰坦
焰族回歸，並帶來一些調整
焰族和泰坦單位現在新增了特別能力！詳情如下！
焰族
法師、飛龍寶寶
焰族獲得特別能力
2個部隊：
法師每次攻擊造成額外傷害，最多疊加6次。
飛龍寶寶及其四周友軍的攻擊速度和移動速度提升。
泰坦
巨人、皇家巨人
泰坦獲得特別能力
2個部隊：
巨人及其四周友軍所受傷害降低。
皇家巨人及其四周友軍造成額外傷害。
三月隨機事件
全新裝備隨機事件
部隊已經很酷了，但如果他們能獲得更強的力量呢？裝備隨機事件已加入星章之路，為對戰帶來全新變化！對戰開始時，備戰區下方會出現一件裝備。將裝備拖到任意部隊，就能賦予他們全新力量！
和部隊一樣，裝備在攻擊達到一定次數後會失效。每件裝備都有一定的耐久度。不同的裝備可為部隊提供特定次數的進攻或防禦加成。
如果你無法決定最適合裝備的部隊，系統會自動將其分配給合成等級最高的部隊，若合成等級相同，則優先分配給攻擊傷害最高的部隊。你也可以在準備階段重新分配裝備。要移除裝備，只要點擊部隊，然後點選「移除」按鈕，隨後可將裝備拖到其他部隊上。
別忘了！飛刀女爵的飛刀也是一件裝備，但部隊一次只能裝備一件裝備。
裝備：瓦基麗戰斧（青銅III）
裝備的部隊可造成範圍傷害（戰斧攻擊5次後失效）。
裝備：漁大師魚鉤（白銀II）
裝備的部隊可將4格範圍內最遠敵人拉至身後（魚鉤攻擊1次後失效）。
裝備：王子長矛（黃金II）
裝備的部隊可將敵人擊退2格（長矛攻擊3次後失效）。
裝備：天使聖盾（黃金III）
裝備的部隊免疫所有傷害（聖盾被攻擊5次後失效）。