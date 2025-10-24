2025年10月平衡性調整
維護時間：10月24日
削弱⬇️
骷髏之王
技能範圍
從4格調整為3.5格
骷髏之王之前因為「英雄3卡循環」調整而變得有點太強了。為此，我們調整了他的技能，使其更容易被反制。
維護時間：10月6日
全球總決賽即將打響，我們計畫對現在版本環境進行更新。此外，針對在9月主題季中佔據主導地位的那些重複性太高、壓制力過強的牌組，我們也將帶來一系列改動。因此，10月的平衡性調整將主要聚焦於削弱卡牌，目標是避免強度膨脹，確保今年的全球總決賽能上演更激烈（也更好看！）的精彩對局。
削弱⬇️
狂戰士
攻擊速度
從0.5秒調整為0.6秒（+20%）
狂戰士具有強大的傷害輸出，而且僅需2聖水，可以說是最佳的輕型前排單位。我們降低了她的每秒傷害，使其與其他低費、生命值中等的單位強度保持一致。
炸彈兵
生命值
從332調整為304（-8%）
現在的炸彈兵有些過度全能、適應性太強。它既可以在速轉快攻牌組中登場，也能出現在大費牌組中作為廉價的防守手段。我們小幅度削減他的生命值，使其與煙火射手和弓箭手等單位更加接近。
烈焰熔爐
移動速度
從慢調整為中等（-33%）
調整前，烈焰熔爐經常還沒跨過橋，就已經在場上傾瀉了大量烈焰精靈。在這個版本中，玩家還經常能同時部署兩到三個烈焰熔爐。移動速度提高後，烈焰熔爐應該會更容易應對，因為它在跨過橋前能生成的烈焰精靈數量變少了。
哥布林鑽地機
首個哥布林出兵速度
從0.8秒調整為1秒（+25%）
部署哥布林鑽地機後，它造成傷害的速度有點太快了，和強力法術搭配使用時更是如此。為了讓玩家有更合理的時間來反應、處理它，我們延遲了它首次生成哥布林的時間，使其不會瞬間造成威脅。
哥布林小屋
生命值
從1228調整為1180（-4%）
如果缺少專門的應對手段，哥布林小屋幾乎難以突破。因此我們稍微降低了它對法術的抵抗能力，避免哥布林們太嗨。
哥布林巨人
生命值
從3233調整為3020（-7%）
哥布林投矛手射程
從5.5格調整為5格（-9%）
哥布林投矛手首次攻擊速度
從0.4秒調整為0.5秒（+25%）
哥布林機甲
火箭傷害
從391調整為304（-22%）
生命值
從2304調整為2150（-7%）
在過去幾個月裡，哥布林巨人和哥布林機甲牌組逐漸成為主流。在9月，它們更是憑藉其高度重複、火箭開路的打法，幾乎統治了整個競技場。因此我們削弱了哥布林巨人在進攻上的潛力，同時降低了哥布林機甲亂丟火箭的強度。
骷髏守衛
首次攻擊速度
從0.4秒調整為0.5秒（+25%）
最近，骷髏守衛明顯壓制了定位相似的人海戰術卡牌。這張卡幾乎沒有缺點，卻能提供巨大的價值。我們降低了骷髏守衛的首次攻擊速度，同時保留其抵禦法術的坦度，以此把骷髏守衛和那些脆皮、高傷的人海流卡牌區分開來。
寒冰法師
減速效果
從35%降低至30%（-14%）
受影響的其它單位
漁大師、巨型雪球、戈侖冰人
寒冰法師和巨型雪球的減速效果在阻止大規模推進時過於有效了。為了削弱過度專注於防守的戰術，我們將這類卡牌的減速效果降低了一些。
亡靈
傷害
從117調整為107（-9%）
我們對亡靈在新射程下的表現感到滿意，但作為一張3費卡牌，比起其他飛行單位，亡靈的傷害有些過高了。因此我們小幅下調了其每秒傷害值，使競技場上空的戰鬥更加公平。
王子
衝鋒所需距離
從2格增加到2.5格（+25%）
受影響的其它單位
進化皇家衛隊、蠻羊騎士
王子和皇家衛隊衝鋒加入戰鬥的速度有些太快了。他們過短的衝鋒啟動距離讓防守變得非常困難。因此，我們將該距離延長了0.5格。
為了保持同類型機制的一致性，蠻羊騎士也進行了相同的調整。不過別擔心，我們會持續關注她的整體強度。如果有必要，未來也會給她進行補償性的增強！
狂暴法術
加成效果
從35%調整為30%（-14%）
受影響的其它單位
狂暴伐木工、進化野蠻人、進化野蠻人攻城槌
狂暴法術總是能讓部隊在競技場上到處亂跑……就像喝多了聖水一樣。有時候，狂暴甚至會使部隊的移動軌跡太過難以預測。我們削弱了它的效果，讓玩家在面對它時不再那麼難受。
骷髏兵
攻擊速度
從1秒調整為1.1秒（+10%）
長期以來骷髏兵都是最全能的速轉卡，最近又在「骷髏召喚+女巫+骷髏氣球」體系下成為了版本強勢牌組。我們降低它們的攻擊速度，來強調這張卡牌的定位是牽制而非輸出，同時避免本次調整對整體對戰節奏有太大影響。
藤蔓法術
持續時間
從2.5秒調整為2秒（-20%）
總傷害
從335調整為306（-9%）
藤蔓法術作為一張僅需3費的卡牌，其控制效果實在是過於強大。這張卡的設計初衷是用來針對低生命值的遠程單位，同時還能將飛行單位拉到地面。因此，我們降低了它的傷害和眩暈持續時間，避免藤蔓法術在競技場上一枝獨秀。
進化飛龍寶寶
進化所需次數
從1調整為2（+100%）
進化飛龍寶寶的加速效果的確幫對戰帶來了很多趣味和觀賞性，但僅需部署1輪就能進化，讓它在對戰中的影響力超出我們的預期。尤其是在單倍聖水階段，玩家常常會過度利用這項優勢。我們調整了它的進化所需次數以保持平衡，但同時保留了進化飛龍寶寶的趣味性和亮點。
進化加農炮
炮彈傷害
從353調整為304（-14%）
進化加農炮在阻止大規模推進時，確實太過有效了。因此我們削弱了它的炮彈傷害，避免出現壓倒性的優勢。
進化哥布林牢籠
移除了多出的額外生命值
從1187調整為1080（-9%）
進化瓦基麗武神
移除了多出的額外生命值
從2096調整為1907（-9%）
和其它進化卡相比，這兩張卡牌的額外生命值並不統一，導致它們的數值有些許超標。我們移除了這些額外生命值，使其整體強度回歸與其他進化卡相近的水準。
進化攻城炸彈人
對軍隊的死亡附加傷害
從291調整為258（-11%）
我們希望進攻型進化單位能鼓勵玩家採取更快節奏、更刺激的進攻策略，但進化攻城炸彈人經常只在防守時使用，用來把對手的大規模推進炸飛。
進化女巫
每個骷髏兵治療量
從76調整為60（-21%）
進化女巫的治療機制，即使是熟練《皇室戰爭》的高手也很難應對。因此，我們降低了她從骷髏兵身上能獲得的治療量。
皇家大廚
生命值
從2921調整為2703（-7%）
皇家大廚最近在一些強勢牌組裡起到了相當重要的作用，因此我們下調了他的生命值。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊