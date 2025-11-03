2025年11月平衡性調整
11月3日
削弱⬇️
出兵速度
從1.9秒調整為2.1秒（+11%）
哥布林小屋目前可以說是最有效的控場卡牌，成為了多種牌組的關鍵部分，使得其他建築卡牌很難出場。我們降低它生成哥布林投矛手的速度，以削弱哥布林小屋在防守端的強度，讓其他建築也有機會展示自己的優點。
聖水收集器
生產速度
從12調整為13（+8%）
持續時間
從1分鐘26秒延長至1分鐘33秒（+8%）
由於三個火槍手的卡牌重製，聖水收集器的使用率明顯提升，因此我們對其進行了削弱。本次調整的目標是讓三個火槍手和聖水收集器這兩張卡牌不再是絕對綁定的關係。
攻城炸彈人
傷害
從391降低至350（-10%）
進化攻城炸彈人
傷害（奔跑炸彈人）
從197降低至184（-6%）
攻城炸彈人最近炸上天的，可不只是幾堵牆而已。作為一張2費卡牌，它提供了太高的功能性，進化形態下更是如此。我們將降低它們的傷害，使這張卡牌的整體價值與其他低費核心卡保持一致。現在玩家即使沒能攔住攻城炸彈人，也不至於面對太過嚴重的後果。
進化皇家幽靈
幽靈士兵範圍傷害
從261降低至133（-49%）
進化皇家幽靈最近鬧得整個競技場鬼氣森森，而且幽靈士兵們打起人來，和皇家幽靈一樣痛。現在，幽靈士兵造成的傷害會與其登場傷害一致，而不是與皇家幽靈本身的攻擊傷害相同。
加強⬆️
惡棍小隊
惡棍少年傷害
從204提升至217（+6%）
在傷害輸出能力上，惡棍少女仍然遠強於惡棍少年，導致惡棍小隊這張5費卡在面對法術時顯得太過脆弱。因此我們加強惡棍少年的傷害，讓他獨自一人時也能造成威脅。
鳳凰
重生後的鳳凰生命值
從842提升至1052（+25%）
重生後的鳳凰傷害
從174提升至217（+25%）
為強化鳳凰和其他空中部隊的差異，我們著重加強了牠的重生機制。現在，重生後的鳳凰屬性會與初始數值保持一致。
精靈女王（地面）
生命值
從1134提升至1244（+10%）
精靈女王的空中形態目前整體強度合理，但她偏弱的地面形態使其使用率不高。我們提升了她的生命值，讓其地面形態在防守反擊時更加可靠。
小王子
專屬護衛傷害
從202提升至217（+8%）
上一季英雄循環機制的調整，對小王子造成了一定的負面影響。為了讓他能在新環境站穩腳跟，我們加強了專屬護衛的傷害。
進化哥布林鑽地機
鑽地召喚數量
從1個提升至2個（+100%）
和其他進化卡牌相比，進化哥布林鑽地機最近表現不佳，反而是普通鑽地機更加可靠。為了提升進化哥布林鑽地機在進攻端的潛力，我們回調了一項之前的削弱改動，現在它首次鑽出地面時，又會召喚兩個哥布林。此外，我們還修復「鑽第機每次鑽出地面召喚的哥布林就會被推到塔上」這個問題。
問題修復🐛
金甲騎士
衝鋒延遲降低
從0.2秒調整為0.05秒（-75%）
我們希望藉此修復金甲騎士的一個異常問題，該問題導致金甲騎士在某個部隊遠離他時，他會一直試圖追擊該部隊。之前發動衝鋒時，他會先僵直0.2秒。如果在此期間，目標部隊走出金甲騎士的衝鋒範圍，他就會一直追著這個部隊。我們將此延遲降低至0.05秒，這應該能讓他在大部分情況下，都能正常向正在遠離自己的目標部隊發動衝鋒。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊