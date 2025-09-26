賽季重置即將到來！合成奇兵模式採用賽季制，你的星章（合成奇兵獎盃）和星章之路會在每個月更新時迎來重置。合成奇兵的賽季將在《部落衝突:皇室戰爭》新賽季開始前一週開啟，帶來新獎勵、新內容，例如統帥、隨機事件和造型！

你還會獲得合成奇兵徽章，用它秀出你的歷史最高聯盟賽等級，展示你在合成奇兵模式中的過人實力！

下個賽季將在9月29日開始，你準備好了嗎？