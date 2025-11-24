Skip to content
Supercell logo
2025年11月24日
Blog – Clash Royale

合成奇兵：2025年12月更新

新的一個月，新的合成奇兵！隨著11月24日更新上線，在這個節日季，用戰爭機器、建築隨機事件和三個全新強力部隊碾壓你的對手，同時另有六個部隊將暫時輪換離場。還有全新羈絆、造型和功能等你體驗。

讓我們一起開啟這場雪地大戰吧！

全新統帥

戰爭機器

技能建築大師 - 在第1/3/5/8輪，隨機將一種1/2/3/4星建築帶入對戰。最大隊伍人口-1。

建築大師將他最自豪的發明帶到了《部落衝突:皇室戰爭》的合成奇兵競技場！

造型

在星章之路上收集戰爭機器卡牌，以解鎖兩款免費造型以及一款進攻特效（透過戰爭機器的升級之路領取）：

  • 斑紋機器

  • 謀略機器

  • 炫光重炮（進攻特效）

鍛爐機器將在合成奇兵商店中上架。如果你尚未透過星章之路解鎖戰爭機器，則購買此造型同樣能直接解鎖它！

皇室國王也準備迎接節日季囉！聖誕國王將可使用寶石購買！

全新部隊

正如大家常說的：「新的比較好」！讓我們歡迎這些全新部隊加入《合成奇兵》競技場！

2費部隊

迷你皮卡

皮卡 & 狂野派

輕裝上陣，卻總能痛擊敵人。在鋼鐵外表下，心裡最愛的是煎餅。

皇家巨人

巨人 & 遊俠

一位行動緩慢、皮粗肉厚的遊俠。他頭上的皇冠比手裡的加農炮還重。

5費部隊

絕世武僧

王牌 & 巨星

絕世武僧每攻擊幾次，就會生成一個能將傷害反彈給攻擊者的護盾，並獲得持續數秒的治療。

部隊調整

辭舊迎新！以下部隊將暫別競技場進行休整，感謝他們的付出：

  • 弓箭手

  • 炸彈兵

  • 騎士

  • 飛龍寶寶

  • 閃電法師

  • 骷髏巨人

部隊羈絆調整

  • 弓箭女皇：復仇者→遊俠

  • 閃電巨人

    • 電系→巨人

    • 復仇者→巨星

  • 哥布林機甲：坦克→狂野派

  • 火槍手：火力手→巨星

  • 皮卡超人

    • 王牌→皮卡

    • 復仇者→鬥士

  • 公主：遊俠→火力手

  • 骷髏之王：坦克→狂野派

  • 瓦基麗武神：坦克→狂野派

  • 女巫：復仇者→巨星

  • 法師

    • 焰族→部落

    • 法師→火力手

一起來看看下方的全新羈絆詳情吧！

全新羈絆

是時候學習一整套新技能了！

巨人

（皇家巨人、閃電巨人）

巨人們的體型異常龐大，受到的傷害自然就更少！

  • 2個部隊：-40%

皮卡

（迷你皮卡、皮卡超人）

擁有此羈絆的部隊可以造成額外傷害，且在消滅部隊後能神奇地自我治療！

  • 2個部隊：+30%傷害，恢復30%最大生命值

狂野派

（迷你皮卡、瓦基麗武神、哥布林機甲、骷髏之王）

狂野派攻擊速度提升，每次命中目標時會施加標記。標記達到4層會造成傷害。

  • 2個部隊：+30%，-20%最大生命值

  • 4個部隊：+60%，-40%最大生命值

巨星

（火槍手、閃電巨人、女巫、絕世武僧）

每輪戰鬥開始時：巨星的技能條獲得部分蓄能。釋放技能後有50%機率再次釋放。

  • 2個部隊：1/3

  • 4個部隊：2/3

以下羈絆將暫時輪換離場：

  • 復仇者

  • 電系

  • 焰族

  • 坦克

  • 法師

全新隨機事件

合成奇兵終於鼓起勇氣宣布一種全新隨機事件……建築！建築隨機事件會將一個建築加入備戰區，你隨後可將它部署在戰場上。不同於其他合成奇兵部隊，建築一旦上場就無法移動！

建築的功能與其他部隊類似，擁有特定射程、傷害和生命值，但與榮耀之路版本不同的是，建築……

  • 不受牌庫中卡牌等級的影響。

  • 不會隨時間損失生命值，僅在被攻擊時損失！

  • 不計入隊伍規模，也不會在每輪結束時扣除統帥生命值。

12月賽季隨機事件

建築：聖水收集器（青銅II）

大家最愛的聖水收集器，現在開始產出金色的聖水了！將它部署在戰場，讓它施展魔力吧！不用再把它賣掉囉。

建築：特斯拉電磁塔（白銀I）

對附近多名敵人造成傷害，射程內無敵人時隱藏。

建築：X連弩（白銀III）

需要時間來蓄能，然後對生命值最低的敵人高速射擊。

建築：迫擊炮（黃金II）

遠程建築，只對最遠敵人造成傷害。

建築：地獄之塔（鑽石）

持續攻擊同一目標時，造成的傷害會隨時間遞增。

一月份將有更多隨機事件加入星章之路！

其他調整和優化

我們聽到大家的聲音，也認同大家的想法！以下是大家期待已久的合成奇兵新增內容！

  • 表情：你是否一直渴望慶祝自己獲得了第一名，或祝賀第二名貢獻了一場精彩的戰鬥？現在你可以在合成奇兵中使用表情了！

  • 戰鬥數據：點擊表情按鈕左下角圖示，即可查看你和對手每輪的戰鬥數據。你可以在這裡認真研究輸出、承受傷害和治療等統計資料。

  • 縮放功能：你現在可以在合成奇兵中調整螢幕縮放，以便更好的查看戰場或部隊屬性！

  • 現在可以在收藏分頁中按統帥或稀有度為造型排序

我們很樂意傾聽大家對新內容、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的DiscordReddit中發貼分享！

統帥就位，奇兵出擊！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊