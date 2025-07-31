合成奇兵：7月平衡性調整
削弱⬇️
弓箭女皇
範圍：從5格縮短至4格（-20%）
隱身持續時間：從3秒縮短至2.5秒（-17%）
弓箭女皇能穩定輸出並攻擊多個目標，幾乎不用承擔什麼風險。我們保留了她的核心強度，但透過縮短其射程和隱身持續時間，讓玩家使用她的風險更高，也給對手更多反擊機會。
皮卡超人
傷害：從385降低至360（-6%）
皮卡超人是優秀的前排單位，只需花費3聖水就能獲得其強大的單體爆發傷害。我們略微下調了她的傷害，讓其他高輸出單位也能有發揮空間。
騎士
攻擊速度：從1.43調整為1.66（-14%）
騎士是目前最優秀且費用最低的坦克單位。他不需要太高的輸出，所以我們稍微降低了他的攻擊速度。
哎唷！
傷害反彈：從50%降低至40%（-20%）
這個隨機事件對遠程單位非常不利，因此我們做了調整，讓遠程單位沒那麼難受。
加強⬆️
哥布林投矛手
傷害：從132提升至156（18%）
哥布林投矛手目前太弱，因此我們提升了他的傷害。
炸彈兵
傷害：從96提升至108（12%）
炸彈兵整體表現不錯，但有經驗的玩家會透過分散站位來限制其效果。我們稍微提升了他的傷害，讓他能發揮更大作用。
超級騎士
傷害：從73提升至103（42%）
超級騎士是非常可靠的坦克，但作為4費單位，一旦友軍陣亡，他很難獨自支撐戰局。我們增強了他的輸出能力，讓他更能獨立作戰。
鬥士
2/4生命值加成：從30%提升至40%（33%）
4/4生命值加成：從60%提升至80%（33%）
目前鬥士的坦度不太夠，我們決定透過提升其生命值來改善這個問題。
不死
額外傷害：從20%提升至30%（50%）
不死單位在開局時缺乏爆發傷害，而且要等受詛咒的單位被擊殺後才能獲得額外傷害，因此我們提升了額外傷害效果，使其後期回報更高。
少即是多
加成：從20%提升至25%（25%）
「少即是多」這個隨機事件之前提供的回報不足以讓玩家改變策略，因此我們提升了它的加成效果。
調整🔄
瓦基麗武神
攻擊速度：從1.43調整為1.66（-14%）
傷害：從116提升至127（10%）
瓦基麗武神整體還算平衡，但我們希望她的攻擊節奏慢一點，同時保持其每秒傷害值不變。這有助於讓不同軍隊的攻擊節奏和風格更加鮮明。
骷髏之王
攻擊速度：從1.66調整為2（-17%）
傷害：從140提升至180（28%）
骷髏之王本該是對力量的最極致幻想，但相比皮卡超人，他的傷害卻有點遜色。因此我們提升了他的傷害，讓他的強度更符合預期。
哥布林
攻擊速度：從0.71調整為0.66（7%）
傷害：從96提升至108（12%）
生命值：從540調整為504（-7%）
我們希望哥布林成為攻速最快的單體輸出軍隊，並透過稍微下調生命值來凸顯他的攻擊能力。
坦克
2/4友軍護盾：從15%調整為20%（33%）
2/4自身護盾：從30%調整為20%（-33%）
4/4友軍護盾：從30%調整為40%（33%）
4/4自身護盾：從60%調整為40%（-33%）
坦克的機制太複雜，因此我們在數值上進行了簡化。同時也更新了描述，明確「友軍護盾」和「自身護盾」可以疊加。
