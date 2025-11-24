合成奇兵：2025年12月更新
新的一個月，新的合成奇兵！隨著11月24日更新上線，在這個節日季，用戰爭機器、建築隨機事件和三個全新強力部隊碾壓你的對手，同時另有六個部隊將暫時輪換離場。還有全新羈絆、造型和功能等你體驗。
讓我們一起開啟這場雪地大戰吧！
全新統帥
戰爭機器
技能：建築大師 - 在第1/3/5/8輪，隨機將一種1/2/3/4星建築帶入對戰。最大隊伍人口-1。
建築大師將他最自豪的發明帶到了《部落衝突:皇室戰爭》的合成奇兵競技場！
造型
在星章之路上收集戰爭機器卡牌，以解鎖兩款免費造型以及一款進攻特效（透過戰爭機器的升級之路領取）：
斑紋機器
謀略機器
炫光重炮（進攻特效）
鍛爐機器將在合成奇兵商店中上架。如果你尚未透過星章之路解鎖戰爭機器，則購買此造型同樣能直接解鎖它！
皇室國王也準備迎接節日季囉！聖誕國王將可使用寶石購買！
全新部隊
正如大家常說的：「新的比較好」！讓我們歡迎這些全新部隊加入《合成奇兵》競技場！
2費部隊
迷你皮卡
皮卡 & 狂野派
輕裝上陣，卻總能痛擊敵人。在鋼鐵外表下，心裡最愛的是煎餅。
皇家巨人
巨人 & 遊俠
一位行動緩慢、皮粗肉厚的遊俠。他頭上的皇冠比手裡的加農炮還重。
5費部隊
絕世武僧
王牌 & 巨星
絕世武僧每攻擊幾次，就會生成一個能將傷害反彈給攻擊者的護盾，並獲得持續數秒的治療。
部隊調整
辭舊迎新！以下部隊將暫別競技場進行休整，感謝他們的付出：
弓箭手
炸彈兵
騎士
飛龍寶寶
閃電法師
骷髏巨人
部隊羈絆調整
弓箭女皇：復仇者→遊俠
閃電巨人
電系→巨人
復仇者→巨星
哥布林機甲：坦克→狂野派
火槍手：火力手→巨星
皮卡超人
王牌→皮卡
復仇者→鬥士
公主：遊俠→火力手
骷髏之王：坦克→狂野派
瓦基麗武神：坦克→狂野派
女巫：復仇者→巨星
法師
焰族→部落
法師→火力手
一起來看看下方的全新羈絆詳情吧！
全新羈絆
是時候學習一整套新技能了！
巨人
（皇家巨人、閃電巨人）
巨人們的體型異常龐大，受到的傷害自然就更少！
2個部隊：-40%
皮卡
（迷你皮卡、皮卡超人）
擁有此羈絆的部隊可以造成額外傷害，且在消滅部隊後能神奇地自我治療！
2個部隊：+30%傷害，恢復30%最大生命值
狂野派
（迷你皮卡、瓦基麗武神、哥布林機甲、骷髏之王）
狂野派攻擊速度提升，每次命中目標時會施加標記。標記達到4層會造成傷害。
2個部隊：+30%，-20%最大生命值
4個部隊：+60%，-40%最大生命值
巨星
（火槍手、閃電巨人、女巫、絕世武僧）
每輪戰鬥開始時：巨星的技能條獲得部分蓄能。釋放技能後有50%機率再次釋放。
2個部隊：1/3
4個部隊：2/3
以下羈絆將暫時輪換離場：
復仇者
電系
焰族
坦克
法師
全新隨機事件
合成奇兵終於鼓起勇氣宣布一種全新隨機事件……建築！建築隨機事件會將一個建築加入備戰區，你隨後可將它部署在戰場上。不同於其他合成奇兵部隊，建築一旦上場就無法移動！
建築的功能與其他部隊類似，擁有特定射程、傷害和生命值，但與榮耀之路版本不同的是，建築……
不受牌庫中卡牌等級的影響。
不會隨時間損失生命值，僅在被攻擊時損失！
不計入隊伍規模，也不會在每輪結束時扣除統帥生命值。
12月賽季隨機事件
建築：聖水收集器（青銅II）
大家最愛的聖水收集器，現在開始產出金色的聖水了！將它部署在戰場，讓它施展魔力吧！不用再把它賣掉囉。
建築：特斯拉電磁塔（白銀I）
對附近多名敵人造成傷害，射程內無敵人時隱藏。
建築：X連弩（白銀III）
需要時間來蓄能，然後對生命值最低的敵人高速射擊。
建築：迫擊炮（黃金II）
遠程建築，只對最遠敵人造成傷害。
建築：地獄之塔（鑽石）
持續攻擊同一目標時，造成的傷害會隨時間遞增。
一月份將有更多隨機事件加入星章之路！
其他調整和優化
我們聽到大家的聲音，也認同大家的想法！以下是大家期待已久的合成奇兵新增內容！
表情：你是否一直渴望慶祝自己獲得了第一名，或祝賀第二名貢獻了一場精彩的戰鬥？現在你可以在合成奇兵中使用表情了！
戰鬥數據：點擊表情按鈕左下角圖示，即可查看你和對手每輪的戰鬥數據。你可以在這裡認真研究輸出、承受傷害和治療等統計資料。
縮放功能：你現在可以在合成奇兵中調整螢幕縮放，以便更好的查看戰場或部隊屬性！
現在可以在收藏分頁中按統帥或稀有度為造型排序。
我們很樂意傾聽大家對新內容、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Discord或Reddit中發貼分享！
統帥就位，奇兵出擊！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊