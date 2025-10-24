王子和皇家衛隊衝鋒加入戰鬥的速度有些太快了。他們過短的衝鋒啟動距離讓防守變得非常困難。因此，我們將該距離延長了0.5格。

為了保持同類型機制的一致性，蠻羊騎士也進行了相同的調整。不過別擔心，我們會持續關注她的整體強度。如果有必要，未來也會給她進行補償性的增強！