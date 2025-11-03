我們希望藉此修復金甲騎士的一個異常問題，該問題導致金甲騎士在某個部隊遠離他時，他會一直試圖追擊該部隊。之前發動衝鋒時，他會先僵直0.2秒。如果在此期間，目標部隊走出金甲騎士的衝鋒範圍，他就會一直追著這個部隊。我們將此延遲降低至0.05秒，這應該能讓他在大部分情況下，都能正常向正在遠離自己的目標部隊發動衝鋒。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊